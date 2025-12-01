EuroShop 2026: ’s werelds belangrijkste vakbeurs voor de detailhandel viert haar 60-jarig jubileum en de nieuwste innovaties uit de retail

Zodra in februari 2026 de deuren van EuroShop opengaan, zal de internationale retail-wereld voor de 22e keer in Düsseldorf samenkomen om een bijzonder jubileum te vieren: EuroShop wordt 60 jaar! Sinds de première in 1966 heeft de vakbeurs zich tot hét toonaangevende platform voor de retailbranche ontwikkeld, dat iedere drie jaar vakbezoekers uit de hele wereld aantrekt. Voor besluitvormers uit de retail-industrie, architectuur- en designbureaus, winkelinrichting en winkelplanning is het een evenement dat men niet mag missen en dat een blik in de toekomst van het winkelen biedt. Van 22 tot en met 26 februari 2026 zal The World’s No. 1 Retail Trade Fair met een ‘Global Retail Festival’ niet alleen de nieuwste innovaties vieren maar ook haar eigen jubileum”. Er worden tijdens de vijf dagen in februari in Düsseldorf aan de Rijn bezoekers uit de hele wereld verwacht. Circa 1.900 exposanten uit meer dan 60 landen zullen hun oplossingen en producten op een tentoonstellingsoppervlakte van meer dan 100.000 netto vierkante meter in 14 tentoonstellingshallen presenteren.

Euroshop sinds 1966Credits: Euroshop

In zeven belevingsdimensies zal EuroShop het brede scala aan innovaties tonen die de retail-branche van morgen vormgeven. De dimensies weerspiegelen de diverse disciplines die retail spannend en aantrekkelijk maken: De dimensie Shopfitting & Store Design vormt het centrum en is grootste van alle dimensies: ongeveer 450 exposanten – waaronder toonaangevende architectuur- en storedesignbureaus en fabrikanten – zullen op meer dan 27.000 m² gereserveerde tentoonstellingsruimte hun nieuwste ontwikkelingen presenteren. Het spectrum varieert van innovatieve concepten, indrukwekkende winkelontwerpen en visual merchandising-oplossingen tot materialen, meubels en modulaire systemen voor de point of sale. Vanaf het moment dat men bij EuroShop binnenkomt, zal de Lighting Dimension opnieuw een blikvanger zijn. Deze dimensie laat zien, hoe sterk ontworpen verlichtingsconcepten winkels in belevingswerelden veranderen, sfeer creëren en het verkooppunt indrukwekkend ensceneren.

De dimensie Expo & Event Marketing kent een bijzonder hoge vraag. De ruimte is niet langer toereikend en wordt daarom voor het eerst naar twee hallen uitgebreid. Met meer dan 25.000 m² is ook de dimensie Refrigeration & Energy Management bijzonder groot. Hieruit blijkt niet alleen dat de behoefte aan energie-efficiënte technologieën en duurzame koeling groot is, maar ook dat de retail-gastronomie sterk groeit. In de EuroCIS (Retail Technology)-dimensie zullen meer dan 550 exposanten laten zien hoe AI, klantgerichtheid, smart stores en vele andere technologieën de toekomst van retail vormgeven. De dimensie Retail Marketing illustreert op indrukwekkende wijze hoe belangrijk het is om klanten een winkelbeleving te bieden, die alle zintuigen aanspreekt. Multi-sensorische presentaties en innovatieve in-store campagnes laten zien hoe koopimpulsen specifiek kunnen worden versterkt.

Talrijke speciale tentoonstellingen nodigen bezoekers uit om zich in verschillende thema’s te verdiepen. In de Designers’ Village presenteren internationale architectenbureaus en ontwerpstudio’s hun visionaire concepten. Nieuw dit jaar is de speciale zone VM Experience, dat visual merchandising op een interactieve, sprekende en creatieve manier tot leven brengt. De Food Service Innovation Hub belicht digitale transformatie en automatisering in retail-gastronomie, terwijl de Italian Lighting Lounge op indrukwekkende wijze laat zien, welke rol licht speelt in modern winkelontwerp. Visual merchandising en POS-marketing staan in de Shop! Village centraal. De IFES Global Village, dlv Village en Start-up Hub zijn ook weer aanwezig. De 60s Lounge brengt de tijdgeest en de beginjaren van EuroShop weer tot leven. Op zeven podia presenteren retailers en exposanten trends, case studies en vakpresentaties. Discussiepanels stimuleren de kennisuitwisseling rond toekomstgerichte onderwerpen van de internationale retail-branche.

De Guided Innovation Tours op EuroShop zullen tijdens dit jubileumjaar een breder scala aan opties bieden: tours met een focus op verschillende kernthema’s, geven een eenvoudig overzicht van bijzondere exposanten op het gebied van duurzame materialen en storedesign, innovaties uit de retail-technologie, energiemanagement & optimalisatie en food service innovaties. Voor het eerst zullen er ook store tours plaatsvinden, die langs interessante winkelconcepten in Düsseldorf voeren.

Belangrijke thema’s op EuroShop 2026 zijn onder meer AI en digitalisering, emotionalisering en duurzaamheid. EuroShop 2026 zal opnieuw het middelpunt voor innovatie in de gehele retail-branche zijn. Meer informatie over de vakbeurs is beschikbaar op www.euroshop-tradefair.com. Tickets zijn vanaf 11 november 2025 online verkrijgbaar.