Eerste 140+ deelnemende merken PREVIEW KIDS IV

Met trots kondigt team PREVIEW aan dat de eerste 140+ merken voor de aankomende editie van PREVIEW KIDS nu bekend zijn. De brandlist is te bekijken op de website van PREVIEW KIDS. Deze vooruitziende merken zetten de toon voor de exclusieve events die CAST in juni 2025 organiseert. Houd de lijst in de gaten, want er sluiten zich binnenkort nog meer merken aan.

Brandpages

De brandlist biedt bezoekers niet alleen een overzicht van de deelnemende merken, maar ook toegang tot de bijbehorende brandpages. Deze brandpages geven retailers de mogelijkheid om de merken beter te leren kennen door middel van informatie over hun collecties, contactgegevens, lookbooks en media. Dit biedt een kans om vooraf kennis op te halen van het event en de merken te leren kennen!

Over PREVIEW KIDS

PREVIEW KIDS is een initiatief van CAST. PREVIEW is een uniek vakbeursconcept waarbij merken op alle niveaus worden bediend. De organisatie wordt gekarakteriseerd door haar enthousiasme, gastvrijheid en uitgebreide kennis van de inkoopwereld.

Deze events zijn dé plek voor inkopers om zich te oriënteren, inkopen te doen en inspiratie op te doen binnen een steeds groeiend en verrassend assortiment aan modemerken. Met een compleet overzicht van nieuwe collecties en waardevolle netwerkmogelijkheden, voorziet PREVIEW inkopers in alles wat ze nodig hebben om op de hoogte te blijven van de nieuwste trends en ontwikkelingen.

Refined

Het sleutelwoord en de kernwaarde van het PREVIEW-evenement is ‘refined’. Dit beschrijft zowel de verfijning van het kleinschalige ontwerp op de beursvloeren, als de behoefte om de focus op het product te ervaren wanneer men als inkoper het evenement betreedt.

Bezoekers kunnen rekenen op een zorgeloze dag, met gratis hapjes, drankjes en parkeren. Deze gastvrije omgeving zorgt ervoor dat merken en retailers in een ontspannen sfeer met elkaar kunnen verbinden.

Wanneer?

PREVIEW KIDS EDITIE IV

Maandag 16 juni 2025

09:00 - 17:00

Registratie

PREVIEW KIDS is uitsluitend toegankelijk voor mode-inkopers en retailers. Team PREVIEW raadt aan om je vooraf online te registreren, zodat het event optimaal kan worden voorbereid. Niet-inkopende bezoekers en bedrijven zullen helaas geen toegang hebben tot het event.

Benieuwd naar de brandlist en de brandpages? Bekijk de website van CAST!