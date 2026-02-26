EuroShop-trends: van natuurbehang tot AI-gestuurde real-time analyse

1.800 exposanten, achttien beurshallen – en talloze innovaties voor de retail van morgen. Wie bij EuroShop het overzicht wil behouden, heeft een getraind oog nodig. Dat is precies wat trendscout Alex Gehle en retailexpert Chris Zorn van interieurbouwbedrijf Knoblauch boden met hun beurstour ‘Spotting the bold’ op de beurs voor retailinnovaties in Düsseldorf.

Hun doel was om retailers te leiden naar plekken waar materialen verrassen, systemen opnieuw zijn uitgedacht en digitale oplossingen de winkelinrichting naar een hoger niveau tillen.

Gehle heeft zijn highlights voor FashionUnited samengevat.

Over de auteur: Alexander Gehle is retailexpert en onderdeel van de ‘Ideenwerkstatt’ van winkelinrichtingsspecialist Konrad Knoblauch. Deze afdeling begeleidt klanten uit de retail-, horeca- en kantoorsector met impulsen, strategische kennis en creatieve workshops op weg naar hun ruimteconcept. De trendscout neemt klanten mee op gecureerde tours door winkels, hippe cafés, studio's, kantoren en hotels in verschillende steden en geeft daarbij ook een kijkje achter de schermen.

De geur van hooibloemen in de winkel

Alexander Gehle tijdens zijn EuroShop-tour Credits: Knoblauch

Waar het duurzaamheidsthema op EuroShop 2023 nog werd benadrukt, lijkt het drie jaar later al dieper geworteld – in ieder geval wat het aanbod van exposanten betreft. Neem bijvoorbeeld Organoid, een bedrijf uit Tirol dat met oppervlakken, behang en akoestische wanden van rozenblaadjes, hooibloemen, mos en nog veel meer de natuur in winkels brengt. Merken als L'Occitane, VW of Microsoft werken samen met Christoph Egger en zijn team. Hier wordt duurzaamheid een echte zintuiglijke ervaring, want het rozenbehang geurt zelfs.

Bakstenen van gerecyclede kleding

Stand van PanelPiedra Credits: Alexander Gehle/Knoblauch

Recycling is al jaren een lastig onderwerp in de mode-industrie. Maar wat als textielvezels terug in de kringloop worden gebracht om er materialen voor winkelinrichting van te maken? Dat is wat de Spaanse kunststeenfabrikant PanelPiedra doet. Hun producten worden niet alleen in de retail, maar ook veel in de horeca gebruikt. PanelPiedra heeft bijvoorbeeld een baksteen op de markt gebracht die als displaytafel in de winkels van Zara te vinden is. De stenen bestaan voor 50 procent uit gerecyclede kledingvezels, gemengd met cement en andere materialen. Echte blikvangers – in ‘brandklasse 1’ (onbrandbare bouwmaterialen zonder brandbare bestanddelen)!

Stand van Paneco Credits: Alexander Gehle/Knoblauch

Nog duidelijker wordt het bij Paneco, een platform voor de circulaire economie van textiel van het Japanse bedrijf Workstudio Co., Ltd.. Paneco maakt oppervlakken van afval. Kleding, restjes, voedsel – alles wordt versnipperd en verwerkt tot oppervlakken. Deze kunnen bijvoorbeeld voor 90 procent uit kleding bestaan en worden gebruikt in de winkelinrichting, maar ook in het interieur van kantoren, hotels en restaurants. Er werden ook pop-upmeubels getoond.

Mooie etalagepoppen

Poppenhoofden bij de stand van Craft Mannequins Credits: Alexander Gehle/Knoblauch

Craft Mannequins uit Nederland toonde een echt spannend concept. De poppen zijn gemaakt van papier-maché en zijn voor honderd procent biologisch afbreekbaar, afgezien van de metalen onderdelen in de schouders. Gerecycled papier dat uiteindelijk zeer esthetisch wordt afgewerkt, soms in opvallende kleuren. Perfect voor pop-upruimtes!

Outform zorgt voor verbazing

Stand van Outform Credits: Alexander Gehle/Knoblauch

Het contrast kon op dit punt niet groter zijn: weg uit de materialenhallen, de digitale wereld in. “Together we shape the World of Retail” is het motto van de Amerikaanse displayfabrikant Outform. En hoewel Amerikanen bekend staan om hun neiging tot overdrijven, hebben ze hier absoluut gelijk. Met enorme led-schermen waarop haarscherpe content werd getoond, zorgden ze op EuroShop voor veel bewondering. Er zijn al vestigingen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland, want klanten als koffiemachinefabrikant Nespresso, beautymerk Vieve en huishoudapparatenproducent Miele moeten worden bediend.

Klantanalyses in real-time

Stand van Ariadne Credits: Alexander Gehle/Knoblauch

Datagestuurde beslissingen zijn al langer een thema op het point-of-sale (POS). Herinner je je de tijd nog dat iemand met een handmatige frequentieteller bijhield hoeveel klanten een winkel binnenkwamen? Die tijd is natuurlijk voorbij, want er zijn nu besturingssystemen die real-time klantanalyses mogelijk maken. Zoals bijvoorbeeld Ariadne, gevestigd in München. Het systeem maakt lokalisatie binnen en buiten mogelijk in veel sectoren. Het gebruikt algoritmes en kunstmatige intelligentie (AI) voor het nauwkeurig en anoniem volgen van klanten. Dat AI de retail naar een ander niveau zal tillen, staat buiten kijf. En voor het ‘hoe’ zijn er veel oplossingen.

Stand van Digimago Credits: Alexander Gehle/Knoblauch

Wat er met real-time analyses kan gebeuren, laat Digimago zien, dat digital signage-oplossingen naar het POS brengt. Een camera analyseert live – en conform de privacywetgeving – de klanten in de winkel op basis van geslacht en leeftijd. Met behulp van AI-gestuurde software wordt op displays in de winkel direct content getoond die past bij de betreffende klanten – en misschien zelfs bij de weersomstandigheden. Stefan Richter, directeur van de op Usedom gevestigde moderetailer Pier14-Gruppe en deelnemer aan de tour, heeft al ervaring met Digimago. Visuele ervaringen in winkels slim geïmplementeerd.

First Impression – van de dj-booth naar de retail

Stand van First Impression Credits: Alexander Gehle/Knoblauch

Drie dj's, één idee – zo begint de bedrijfsgeschiedenis van First Impression, een Nederlands digitaal bedrijf. First Impression ontwerpt, ontwikkelt en implementeert audiovisuele concepten en oplossingen. Op EuroShop toonden ze ruimtes die digital signage en audiovisuele techniek combineren met interactieve content – een spannende mix!