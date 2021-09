Eerste editie Circular Textile Days: ‘Circulariteit moet starten bij het ontwerp’

De nieuwe beurs Circular Textile Days maakte op dinsdag 14 september het debuut in Amersfoort. Vandaag vindt nog de tweede dag van het evenement in de Prodentfabriek in de plaats. Het, nu nog, kleinschalige event, bracht diverse spelers uit de duurzame en circulaire modebranche samen. Op uitnodiging van de organisatie bracht FashionUnited een bezoek.

Zoals bij een traditionele vakbeurs hebben de exposanten elk een eigen aangewezen plek, de een grote dan de ander. Wie bekend is met de duurzamere kant van de modebranche zal het gros van de exposanten wel bekend voorkomen. Neem bijvoorbeeld Schijvens, textielinzamelaar Sympany, I-did, SaXcell, Enschede Textielstad, Resortecs en Wageningen University. Ook zijn er wat nieuwere namen op het programma zoals bijvoorbeeld Drop & Loop, Textielrace en Socklab.

Hoewel het evenement de voertaal Engels heeft, zijn er meerdere talen te bespeuren in de hal van de Prodentfabriek. Naast Engels hoort men Nederlands, maar ook Frans, Duits en Spaans. Zo’n nieuwe beurs brengt altijd wel wat reuring met zich mee, mensen zijn nieuwsgierig wie er op afkomt. Voor Resortecs staan er in ieder geval wat afspraken op de agenda, diverse (potentiele) partners zijn uitgenodigd naar het evenement. Voor Pascal Betten, managing director bij Euro Sox Plus, is het dé plek om hun nieuwe product en bedrijf te presenteren: Socklab. Socklab produceert composteerbare sokken en is daarmee het eerste bedrijf ter wereld die dit doet. “Hoe vertellen we het verhaal van deze sokken?”, dat was de grootste vraag van Betten, zo vertelt hij tegen FashionUnited. De stand dichtbij de ingang van de beurs en de prikkelende presentatie van desintegrerende sokken in glazen vitrines lijken in ieder geval te werken. “Ik had niet echt verwachtingen, maar het heeft in ieder geval alles al overtroffen,” zo deelt Betten vrolijk mee. Bijna elke voorbijganger stopt wel even om in de vitrines te gluren.

Naast de diverse stands kan de bezoeker ook verschillende talks bijwonen die in het cafe Fluor, net om de hoek van de hal, worden gegeven. Zo zijn er presentaties van onder andere Mariska Zandvliet van EuRIC Textiles, Shirley Schijvens van Schijvens, Paulien Harmsen van Wageningen University en Annemieke Koster van Enschede Textielstad. Met onderwerpen zoals het Europese beleid rond circulariteit in textiel, de mogelijkheden rondom non-fossiele stoffen voor de productie van textiel en de kansen voor productie dichterbij huis, klinkt het programma erg interessant. Doordat de sprekers gebonden zijn aan een tijd van twintig minuten komt de inhoud alleen net niet tot zijn recht. Meerdere presentaties hadden makkelijk nog tien minuten langer kunnen gaan zodat er meer diepte geboden kan worden aan de bezoeker.

Dat gezegd hebbende, zijn er nog veel kansen voor een tweede editie en kan Circular Textile Days als evenement echt een vaste waarde worden in de kalender van de modebranche. Bezoekers spreken de gehele dag over de kansen binnen de mode-industrie en ook de praktijk van greenwashing komt veel naar voren. De partijen op de beurs vinden het allen belangrijk transparant te zijn over de stappen die het bedrijf neemt op het gebied van duurzaamheid en circulariteit. Tot slot blijkt iedereen het over een ding eens te zijn: circulariteit begint al bij de ontwerpfase van een item. Op dat moment moet er al nagedacht worden over hoe een product later hergebruikt en zelfs gerecycled kan worden. Pas als dat gebeurt, kan echte circulariteit bereikt worden.