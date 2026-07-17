Eerste deelnemende leveranciers bekend voor PREVIEW RAW MATERIALS

Op 1 en 2 september 2026 vindt de eerste editie van PREVIEW RAW MATERIALS plaats: Een gericht en professioneel georganiseerd beursconcept voor materiaalleveranciers in de mode-, schoenen- en meubelindustrie. Tijdens deze compacte en professioneel georganiseerde vakbeurs komen leveranciers, inkopers en designprofessionals samen op één centrale locatie om de nieuwste materialen, innovaties en ontwikkelingen binnen de sector te ontdekken.

De eerste deelnemende leveranciers zijn inmiddels bekend. Onder de exposanten bevinden zich:

A22 S.r.l.

Atlanta Steps

Bolflex

Bopell

Conceria Opera S.r.l.

Curtidos Lajara, S.L.

Esbeco

Gruppo Mastrotto SPA

Hashtag

Malaigia S.r.l.

Montebello Conceria SPA

Palomares Piel S.L.

Poleva

Samanta- Texless

Daarnaast worden de komende periode nog meer (internationale) leveranciers aan het deelnemersveld toegevoegd.

Efficiënt platform

PREVIEW RAW MATERIALS richt zich op brand- en designteams, retailers, private label-organisaties, producenten en inkoopafdelingen. Bezoekers kunnen op één locatie kennismaken met een zorgvuldig geselecteerd aanbod van leveranciers van leer, stoffen en componenten voor de schoenen-, mode- en meubelindustrie. Het evenement biedt daarmee een efficiënt platform om nieuwe materialen te sourcen, leveranciers te ontmoeten en op de hoogte te blijven van de laatste marktontwikkelingen.

Netwerken

Naast het uitgebreide leveranciersaanbod staat kennisdeling en netwerken centraal. Gedurende beide beursdagen is er volop gelegenheid om branchegenoten te ontmoeten, inspiratie op te doen en nieuwe zakelijke contacten te leggen.

Om een laagdrempelig en efficiënt bezoek mogelijk te maken, biedt PREVIEW RAW MATERIALS gratis toegang inclusief drinken, lunch, hapjes en gratis parkeergelegenheid. Zo kunnen bezoekers zich volledig richten op sourcing, innovatie en het uitbreiden van hun netwerk.

PREVIEW RAW MATERIALS

1 en 2 september 2026

10.00 – 16.00 uur

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