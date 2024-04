Eerste 100+ deelnemende merken PREVIEW WOMEN IV

Kwalitatieve merken, focus op product, contact leggen en onderhouden

Maandag 1 juli 2024 vindt de vierde editie van PREVIEW WOMEN plaats bij CAST in Nieuwegein. De eerste 100+ merken hebben zich al aangemeld. De organisatie is trots dat deze vierde editie weer volledig gevuld is en dat er meer dan 100 aansprekende merken getoond zullen worden.

Let's PREVIEW

PREVIEW kenmerkt zich door zijn opzet in eenvoud. Dameskleding, schoenen & accessoire merken presenteren zich allemaal op eenzelfde manier, waarbij er geen

Oriënteren & netwerken

Oriënteren en inkopen onder het genot van een gratis hapje en drankje, iets waar bezoekers nog steeds verbaasd over blijven. Zowel bezoekers als exposanten worden ook deze editie weer volledig in de watten gelegd door gratis hapjes, drankjes en parkeren. “Inkopen moet een feestje zijn”, aldus Caroline Beitler – beurs coördinator van PREVIEW.

Eerste 100+ deelnemende merken

727 CYCLEUR de LUXE | A-view | Aimee the Label | All Week | Anna Blue | Arkk | Armed Angels | Articles of Society | Atelier Rêve | Antonio Moretto | Bandhu | Bella Dahl | Black Colour | Bruuns Bazaar | Catwalk Junkie | CHABO Bags | CharlieV | CKS | Colourful Rebel | Comfort Studio by Catwalk junkie | Copenhagen Muse | Copenhagen Shoes | D’Etoiles Casiopé | Daniele Fiesoli | Dea Kudibal | EKN Footwear | Envii | Esmé Studios | Freequent | FRNCH | G-lab | Genesis | Gestuz | Gipsy | Gipsy 2.0 | Gomaye | Gossia | Got Bag | Grace & Mila | Homage | Ichi | Indi&Cold | Ivy Copenhagen | KangaROOS Footwear | Kapten & Son | Karen By Simonsen | Kate&Jules | Kiki Fox | Kings of Indigo | Klitmøller Collective | Klue Concept | Knowledge Cotton Apparel | Kuyichi | La petite Étoile | La Rōuge | Label Kiki | Lacoste | Lanius | Les Deux | Les Tricots d'O | Levete Room | Love&Divine | Luna Moon | M.A.B.E. | MAC Jeans | Maison Hotel | Markberg | Mauritius Leather | Mazine | MEIMEIJ | Moliin | Mos Mosh | MP Denmark | MP Women | My Essential Wardrobe | Nema | Noella | Norr | Nous Sommes Labels | Nümph | On Vacation | O'Tay | Pavement | Pennyblack | Pieszak | Pilgrim | Rosemunde | Rotholz | Selfhood | Sissel Edelbo | Sister’s Point | Six Ames | SKFK | SOFIE SCHNOOR | Soft Rebels | Spooq the label | Suncoo | The New Society | Things I like things I love | Thinking Mu | Tim & Simonsen | Toral | Van Bommel | Withblack | Zhrill

Met de aankondiging van de eerste deelnemende merken belooft PREVIEW WOMEN weer een indrukwekkende tradefair te worden met de nieuwste trends voor SS25 en kwalitatieve producten. Door de enorme vraag naar deelname kan niet iedereen geplaatst worden.

Registratie verplicht

Het standaardbeleid van de organisatie is dat alleen inkopers welkom zijn gedurende de dag. Hierdoor blijft het contact tussen leverancier en klant centraal staan. Bezoekers kunnen zich vanaf nu inschrijven via de PREVIEW WOMEN website. Voor retailers is het verplicht om zich vooraf aan te melden. Voor meer informatie over PREVIEW: www.cast.nl/preview

Save the dates

STREETVIEW | 17.06.24

PREVIEW KIDS | 24.06.24

PREVIEW WOMEN | 01.07.24

PREVIEW MEN | 08.07.24

CAST & PREVIEW

CAST is een handelsplatform voor de schoenen, sport en mode-industrie en bestaat sinds 1984. CAST huisvest vaste showrooms van internationale en nationale schoenenmerken, flexibele showrooms voor de textielindustrie en evenementen voor de mode, lederwaren en sport industrie. Ooit begonnen met de focus op schoenen, ziet het bedrijf sinds 2018 de noodzaak om te verbreden in productaanbod en de evenemententak uit te breiden. Dit succes krijgt vorm in 2021 waar PREVIEW als nieuw event ontstaat. PREVIEW biedt inmiddels als event onderdak aan een paar honderd merken.