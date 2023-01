Kindermodebeurs SundaySchool: Orders schrijven en naamsbekendheid creëren

De eerste editie van de tweedaagse kindermodebeurs SundaySchool is een feit. Inderdaad, SundaySchool kent al zeven eerdere edities, maar dit keer heeft de beurs een nieuwe opzet. Met niet één, maar twee dagen op de agenda en een nieuw programma vol talks, trendpresentaties en een modeshow, barst de achtste editie los. FashionUnited is aanwezig en vraagt aan diverse kindermodemerken hoe het gaat.

Eerder vertelde Rob de Vos, mede-oprichter van de kindermodebeurs, dat SundaySchool toe was aan verandering. “De beurs begon in 2018 als een beurs waar mensen naast een goede oriëntatie van nieuwe collecties een praatje met elkaar maakten. Het ging om de combinatie van business, contacten en sfeer.” De moderetail werd door de pandemie in een ander perspectief geplaatst, waardoor winkeliers moeilijk hun draai vonden in de huidige retailcultuur, merkte De Vos. Daar speelt de achtste editie van SundaySchool op in met diverse talks over aankomende trends, duurzaamheid en het betrekken van medewerkers bij het winkelconcept.

Rond een uur of tien op zondagmorgen staan medewerkers van diverse merken met elkaar een kopje koffie te drinken. Men is benieuwd naar de opkomst van zondag en maandag. Men gokt dat het maandag drukker wordt, aangezien veel retailers die dag hun winkel officieel sluiten. Het doel van de kindermodebeurs is dit jaar voor ieder kindermodemerk verschillend: de een wil naamsbekendheid creëren, de ander komt echt om te verkopen. Nadat de deur bij binnenkomst een aantal keren hard open waait, druppelen de eerste inkopers letterlijk binnen. Het weer staat op standje storm. Gelukkig laat dat het humeur van de inkopers niet beïnvloeden. Met opgeheven hoofd en een glimlach, komt iedere inkoper met een eigen doel: de een komt zich oriënteren, de ander komt orders plaatsen. Animo is er uit binnen- en buitenland: er zijn diverse talen te horen, Engels en Duits, maar ook Frans en Italiaans.

Naamsbekendheid creëren en orders schrijven als van ouds

Een modemerk dat geen naamsbekendheid in de modebranche meer hoeft te krijgen, maar de stap terug naar kindermode heeft gemaakt, is Mexx. In de achterste, en tevens, grootste zaal is de stand van het modemerk al bij binnenkomst te zien. Boven alle kleine muurtjes schitteren diverse, zwarte ballontrossen. Voornamelijk ‘s middags lijkt het veel bekijks te trekken. Linde Havekotte, accountmanager bij Mexx, vertelt op de beurs te staan om opnieuw naamsbekendheid in de kindermodebranche te creëren. “We staan opnieuw in de kinderschoenen. We hebben nu kleding voor kinderen tussen de 2 en 14 jaar. In de toekomst willen we de collectie specificeren en focussen we ons op kinderen met de leeftijd 2 tot en met 8 jaar of 8 tot en met 14 jaar.”

Een opvallende stand is het compacte vierkantje van nieuw merk Le Châlet Fashion. Tussen alle felle, vrolijke kleuren oogt dit merk voor jongens tussen de 2 en 13 jaar tijdloos. De collectie bestaat uit basic items in de kleuren donkerblauw, grijs, wit en zwart. Dominique van der Poel, oprichtster van het modemerk, vertelt gemixte reacties te krijgen. “Retailers gaan mee met de trends die spelen. Ik ben ervan overtuigd dat goede basics niet mogen ontbreken in een goed gevulde winkel. Wellicht moeten retailers mij en mijn modemerk nog leren kennen. Dat is mijn doel van deze beurs”, vertelt Van der Poel vastberaden. Hoewel de collectie van Le Châlet pas sinds november 2022 verkrijgbaar is, opende het onlangs al een eigen verkooppunt in Bilthoven.

Ook nieuw op de markt: Knuffle. Het idee van het merk ontstond in een tijd waarin een knuffel geven niet vanzelfsprekend was: de pandemie. Het resultaat: warme, zachte pakken voor ieder gezinslid, dekens, kussens en een zitzak. Het twee maanden oude merk staat linksachter in een hoek, maar trekt veel bekijks met de luiaard-mascotte die om het half uur gedag komt zeggen. Marcel Demper, oprichter van Knuffle en tevens nieuwkomer in de mode-industrie, is te spreken over de reacties van inkopers. “Het verkopen op de beurs staat op een lager pitje, maar men is wel enthousiast. Dat wil ik bereiken. Ik ben geslaagd.” Knuffle verkoopt op dit moment via de webshop en heeft (nog) geen verkooppunten.

Het loopt storm bij Frogs and Dogs en Tumble ‘n Dry

Hoewel het lijkt alsof het babymodemerk Frogs and Dogs een vaste prik is op Sunday School en iedere retailer het merk weet te vinden, vertelt Bianca van Meel, eigenaar van Frogs and Dogs en textiel-groothandel in ondermode M.G. Van Meel, dat het tegenovergestelde waar is: het merk staat hier voor het eerst. Terwijl Van Meel goodiebags blijft vullen, vertelt ze enthousiast al diverse orders geschreven te hebben. “Ik ben op zoek naar nieuwe verkooppunten, nationaal en internationaal, en die lijk ik nu te vinden.” Verder vertelt Van Meel in onderhandeling te zijn met een Italiaans agentschap. Daarnaast vindt de modeonderneemster de markten in Duitsland en Frankrijk interessant. “Uiteindelijk willen we heel Europa veroveren.”

Na het middaguur lijken retailers ook de weg naar Tumble ‘n Dry te vinden. Het is de tweede keer dat het kindermerk op de beurs aanwezig is nadat het haar wholesale activiteiten hervatte in oktober 2021. Roosmarie Raas, ontwerper bij Tumble ‘n Dry, vertelt dat de aanvragen langzaamaan binnenstromen. Op de stand zijn voornamelijk zacht groene, ijsblauwe, en vintage bruine tinten te zien. De collectie voor jongens lijkt erg aan te slaan. Daar heeft het modemerk dit jaar ook de nadruk op gelegd.

Retailers hebben zin in de komende seizoenen

Gedurende de dag is er positief stemgeluid in de wandelgangen te horen. Rond een uur of twee zijn de looppaden en de stands behoorlijk gevuld. Inkopers lijken enthousiast te zijn over de komende seizoenen en lijken de inflatie sores even vergeten te zijn. Voor de merken die FashionUnited gedurende de dag spreekt, lijkt er nog enige spanning boven het hoofd te hangen. Durven inkopers orders te plaatsen of laat het nog op zich wachten? Sommige kindermerken lijken een geslaagde dag te hebben, voor anderen blijft het bij een praatje maken.