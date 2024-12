Eerste Shift Leaders en programma SHIFT januari 2025 bekend

Met trots maken we de eerste deelnemende merken en activiteiten bekend voor SHIFT, dat op 26 & 27 januari 2025 bij Taets in Zaandam plaatsvindt. SHIFT wordt dé ontmoetingsplek voor mannenmode merken waar creativiteit en innovatie in fashion samenkomen.

Exclusiviteit door bewuste selectie

Ondanks dat we kortgeleden gestart zijn hebben we veel enthousiaste reacties ontvangen van merken, distribiteurs en verkoop agenten. Om ons concept en het gewenste niveau van creativiteit, innovatie en diversiteit zo goed mogelijk te bewaken wordt het aanbod van merken zorgvuldig samengesteld. Een kleine greep uit de voorlopige line-up van indrukwekkende shift leaders die we mogen verwelkomen:

7 For All Mankind

HeSKIMO

Amaranto

Armani Exchange

Goorin Bros

Urban Pioneers

Hiltl

Marco O’Polo

BESTSELLER presenteert Fashion Café

We zijn trots om aan te kondigen dat BESTSELLER met hun merken SELECTED HOMME, R.D.D. en Premium een unieke toevoeging aan SHIFT brengt. Naast een speciale ruimte voor hun collecties creëren we samen het BESTSELLER Fashion Café.

Dit café wordt hét centrale ontmoetingspunt op SHIFT, waar bezoekers kunnen eten, drinken en socializen. Of je nu even een pauze wilt nemen, ideeën wilt uitwisselen of geïnspireerd wilt worden door de BESTSELLER-stijl, het Fashion Café biedt een sfeervolle en gastvrije omgeving.

Wat kun je verder verwachten op SHIFT

Naast een sterke merkenselectie bieden diverse partners van SHIFT een inspirerend programma met sessies en activiteiten, waaronder:

AI en digitalisatie in Retail: praktische inzichten gepresenteerd door brancheorganisatie INretail.

praktische inzichten gepresenteerd door brancheorganisatie INretail. Digitale succesverhalen: Happy Horizon, een creative digital agency, deelt resultaten van digitale campagnes Voor fashion retailers en merken.

Happy Horizon, een creative digital agency, deelt resultaten van digitale campagnes Voor fashion retailers en merken. Speeddates voor talent: Frenzy van den Berg, van recruitmentbureau For Believers, verbindt merken met modeprofessionals.

Frenzy van den Berg, van recruitmentbureau For Believers, verbindt merken met modeprofessionals. Duurzaamheid en circulariteit: lezingen en praktijkvoorbeelden van Clean & Unique en vooruitstrevende merken zoals Mausons en Commen-Era.

lezingen en praktijkvoorbeelden van Clean & Unique en vooruitstrevende merken zoals Mausons en Commen-Era. Shuttle service tussen SHIFT en Modefabriek: Om het bezoekers zo gemakkelijk mogelijk te maken, organiseren wij in samenwerking met Fashion Cheque, een shuttle service tussen SHIFT en Modefabriek. Dit zorgt voor een naadloze verbinding tussen beide evenementen, zodat je gemakkelijk beide evenementen kunt bezoeken en ervaren.

Blijf op de hoogte

We zijn druk in gesprek met verschillende merken en ontvangen regelmatig nieuwe aanmeldingen. De komende weken zullen we nog meer deelnemende merken bekend maken, waaronder zowel bekende merknamen als nieuwe opkomende talenten uit de mode-industrie. Wil je niets missen? Volg onze ontwikkelingen via onze website en onze LinkedIn-pagina.

Bezoek SHIFT

Wil je SHIFT bezoeken? Entree en parkeren zijn gratis. Het enige wat je hoeft te doen, is jezelf registreren en aanmelden via onze website: www.shift-now.nl. We kijken ernaar uit je te verwelkomen op de lancering van SHIFT, hét mannenmode platform waar mode, innovatie en inspiratie samenkomen!

SHIFT vindt plaats op zondag 26 en maandag 27 januari 2025, gelijktijdig met Modefabriek

Locatie: Taets Art and Event Park, Hembrug Zaandam