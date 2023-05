Bevestigd: Modebeurzen CIFF en Revolver vinden deze zomer onder één dak plaats

Deense modebeurzen CIFF en Revolver vinden deze zomer onder één dak plaats, zo blijkt uit een statement. Eerder dit jaar kondigde CIFF de overname van concurrent Revolver aan net voor de februari edities van beide beurzen. Hoewel de twee in februari nog niet gezamenlijk plaatsvonden, was de overname een belangrijk onderwerp onder standhouders op de beursvloeren.

Zowel CIFF als Revolver vinden van 9 tot en met 11 augustus plaats in het Bella Center in Kopenhagen. Deze locatie wordt al langer gebruikt door CIFF, die daar ook het hoofdkantoor heeft. De twee beurzen vinden plaats onder het toezicht van CIFF directeur Sofie Dolva. De zomeredities moet ‘een nieuw en geoptimaliseerde beurservaring zijn’ verspreid over 20.000 vierkante meter. Ruim 800 merken zullen gepresenteerd worden - reikend van Scandinavisch als internationaal en opkomend en gevestigd. De merken komen uit de categorieën mannenmode, damesmode, lifestyle en beauty.

“Samen kunnen we het beste van Deense, Scandinavische en internationale mode naar voren brengen en creëren we een samenhangende en waardevolle beurservaring voor merken en inkopers,” aldus Dova in het statement. “CIFF x Revolver daagt het beursconcept uit zodat de behoeften van de toekomst voldaan kunnen worden en optimale omstandigheden voor merken gecreëerd worden om te handelen, te ontwikkelen en te schitteren in een impactvolle internationale context.