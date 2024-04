European Bridal Week: Tevreden exposanten, een internationale beleving vol diverse bruidsmode in Essen

European Bridal Week, de internationale beurs van 13 tot en met 15 april in Essen te Duitsland, presenteert een breed assortiment. Te weten: 500 collecties trouwjurken, avondjurken en alles wat iemand nodig heeft voor ‘de grote dag.’ Het evenement trok een internationaal publiek van 54 landen. Sommige exposanten zijn teleurgesteld over de opkomst van zaterdag, maar zondag en maandag laat een lichte stijging van de deelname zien.

Hoewel de beurs kopers van over de hele wereld trekt, zijn mensen uit Duitsland en Nederland de grootste demografische groepen die op zoek zijn naar eenvoudige ontwerpen tegen betaalbare prijzen.

FashionUnited bezoekt twee witgetinte paviljoens van de beurs om kennis te maken met de uitdagingen en strategieën van Europese en internationale bruidsmodemerken op de Europese markt. Elk merk wordt met unieke uitdagingen geconfronteerd, maar sterker is het gemeenschappelijk streven naar kwaliteit en klanttevredenheid.

Credits: European Bridal Week

Op de stand van de Spaanse groep Rosa Clará ontvangen ze ons vlak voor sluitingstijd van de beurs voor de lunch: “we hebben geen moment stilgestaan.” De beurs heeft zijn verwachtingen waargemaakt.

Hoewel de Barcelona Bridal Fashion Week op het punt staat te beginnen, kiest de Spaanse groep er dit jaar voor om alleen aan deze beurs deel te nemen, met als doel nieuwe klanten aan te trekken van kleine bedrijven in Noord-Duitsland. Sinds februari zijn ze bezig met de rest van de bestellingen. De leveringen voor het volgende seizoen van 2025 beginnen in juni.

Bij het Nederlandse Lady Bird wordt er tot laat in de middag nog gewerkt. Lady Bird is het meest betaalbare merk van de Spaanse groep Pronovias, die met 7 merken en de daaruit voortvloeiende 7 collecties aan het evenement heeft deelgenomen. “Klanten uit Essen zijn vooral op zoek naar een lagere prijs”, aldus de exposanten.

Ze hebben hun showroom in Barcelona, ​​wat als opmaat heeft gediend voor veel van hun gesprekken: “De klanten hebben al een afspraak gemaakt, want ze zijn een maand geleden al in Barcelona geweest, ze hebben aantekeningen gemaakt en ze zijn klaar om hier bestellingen te plaatsen.” Dit is niet het geval bij andere stands waar ze beweren dat klanten hun definitieve beslissingen maken bij Barcelona Bridal Fashion Week.

Barcelona Bridal Fashion Week 2024 vindt plaats van 17 tot en met 20 april. Op deze beurs worden meer dan 350 bruidsmerken vertegenwoordigd.

De merken van de Pronovias Group hebben het voordeel dat de collecties die nu gepresenteerd worden niet meer in Barcelona te zien zullen zijn, zodat mensen European Bridal Week als een ‘nu of nooit’-ervaring zien.

Het belang van klantenservice

Stand Allure Bridals op European Bridal Week Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited

De Allure Brildals-groep baant zich een weg van de Verenigde Staten naar de Europese markt, van Manchester naar Harrogate, via Essen voordat het in Barcelona arriveert. European Bridal Week wordt als positief ervaren, omdat ze het type klanten vinden waarnaar ze op zoek zijn. Te weten: voornamelijk Duits, maar ook mensen uit andere Noord-Europese landen. Hoewel ze al overeenkomsten hebben gesloten met klanten uit Duitsland, Italië, Polen, Nederland en Griekenland, hopen ze in Barcelona meer Spanjaarden en Italianen te ontmoeten.

“Wij geloven dat elke collectie iets heel specifieks biedt voor verschillende bruiden” Allure Bridals

Het merken portfolio van Allure Bridals divers. Ze bieden producten aan tegen verschillende prijzen. Dit helpt hen sterk te blijven in een markt als bruidsmode, die zo competitief is. Allure Bridals benadrukt dat wat hen echt onderscheidt hun “toewijding aan de klantenservice” is. “Ons klantenserviceteam spreekt tot zes talen, waardoor we effectiever in contact kunnen komen met onze internationale retailers.”

Hier en nu

Er begint een privé modeshow op de opvallende stand van het Poolse merk Dama. Deze show is alleen toegankelijk op uitnodiging. Kopers nemen plaats aan de tafel in mediterrane stijl die het merk heeft klaargezet om zijn nieuwe collectie te presenteren. De collectie bestaat uit bijna 70 jurken, die "alleen worden gepresenteerd aan degenen die rond de tafel zitten,” aldus de exposanten.

Stand van het merk Dama op European Bridal Week Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited

Zoals bij de meeste merken heeft elke jurk zijn eigen naam en een unieke look. De prijzen variëren van 399 euro voor de korte jurken Raven of Amanda tot 1299 euro voor Celestia of Samsara, romantisch en met duizend details.

(Van links naar rechts) Raven-, Celestia- en Amaya-jurken van Dama. Credits: Dama.

Veerkracht en aanpassing aan nieuwe markten

Het Oekraïense merk Dominiss verliet vanwege de oorlog zijn land van herkomst. Het bedrijf moest naar Polen verhuizen, inclusief productie, apparatuur en personeel. Vanuit een veilige locatie hebben ze het bedrijf opnieuw op kunnen bouwen.

(Van links naar rechts) Island-, Iney- en Ida-jurken van Dominiss. Credits: Dominiss

In Essen hebben ze de banden met klanten uit Duitsland en Italië versterkt. Deze week zijn ze in Barcelona om hun complete collectie te presenteren en proberen ze een meer internationaal publiek te bereiken: daar willen klanten zich onderscheiden en bereid zijn meer te investeren in vergelijking met Essen, waar de lijnen van gemiddeld en laag niveau populair zijn.

“Terwijl het in Barcelona gebruikelijk is om een ​​jurk voor 1.000 euro te kopen om op te vallen, is de gemiddelde prijs hier in Duitsland 500 euro.” Dominiss

Het Turkse House of Zarif is het met het Oekraïense bedrijf eens wat betreft de prijssegmenten. Hun producten, met nette en ingetogen lijnen, zijn volledig handgemaakt, van premium kwaliteit en prijzen variëren tussen de 650 en 2000 euro. Het merk doet het goed in New York en Barcelona.

Jurken van het merk House of Zarif op hun stand voor de Europese Bruidsweek. Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited

“Het lijkt erop dat de stijl van ons merk niet past bij de Duitse smaak. Bovendien vinden ze onze prijzen hoog.” House of Zarif

“In Duitsland willen ze deze (verwijzend naar een ontwerp dat, hoewel het op het eerste gezicht eenvoudig lijkt, een hoge kwaliteit onthult met precieze afwerkingen) bijvoorbeeld voor 100 euro. Het is echter onmogelijk om het voor die prijs in Istanbul te produceren. De productie van dit artikel kost mij 300 euro, en ik verkoop het voor 600 euro.” Deze winstmarge zorgt ervoor dat het essentieel is om de drie showrooms (één in Düsseldorf en twee in Istanbul) te financieren en uitgaven zoals salarissen van medewerkers en huur te betalen. Hoe kun je als bruidmodezaak jezelf onderscheiden? Verliebt, een opkomend Italiaans merk dat zijn activiteiten in januari startte, heeft dit jaar moeite gehad om op te vallen in Essen. Alessia Borrelli, manager van het bedrijf, is van mening dat “mensen op zoek gaan naar wat ze al jaren doen”, wat een moeilijke toegang tot de markt voor hun wat minder conventionele producten betekent. Bovendien zijn zij van mening dat hun doelgroep niet vertegenwoordigd is op de beurs. Daarom zijn ze van plan een andere verkoopstrategie te hanteren, bijvoorbeeld deelnemen aan een andere beurs, om hun voorstel te promoten, legt House of Zarif uit.

Hoe onderscheid je je in deze markt?

Verliebt, een opkomend Italiaans merk dat zijn activiteiten in januari startte, heeft dit jaar moeite gehad om op te vallen in Essen. Alessia Borrelli, hoofd van het bedrijf, is van mening dat "mensen op zoek gaan naar wat ze al jaren doen", wat een moeilijke toegang tot de markt voor hun wat minder conventionele producten betekende. Bovendien zijn zij van mening dat hun doelgroep niet vertegenwoordigd was op de beurs. Daarom zijn ze van plan een huis-aan-huisverkoopstrategie te hanteren om hun voorstel te promoten, waarvan ze sterk vertrouwen en waarvan ze geloven dat het op een ander evenement succesvoller kan zijn.

Handgemaakt strikdetail van het merk Verliebt Credits: Alicia Reyes Sarmiento // FashionUnited

Het Duitse merk Malee-Limon vertelt dat enkele (Duitse) retailers waarmee zij samenwerken, hen hebben laten weten dat het afgelopen seizoen qua omzet niet goed heeft gepresteerd, wat zich vertaalt in een lager budget dan gebruikelijk.

Er wordt altijd gevraagd om de minimale bestelling te verlagen, maar deze is momenteel vastgesteld op 7 artikelen, wat wij redelijk vinden. We weten dat andere retailers hogere minimumbedragen hanteren, zoals 15 artikelen, maar sommigen vragen ons of we minder, zelfs 5 of 3 artikelen, kunnen accepteren.

Ze kozen voor EBW, naast het feit dat de Duitse klant voor hen de belangrijkste is, aangezien ze bij deze gelegenheid geen enkel bedrijf hebben gesloten buiten de landsgrenzen, omdat ze gevestigd zijn in Düsseldorf, op minder dan een half uur van het evenement. Het zou een grotere investering vergen.

"We wilden een ander en fris imago overbrengen." Malee-Limon

Op de beurs proberen ze zich te onderscheiden van de massa met een stand in sportstijl, versierd met tennis motieven en sport gerelateerd materiaal. "Wij hebben voor deze aanpak gekozen om ons te onderscheiden van de overheersende glitter en glamour."

Credits: European Bridal Week

Gala-avond om de prestaties van de sector te vieren

De tiende verjaardag van het evenement staat centraal tijdens de European Bridal Week-gala. Het marketingteam wordt bedankt voor alle inspanningen rondom de beurs. In dit licht krijgt Très Chic erkenning om zijn uitzonderlijke marketingcampagne, terwijl het ook erkenning krijgt voor zijn uitstekende klantenservice. In andere categorieën neemt Bianco Evento de prijs voor beste accessoire leverancier mee naar huis, Wilvorst wint de beste leverancier van herenkleding, Christian Koehlert krijgt applaus voor beste hoofdleverancier van avondmode of feestjurken en Justin Alexander is bekroond tot beste leverancier in het bruidsveld.