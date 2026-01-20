Eerste indruk SHIFT in de Kromhouthal: robuust en knus

Na twee succesvolle edities bij TAETS in Zaandam verhuisde beurs SHIFT naar De Kromhouthal, een keuze die aansluit bij de groeiambities van het event en het platform voor menswear in Nederland. De beurs vond op 19 januari plaats. FashionUnited ging langs voor een sfeerimpressie.

De industriële locatie aan het IJ heeft een open en licht maar ook stoer karakter door de hoge plafonds en grote ramen - van het donkere, benauwde gevoel van traditionele beurzen is geen sprake. Dankzij de centrale ligging is De Kromhouthal ook goed bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer.

De entree kenmerkt zich door een rode loper en het stoere gevoel van een oude fabriek, met robuust staal en lange buizen, baksteen tegenover glas en dan de lichtinval van buiten als contrast. Er wordt druk geconverseerd in de beursgangen; blijkbaar nodigt de combinatie van die elementen daartoe uit. Verder zijn de gangpaden uitgelegd met stroken die doen denken aan de rijbanen op een raceparcours met hun grijs-geel gestreepte omlijningen - iets dat past bij het stoere karakter van de herenmodebeurs.

Het aanbod op de beurs is variërend van denim en footwear tot knitwear, outerwear en accessoires, met een riante mix van gevestigde namen, nieuwkomers en innovatieve labels naast elkaar. Het vloerplan van de nieuwe locatie is langgerekt en daardoor ook overzichtelijk. Bezoekers worden in een echte lijn langs de stands geleid met goed zicht op hoeveel er nog aan komt. Er is voldoende ruimte voor exposanten om items op een voetstuk te zetten en aandachtspunten te creëren; tegelijkertijd liggen stands dicht bij elkaar, wat aanspoort om rond te blijven kijken, en een sfeer creëert die je zou kunnen omschrijven als knus.

De link met mode en design is ook snel gelegd; primaire kleuren in de bouwelementen als ei-geel en baksteenrood doen denken aan designperiodes als De Stijl en Bauhaus en geven dezelfde nostalgische, op ambacht gestoelde uitstraling die workwear en denimmerken nastreven. De ‘Japanese Americana’, het type modeman dat opnieuw breed uitgemeten is in de herenmode, is er ook thuis.

Het industriële karakter van de Kromhouthal heeft bijna iets 'knus' Credits: FashionUnited

Standhouders experimenteren met de ruimte; er is ook plaats voor verrassingen en entertainment. Credits: FashionUnited

Het industriële karakter van de hal past bij Shift en nodigt uit tot gesprekken. Credits: FashionUnited

Robuust baksteen geeft een mooie achterwand voor de stand van sneakermerk Keen. Credits: FashionUnited

Creatieve standhouders maken gebruik van de contrasterende gegoten vloer van de Kromhouthal. Credits: FashionUnited

American Vintage op Shift. Credits: FashionUnited

Rode displays vormden een terugkerende designkeuze op Shift. Credits: FashionUnited

De Kromhouthal nodigt uit om stands te versieren met stoere objecten. Credits: FashionUnited

Stands zijn bereikbaar met dunne gangpaden die doen denken aan raceparcours. Credits: FashionUnited

Het industriële karakter van de Kromhouthal doet stands eruit zijn als shop-in-shops met een complete merkbeleving. Credits: FashionUnited

Vanzelfsprekend werd er ook goede, sterke koffie geserveerd op de beurs. Credits: FashionUnited

De nieuwe entree van Shift heeft een open en industrieel karakter. Credits: FashionUnited