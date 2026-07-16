Eerste 60+ deelnemende merken Preview Footwear & Accessories IV

Op 24 en 25 augustus 2026 vindt de vierde editie van Preview Footwear & Accessories plaats bij Cast in Nieuwegein. De eerste 60+ merken hebben zich inmiddels aangemeld. De organisatie is trots dat ook deze editie weer gevuld is met vele relevante merken. De actuele brand list is te bekijken op de website van Preview Footwear & Accessories en wordt de komende weken continu aangevuld met nieuwe merken.

Fysiek ontmoeten blijft het verschil maken

In een markt die voortdurend verandert, blijft persoonlijk contact belangrijk. Preview Footwear & Accessories brengt retailers en merken samen op één locatie, waar nieuwe collecties niet alleen bekeken, maar ook ervaren kunnen worden. Materialen, afwerking en kwaliteit komen pas echt tot hun recht wanneer je ze kunt zien en voelen.

Het event biedt bovendien de kans om in korte tijd nieuwe merken te ontdekken, bestaande relaties te versterken en inspiratie op te doen voor het komende seizoen. Dit tweedaagse event brengt nieuwe collecties en actuele trends samen in een inspirerende en overzichtelijke omgeving, waar de focus op het product ligt. Retailers en merken kunnen tijdens het event genieten van hapjes en drankjes en gebruikmaken van gratis parkeergelegenheid.

Let's Preview

Preview staat bekend om zijn heldere, toegankelijke concept. Alle merken presenteren zich op eenzelfde manier, waardoor de volledige aandacht uitgaat naar het product. Dit geeft inkopers de rust en het overzicht om collecties goed te vergelijken, nieuwe merken te ontdekken en gericht vooruit te kijken. Preview faciliteert daarmee waardevolle connecties tussen merken en retailers binnen een professionele en toegankelijke omgeving.

Brand List

De brand list biedt bezoekers niet alleen een overzicht van de deelnemende merken, maar ook toegang tot de bijbehorende brand pages. Deze pagina's geven retailers de mogelijkheid om merken vooraf beter te leren kennen aan de hand van collectie-informatie, contactgegevens, lookbooks en media. Een ideale manier om voorafgaand aan het event gericht kennis op te doen en nieuwe merken te ontdekken.

Cast & Preview

Cast is een handelsplatform voor de schoenen-, sport- en modebranche en bestaat sinds 1984. Het bedrijf huisvest vaste showrooms van internationale en nationale schoenenmerken, flexibele showrooms voor de textielindustrie en evenementen voor de mode-, lederwaren- en sportindustrie. Cast begon met een focus op schoenen, maar breidde vanaf 2018 het productaanbod en de evenemententak uit. Dat leidde in 2020 tot de lancering van Preview, dat inmiddels onderdak biedt aan een paar honderd merken.

Preview Footwear & Accessories Edition IV

24.08.26 en 25.08.26

10:00 - 16:00 Trade Fair

16:00 - 18:00 Afterparty | 24.08.26

Locatie

Cast

Buizerdlaan 6

3435 SB

Nieuwegein, Nederland

Preview: Save the Dates

Preview Raw Materials: 01.09.26 & 02.09.26

Preview Golf II: 25.09.26

Beyond the Trend: 08.10.26

Preview Women IX: 11.01.27*

Preview Men XII: 18.01.27*

Preview Kids VII: 25.01.27*

Preview Footwear & Accessories V: 01.02.27*

Dag van de Schoenmaker: 08.03.27*

Experience Day: 05.04.27*