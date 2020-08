Eerste editie Lijnden Fashion Tour positief ontvangen

Om retailers in deze roerige tijden te informeren over het nieuwe seizoen, sloegen negentien modebedrijven uit Lijnden - goed voor 33 merken - de handen ineen. Op 2 en 3 augustus openden ze daarom gelijktijdig de deuren van hun showroom onder de noemer ‘Lijnden Fashion Tour’. Dankzij een samenwerking met Volvo konden de bezoekers gebruik maken van een shuttleservice tussen de showrooms.

Geen verwachtingen

Verwachtingen? Die hadden de deelnemers van de Lijnden Fashion Tour eigenlijk niet echt; omdat het de eerste keer was dat het event plaatsvond, omdat het zonnig weer is tijdens de twee dagen en vanwege het coronavirus natuurlijk. Of retailers en inkopers het aandurven om op pad te gaan, dat was nog even de vraag. "Bovendien is het voor winkeliers natuurlijk ook een onzekere tijd," zegt Michelle Noot van agentschap Collections.

Genoeg bezwaren voor de klanten om niet te komen dus. Desondanks is het zondagmiddag half 12 een gezellige bedoening van hapjes, drankjes, loungemuziek en een tiental bezoekers, in de showroom van Collections, dat de damesmodemerken Ichi, FreeQuent, Copenhagen Muse, Sisters Point en Emily van den Bergh vertegenwoordigt. "Meteen vanaf de start waren er bezoekers. Ik dacht nog: waarom moet ik een uur voor de opening al aanwezig zijn? Maar de deuren gingen open en er waren gelijk mensen," zegt Noot.

Aan de overkant bij agentschap en distributeur Essential Basics is het rond die tijd nog wel rustig. Jammer, vindt Heleen Kuitenbrouwer, maar ze begrijpt het wel, de inkoopdagen van Essential Basic zijn immers al geweest. "Ik heb wel de bestaande klanten uitgenodigd, maar het is even afwachten of die dan nog willen komen, ook omdat ze vandaag misschien liever in hun winkel blijven."

Positief over het initiatief is ze wel. "Normaal zou dit heel interessant zijn, zo'n samenwerking. Dan zouden inkopers en retailers ook meer gaan kijken bij de showrooms van merken die ze nog niet verkopen. Nu, met het coronavirus, is het maar de vraag of ze dat durven en of ze niet geneigd zijn de portemonnee dicht te houden. Maar ach, misschien is iedereen nu even lunchen en komen ze zo. We hebben taart, dus we maken er wel een feestje van hoor."

Lijnden verder op de kaart zetten in de modebranche

Het idee voor de Lijnden Fashion Tour komt van Otto Klein, eigenaar van agentschap Collections. "De Modefabriek ging niet door, maar het voelde als onze plicht om de retailers toch te informeren over het nieuwe seizoen en de trends," zegt hij.

Van klanten hoorde hij dat ze behoefte hadden om collecties te bekijken. “Zo kunnen ze bepalen hoe ze hun budget gaan verdelen,” zegt Klein. "We konden natuurlijk een open huis houden, maar het is veel leuker als we dat met z'n allen doen. Zo kunnen we Lijden ook verder op de kaart zetten, want er zitten hier inmiddels heel wat modebedrijven."

Hij trommelde Tramontana, Geisha, Para Mi en Stone Fashion op. Die zagen het plan om de handen ineen te slaan meteen zitten. Daarna volgden al snel meer modebedrijven, een logo en een samenwerking met Volvo. Retailers zonder eigen vervoer kunnen gebruik maken van de shuttle service om zo van de ene showroom naar de andere te gaan. Klein: "Het is natuurlijk pas echt een succes als iedereen z'n klanten doorstuurt naar andere merken."

Covid-proof buitenshowroom

De collecties van Geisha en Smashed Lemon worden buiten gepresenteerd, onder een safaritent-luifel. "We vonden het zelf een fijner idee om het buiten te doen. Ook omdat we niet weten hoeveel mensen er komen en of we het dan goed kunnen reguleren binnen," verklaart Maarten van Driest van het agentschap van de merken.

Twee inkopers met een winkel in dames- en herenmode in de buurt van Gouda, trekken geïnteresseerd kledingstukken van Smashed Lemon uit de rekken. Zonnig en vrolijk, vinden ze de collectie. Ook over de Lijnden Fashion Tour zijn ze enthousiast. "Ik ben heel positief, want er is meer aandacht voor je. De Modefabriek kan wel inpakken hoor," zegt een van de twee vrouwen, die liever niet met hun naam genoemd willen worden.

Ook Petra Lodewijk van Petra Lodewijk Mode uit Franeker is heel blij. "Eerst dacht ik: ik ga helemaal niet op inkoop, in de coronatijd. Ze doen het maar digitaal met filmpjes enzo. Maar ja, we moeten toch verder en dit is lekker buiten, ik vind het heel gaaf gedaan."

Omdat ze een grote winkel heeft, voor drie generaties en zo'n vijftig merken in verschillende segmenten verkoopt, wil ze zich goed oriënteren voor ze collecties inkoopt. Ze ziet het evenement dan ook vooral als een kans om veel merken te bekijken. "Ik zit ook bij Euretco," ze toont een kleurkaart. "Dus ik ga altijd heel voorbereid op pad."

Heel druk vindt ze het nog niet, maar daar is ze eigenlijk wel over te spreken. Genoeg ruimte voor iedereen - covid-proof - en zo krijg je als winkelier alle aandacht.

Lijnden Fashion Tour januari 2021

Otto Klein laat na afloop van het evenement weten dat hij een vervolg wel ziet zitten. "Als de Modefabriek in januari niet doorgaat, gaat we dat zeker doen. Ik hoop dat alle agentschappen en fabrikanten dan weer mee willen doen, ik heb ze nog niet allemaal gesproken, maar Geisha, Tramontana, Para Mi en Stone Fashion doen zeker mee."

En als er wel weer gewoon beurzen zijn? "Dan moeten we het nog even bespreken, maar eerlijk gezegd vind ik dit te mooi en de sfeer te positief om er niet mee door te gaan."