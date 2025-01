Eindstand: Kwaliteit boven kwantiteit bij bezoekers Shift

Mannenmodebeurs Shift heeft de eerste editie achter de rug. Het nieuwe evenement heeft verbeterpuntjes, maar standhouders zijn over het algemeen positief.

Het evenement vond plaats op het Hembrugterrein in Zaandam. Het was neergestreken in Taets. De uitstraling van de locatie kan rekenen op positieve geluiden. “Het is weer eens wat anders, het voelt creatiever. Dat prikkelt ook weer”, zo geeft Linde Havekotte van Mexx aan. De robuuste industriële hal geeft inderdaad een totaal ander gevoel als de locaties van Modefabriek of Preview. Het doet zelfs denken aan de Øksnehallen in Kopenhagen waar voorheen de beurzen CPH en Revolver plaatsvonden. Beurs-organisator Lucel van den Hoeven is blij met de locatie. “Dit is veel creatiever dan een saaie witte hal.” Hij geeft ook aan dat het Hembrugterrein veel opties heeft voor eventuele uitbreiding.

De stand van Mexx. Credits: FashionUnited / Foto's door Alicia Reyes Sarmiento

Hoewel de beursvloer op maandagmiddag drukker was dan op de zondag, blijft het algemene oordeel dat het rustig was. “Het was eigenlijk te rustig. Ik heb maar één klant van mij hier gezien”, zo klinkt het bij Patriek Rooymans van accessoiresmerk Sir Redman. Ook bij het Deense merk R.D.D. wordt de beurs als ‘te rustig’ omschreven door vertegenwoordiger Dave Knopf. “De klanten die wij willen, die zijn er niet.” Omdat het merk zijn intrede maakt in de Nederlandse markt, wil het op elke beurs aanwezig zijn.

Havekotte geeft aan dat het inderdaad rustig is geweest, maar dat de bezoekers die er waren wel kwalitatief waren. “Het waren geen bezoekers die heel voorzichtig kijken en niet de stand durven binnenstappen. Ik ben eigenlijk heel positief over de resultaten van de eerste editie.”

Een van de hallen van Shift. Credits: FashionUnited / Foto's door Alicia Reyes Sarmiento

Wat ook opvalt is dat veel standhouders concullega’s hebben gezien. “We hebben veel merken gezien die er nu niet staan, maar wel wilden kijken of het eventueel een platform voor ze kon zijn”, zo klinkt het bij Pure Path. Datzelfde geluid is ook te horen bij Seabarrier. “We hebben veel labels gezien”, zo vertelt Bart van Helvoort, vertegenwoordiger van het merk via Amsterdam Fashion Company. Op de beursvloer zijn inderdaad diverse bekende gezichten te zien, waaronder Mark Hommelberg van de JOG Group (moederbedrijf van Garcia en Chasin).

Naast andere modemerken zijn er ook wat retailers te vinden op de beurs. De winkeliers die FashionUnited spreekt geven aan dat nieuwsgierigheid naar het nieuwe concept de belangrijkste reden is om langs te komen bij Shift.

De stand van Sir Redman. Credits: FashionUnited / Foto's door Alicia Reyes Sarmiento

Organisatie ziet verbeterpunten voor tweede editie Shift

Hoewel er nu al meerdere gekende namen op de beurs te vinden zijn (Mexx, Selected Homme, McGregor), zou het de aantrekkingskracht ten goede komen als er meer bekende gezichten op de beurs waren, zo vertelt Rooymans van Sir Redman. “We hebben zelf al niet meer op een beurs gestaan sinds Modefabriek is opgehouden met mannenmode.” Over de weg voorwaarts, sinds Modefabriek is gestopt met het segment, bestaan verschillende meningen. Zo zou Van Helvoort liever zien dat alle segmenten op één plek te vinden waren. “Voor veel retailers is het niet realistisch om meerdere dagen te gaan inkopen. Het is beter als ze in één weekend alles kunnen zien.” Zo heeft een retailer die bijvoorbeeld dames- en mannenmode doet deze januari in totaal vier evenementen te bezoeken. De noodzaak voor een extra mannenmode evenement komt ook voort uit het feit dat bij Preview in Nieuwegein niet veel extra ruimte is voor extra merken. Sommige merken vallen daardoor buiten de boot, zoals bijvoorbeeld Mexx. “Het is fijn dat er voor ons een plek is.” Deze mening wordt gedeeld door Rooymans. Om die plek te verzekeren, is het belangrijk dat de merken ‘er samen staan’, aldus Pure Path.

Gesprekken op de beurs. Credits: FashionUnited / Foto's door Alicia Reyes Sarmiento

Veel van de standhouders geven aan dat Shift met wat meer aanlooptijd wellicht beter tot zijn recht was gekomen. De beurs werd in drie maanden opgezet. Van den Hoeven geeft aan dat hij blij is dat er mensen naar de beurs komen. “Voor de volgende keer zie ik veel verbeteringen”, zo geeft hij toe. “We willen veel disruptiever zijn, ik wil niet simpelweg vierkante meters verhuren.” De mede-organisator geeft aan dat hij een antwoord wil zoeken voor een betere samenwerking in de industrie, waar merk en retailer meer de risico’s delen. “De wereld verandert, de jongere generatie consumeert anders. Zij kopen pas wanneer ze het nodig hebben, terwijl de industrie nog steeds winterjassen levert in hoogzomer.” Lucel geeft toe dat enkele van de ideeën voor de beurs niet tot stand zijn gekomen door een gebrek aan tijd. Shift had graag ook meer opgetrokken met Modefabriek, maar omdat de locatie van Modefabriek al eerder vast stond, was er voor Shift uiteindelijk geen plek meer op de locatie in Vijfhuizen. Of Shift en Modefabriek aankomende zomer wel dichterbij elkaar te vinden zijn, blijft in het midden.

Na twee dagen op het Hembrugterrein is de eerste editie van Shift tot zijn einde gekomen. Het industriële en creatieve karakter van de locatie kan op positieve feedback rekenen, maar een betere verbinding met Modefabriek, meer bekende namen én wat meer marketing worden aangeraden. Echter kunnen we de organisatie niet afrekenen op een eerste editie. Iedereen weet dat de tweede editie pas echt het bewijs kan leveren van het falen of het succes van een concept. Tot de zomer dan maar.