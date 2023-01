SundaySchool test nieuw beursconcept: “Inkopers hebben meer bagage nodig”

Kindermodebeurs SundaySchool breidt uit van één naar twee dagen. En dat niet alleen: het brengt een heel nieuw programma met zich mee. Mede-organisator Rob de Vos vertelt aan FashionUnited wat u kunt verwachten.

Het nieuwe beursconcept komt voort uit evaluaties van eerdere edities. “SundaySchool begon in 2018 als een beurs waar mensen naast een goede oriëntatie van nieuwe collecties een praatje met elkaar maakten. Het ging om de combinatie van business, contacten en sfeer”, vertelt De Vos. Door de pandemie is de moderetail in een ander perspectief geplaatst. De organisator hoorde van veel winkeliers dat ze moeilijk hun draai vinden in de huidige retailcultuur. Recente thema’s zoals de pandemie, inflaties en e-commerce spelen hierin een rol. “We willen inkopers van meer informatie voorzien, zodat zij de consument beter van dienst kunnen zijn en hun plaats in de retail kunnen behouden”, meldt De Vos.

SundaySchool vindt plaats op zondag 15 en maandag 16 januari. Net zoals de eerdere edities vindt de kindermodebeurs plaats in DeFabrique te Utrecht, vlakbij Maarssen. Zoals ieder jaar huurt SundaySchool diverse hallen af waarbij ruim honderd merken hun collecties tentoonstellen. Nieuw in deze editie is de duurzaamheidshal, de presentatieruimte en de boutique merken.

Ruimte voor talks over duurzaamheid en trends

De Vos beschrijft de duurzaamheidshal als ‘een museum waar, in plaats van schilderijen, Nederlands- en Engelstalige informatieborden hangen. “Er wordt aandacht besteed aan onder andere diverse duurzaamheidscertificeringen en de UPV Textiel . Merken met bijvoorbeeld een cradle-to-cradle-certificering of een GOTS-certificering kunnen kledingstukken aanleveren, zodat inkopers de certificering kunnen linken aan een merk wat voor hen interessant is”, vertelt De Vos.

Een andere hal dient als presentatieruimte. Verspreid over twee dagen, worden er twaalf presentaties gegeven over diverse onderwerpen, zoals het verkopen van duurzame producten, het verminderen van retouren, hoe men medewerkers betrekt bij het winkelconcept, maar ook over de UPV Textiel en aankomende trends. “De presentaties waren een onderdeel dat inkopers op de beurs misten. Sinds de coronacrisis staat de mode-industrie onder druk. Alles wat er gebeurt, wordt onder een vergrootglas gelegd. We willen winkeliers meer bagage geven, zodat zij met meer overtuiging in de winkel staan”, aldus De Vos. Dat is volgens de oprichter nodig om de positie in de retail te behouden en om het op te kunnen nemen tegen grote, online spelers.

Concurrentie uit binnen- en buitenland

Wat De Vos merkt, is dat er nog steeds minder merken deelnemen aan de komende beurs dan voor de coronacrisis. Er staan alsnog meer dan honderd merken, zegt hij. “We hebben de pech dat we op zondag en maandag zitten, en dat woensdag de beurs in Italië, Pitti Bimbo, begint. Er zijn merken die moeten kiezen: SundaySchool of Pitti Bimbo.” Daarnaast vertelt De Vos dat de Bestseller-groep dit jaar niet op de kindermodebeurs staat. “Zij staan normaliter op SundaySchool met vijf merken en die mis je dan.” Besteller staat dit jaar wel op Pitti Bimbo, Playtime Paris en Ciff Kopenhagen. Gelukkig worden de lege plekken opgevuld door nieuw animo. Merken als Mexx, Replay en een aantal boutiquemerken zullen voor het eerst hun collecties op de kindermodebeurs presenteren.

Een andere concurrent dit jaar: de Modefabriek. In december 2022 maakte Modefabriek bekend weer kindermode te tonen dankzij een samenwerking met Drive Inn Junior. Drive Inn Junior werd sinds 2018 georganiseerd door M-Agency, onder leiding van Maarten Kokkeler, en Hop Agenturen, onder leiding van Joost Hoppenbrouwers. “We kennen Modefabriek natuurlijk nog van Kleine Fabriek en hebben altijd contact gehouden. Binnen enkele weken stond deze nieuwe editie van Drive Inn Junior. Voor de retailers is het fijn om deze gelijkgestemde kindermodemerken nu ook op Modefabriek op één mooie plek bij elkaar te zien”, aldus Hoppenbrouwers destijds in een persbericht. Twintig kindermodelabels zullen hun collectie dit jaar op Modefabriek tonen.

De Vos zegt de keuze van Kokkeler en Hoppenbrouwers te begrijpen, maar is er niet blij mee. “Het liefst wil je de krachten bundelen en één groot platform maken. SundaySchool en Drive-Inn bestonden overigens al sinds 2018 naast elkaar. Of deze nieuwe ontwikkeling extra concurrentie is, durf ik niet te zeggen. Dat zal uit de praktijk moeten blijken.” De Vos benadrukt dat SundaySchool in ieder geval middenin het land te vinden is, men gratis kan parkeren en het een nieuw programma om de beurs heen aanbiedt. “Wie een beetje in de mode thuis is, zal op SundaySchool te vinden zijn”, zegt De Vos overtuigd.