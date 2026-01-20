Eerste indruk SHIFT in de Kromhouthal: robuust en knus
Na twee succesvolle edities bij TAETS in Zaandam verhuisde beurs SHIFT naar De Kromhouthal, een keuze die aansluit bij de groeiambities van het event en het platform voor menswear in Nederland. De beurs vond op 19 januari plaats. FashionUnited ging langs voor een sfeerimpressie.
De industriële locatie aan het IJ heeft een open en licht maar ook stoer karakter door de hoge plafonds en grote ramen - van het donkere, benauwde gevoel van traditionele beurzen is geen sprake. Dankzij de centrale ligging is De Kromhouthal ook goed bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar vervoer.
De entree kenmerkt zich door een rode loper en het stoere gevoel van een oude fabriek, met robuust staal en lange buizen, baksteen tegenover glas en dan de lichtinval van buiten als contrast. Er wordt druk geconverseerd in de beursgangen; blijkbaar nodigt de combinatie van die elementen daartoe uit. Verder zijn de gangpaden uitgelegd met stroken die doen denken aan de rijbanen op een raceparcours met hun grijs-geel gestreepte omlijningen - iets dat past bij het stoere karakter van de herenmodebeurs.
Het aanbod op de beurs is variërend van denim en footwear tot knitwear, outerwear en accessoires, met een riante mix van gevestigde namen, nieuwkomers en innovatieve labels naast elkaar. Het vloerplan van de nieuwe locatie is langgerekt en daardoor ook overzichtelijk. Bezoekers worden in een echte lijn langs de stands geleid met goed zicht op hoeveel er nog aan komt. Er is voldoende ruimte voor exposanten om items op een voetstuk te zetten en aandachtspunten te creëren; tegelijkertijd liggen stands dicht bij elkaar, wat aanspoort om rond te blijven kijken, en een sfeer creëert die je zou kunnen omschrijven als knus.
De link met mode en design is ook snel gelegd; primaire kleuren in de bouwelementen als ei-geel en baksteenrood doen denken aan designperiodes als De Stijl en Bauhaus en geven dezelfde nostalgische, op ambacht gestoelde uitstraling die workwear en denimmerken nastreven. De ‘Japanese Americana’, het type modeman dat opnieuw breed uitgemeten is in de herenmode, is er ook thuis.