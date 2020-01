EU Fashion Match trekt meer buitenlandse modebedrijven tijdens Modefabriek

EU Fashion Match is hét matchmakingevent voor MKB-ondernemers in de mode-industrie. Het wordt sinds 2014 georganiseerd door Enterprise Europe Network (EEN), het internationale matchmakingplatform van de KVK, in samenwerking met Modefabriek. Met succes: dit resulteerde al in ruim veertig concrete internationale samenwerkingen.

Op de Hogeschool van Amsterdam zijn studenten, docenten en ondernemers bijeen voor de slotceremonie van het project ‘Steroids for Innovative Entrepreneurs’. Tien internationale studentteams geven een presentatie. Na afloop wordt het winnende team bekend gemaakt. Gastsprekers zijn Isis Postel van Modefabriek, Fatma Sener van de KVK en Emma van Straaten van Voyar La Rue. Zij vertellen over de vruchtbare samenwerking tussen Modefabriek en EU Fashion Match en de impact van de matchmaking op haar deelnemers.

Een perfecte match

Modefabriek vindt twee keer paar jaar plaats en is het grootste mode-evenement van Nederland. Zondag 26 en maandag 27 januari strijkt de wintereditie neer in Amsterdam RAI. “Twee dagen vol nieuwe collecties, trends, inspiratie en ontmoetingen”, vertelt Isis Postel namens het team van Modefabriek. “Alles draait om netwerken, het verbinden van modeondernemers en het openen van nieuwe deuren.” Dit sluit perfect aan bij de missie van EU Fashion Match: een online én offline matchmaking mogelijk maken voor bedrijven van over de hele wereld. “Vanuit de KVK zijn we van het begin af aan heel enthousiast over de samenwerking met Modefabriek. Het is de uitgelezen plek voor mode-ondernemers om zaken te doen.”

Doelgericht contact leggen

Omgekeerd is EU Fashion Match ook voor Modefabriek een grote meerwaarde. Door rond te lopen kunnen bezoekers op een laagdrempelige manier hun netwerk en kennis vergroten. Maar het kan ook zijn dat je als modeondernemer specifiek naar iets op zoek bent. “Denk aan modelabels die op zoek zijn naar productiepartners in het buitenland of agenten die op zoek zijn naar labels”, zegt Postel. “De EU Fashion Match biedt de mogelijkheid om doelgericht contacten te leggen.” Via de online matchmakingtool van EEN kunnen modeondernemers zich gratis registeren. Vervolgens kunnen zij een voorselectie maken van bedrijven die interessant voor hen zijn, om het contact tijdens de matchmaking face-to-face te verdiepen.

Twee dagen, 500 meetings

Sinds de eerste editie in 2014 deden er al 714 bedrijven mee aan EU Fashion Match. Veertig procent van deze bedrijven is afkomstig uit het buitenland. “De organisatie is dan ook vrij complex, er komt behoorlijk veel bij kijken”, vertelt Sener. “Op dit moment zijn de voorbereidingen voor de negende editie in volle gang.. We verwachten ruim 200 bedrijven uit meer dan twintig landen. Er zullen naar schatting zo’n 500 meetings plaatsvinden in twee dagen tijd. Inmiddels zijn er dankzij EU Fashion Match ruim veertig concrete internationale samenwerkingen tot stand gekomen. Daar zijn we uiteraard erg trots op.” Niet voor niets wordt het matchmakingevent door de deelnemers zeer goed beoordeeld.

Groei voor Voyar La Rue

Eén van de ondernemers die veel profijt heeft gehad van EU Fashion Match tijdens Modefabriek is Emma van Straaten. Vijf jaar geleden richtte zij haar modelabel Voyar La Rue op. De Benelux en Duitsland zijn haar belangrijkste afzetmarkten. “Ik ben begonnen met twintig items. Inmiddels telt de collectie 200 artikelen”, vertelt ze. “Met zo’n grote collectie is het belangrijk je risico’s te spreiden. Daarom kies ik ervoor om met meerdere leveranciers te werken.” Tijdens de EU Fashion Match op Modefabriek is Van Straaten in contact gekomen met twee productiepartners in het buitenland. Sener is blij voor haar dat dit gelukt is: “Ik ben fan van haar label en heb Emma leren kennen als een gefocuste jonge ondernemer. ”

Meer buitenlandse bezoekers

Modefabriek heeft als ambitie om meer buitenlandse labels, agenten, en retailers naar het event te trekken. En dat lukt: dankzij de matchmaking trekt de beurs meer buitenlandse bedrijven. Ook blijkt dat modebedrijven vanuit het EEN-netwerk graag in contact komen met Modefabriek om te praten over een structurele beursdeelname. Door zelf deel te nemen aan de matchmaking heeft Modefabriek meerdere partijen uit Duitsland, Portugal en Spanje aan zich weten te binden. “Ondernemen is heel hard werken, de juiste mensen ontmoeten én soms een beetje geluk hebben”, zegt Van Straaten. En één ding is zeker: in de meeste gevallen heb je andere mensen nodig om de kansen op geluk te vergroten.