Modefabriek toont weer kindermode dankzij samenwerking Drive Inn Junior

Na het sluiten van Market by Kleine Fabriek in 2017, was er bij modebeurs Modefabriek geen kindermode meer te zien - tot nu. Op 22 en 23 januari zal er op de beursvloer weer kindermode getoond worden dankzij een samenwerking met Drive Inn Junior, aldus een persbericht.

Op een speciaal vormgegeven area zullen twintig kindermode labels hun collectie tonen. Drive Inn Junior werd sinds 2018 al georganiseerd door M-Agency en Hop Agenturen. De samenwerking die is opgezet met Drive Inn Junior heeft weg van de samenwerking die Modefabriek in de zomer van 2022 had met The Fashion Gallery.

“We stonden deze zomer met Hartford dames op The Fashion Gallery op Modefabriek, en dat was zo’n succes,” aldus Maarten Kokkeler van M-Agency in het persbericht. “Toen hebben we de samenwerking gezocht met Modefabriek. We merkten dat daar alle goede multibrand stores al komen, die naast volwassen mode ook kinderkleding inkopen. Deze inkopers, én de kindermoderetailers die alle mooie labels van Drive Inn Junior samen aantrekken, zullen dit tot een succesvolle samenwerking maken.” Joost Hoppenbrouwers van Hop Agenturen vult aan: “We kennen Modefabriek natuurlijk nog van Kleine Fabriek en hebben altijd contact gehouden. Binnen enkele weken stond deze nieuwe editie van Drive Inn Junior. Voor de retailers is het fijn om deze gelijkgestemde kindermodemerken nu ook op Modefabriek op één mooie plek bij elkaar te zien.”

Dankzij de samenwerking staan nu de kindermodemerken AI&KO, Awesome, Ballin, Blauer, Cos I Said So, Creamie, Fixoni, Frankie & Liberty, Guess, Le Temps des Cerises, Like FLO, Malelions, Petit by Sofie Schnoor, Rellix Jeans, Sofie Schnoor, Someone en Street Called Madison op Modefabriek.

“Wij vinden samenwerking heel belangrijk in deze tijden en zijn altijd op zoek naar nieuwe partnerships. Een nieuwe area voor Drive Inn Junior met deze prachtige kindermodelabels past bij onze visie om zoveel mogelijke fashion professionals met elkaar te connecten,” aldus Caroline Krouwels, directeur van Modefabriek, in het persbericht.

Modefabriek vindt op 22 en 23 januari plaats in de Rai in Amsterdam.