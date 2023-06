Een preview van de grootste modetrends op Modefabriek

Op 9 en 10 juli 2023 vindt Modefabriek plaats in de Amsterdamse RAI. Naast een uitgebreid overzicht van toekomstige trends en opkomende en gevestigde modemerken, woon je tijdens het grootste mode-evenement van Nederland verschillende Talks en Masterclasses bij.

Welke materialen, kleuren en silhouetten gaan we zien? Hoe komen technologie en creativiteit samen? Wat kunnen we de komende jaren verwachten van de modewereld? Het Trendforum, een centraal gelegen gedeelte van Modefabriek, waar je jezelf onderdompelt in de toekomst van mode, voorziet je van alle antwoorden dankzij levensgrote trendinstallaties. In samenwerking met VIEW Magazine ontwikkelden we zes grote modetrends voor SS24, waarvan hieronder alvast een voorproefje.

Unorthodoxy

Unorthodoxy verwijst naar een nieuw vastomlijnd tenue, dat fungeert als een stabiele basis in onzekere tijden. Weinig poespas, een licht kleurenpallet en een herinterpretatie van bestaande kledingstukken vormen de rode draad. Een opvallend silhouet én het gebruik van natuurlijke materialen spelen minstens zo’n grote rol. Sculpturale vormen, deconstructie en eindeloze layering creëren samen een nieuw silhouet.

Intertwined

Wie inspiratie voor de nieuwste mode zoekt, hoeft niet ver te gaan; wandel een natuurgebied in en je hebt de basis van de intertwined-modetrend te pakken. Binnen deze trend komen twee werelden samen: de natuurlijke en de human made. Duurzame materialen die worden gewonnen met oog voor de natuur, groene tinten en technische innovatie voeren de boventoon – en bewijzen dat echt duurzame mode allesbehalve saai hoeft te zijn.

Synthesia

Mode barst van de tegenstellingen. Dat juist ook de Synthesia-modetrend een opmars maakt, is dus niet gek. Binnen deze tendens staat technologische vernieuwing voorop. Felle kleuren, AI generated mode, technologische hoogstandjes en digital only kledingstukken vall hieronder. mode beyong imagination die voelt als de toekomst. Je ervaart het allemaal op Modefabriek.

Bezoekers ontvangen op het Trendfoum een kleurkaart met de laatste trends en kleuren, en hebben de mogelijkheid om Talks en Masterclasses bij te wonen.

Talks en programmering Modefabriek

Een kleine greep uit het programma: tijdens de talk van trend forecaster Jan Agelink leer je alles over hoe we het verleden zullen dragen in de toekomst - van vintage tot NFT's. Agelink legt haarfijn uit hoe technologie en creativiteit binnenkort onafscheidelijk van elkaar zullen zijn. Pelpina Trip zal tijdens Modefabriek al haar geheime tips en tricks uit de doeken doen rondom content creatie voor sociale media, met een focus op video. Want ook la heb je een geweldig idee, zonder de juiste videomarketing ben je nog nergens.

De eigenaren van Clan de Banlieu werden overdonderd door hun eigen succes; het streetwear label groeide binnen no time uit tot een merk dat wereldwijd gerespecteerd wordt. De founders, drie vrienden die het bedrijf in 2014 oprichtten, hebben inmiddels een foundation opgezet om iets goeds terug te doen voor de maatschappij. In een live interview vertellen ze hier alles over, naast hun ondernemersverhaal en de bijzondere projecten waan ze werken.

Ook zal David Shah van VIEW Magazine uitgebreid vertellen over de grote veranderingen die de modewereld te wachten staat, krijg je een kijkje in het duurzame designproces van design collectief REconstruct en laat Ronny de Vylder zien hoe Seoul inspireert om kleurijker door het leven te gaan.

