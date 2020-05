Fashion Cloud start met digitaal beursconcept

B2B-platform Fashion Cloud introduceert een digitaal beursconcept. Het platform kreeg dermate veel verzoeken van merken en retailers dat het heeft besloten een dergelijk concept op te zetten, zo meldt Fashion Cloud in een persbericht. Van 14 tot en met 16 juli vindt de ‘Digital Fashion Week - Summer Edition’ plaats.

"Een overzicht krijgen van de verschillende collecties blijft cruciaal, vooral in tijden waar budgetten onder een vergrootglas liggen,” aldus Alies ter Kuile, lid van de raad van bestuur van Fashion Cloud in het persbericht. “Wanneer de orders per merk geschreven gaan worden, zijn de meeste budgetten per merk al besloten. Daarom hebben inkopers een moment nodig om inspiratie op te doen en overzicht te krijgen van de collecties van de merken.” Voorheen gebeurde dit op fysieke beurzen, maar vanwege de pandemie is dit nu niet mogelijk.

De digitale beurs heeft deelnemers uit 85 landen aangetrokken, zo wordt gemeld in het persbericht. Tijdens het online evenement zullen livestreams van collectiepresentaties te vinden zijn, maar zijn er ook keynote speakers. De beurs heeft waarschijnlijk 2 tot 3 ‘mainstreams’ maar er zijn ook brand sessions waar leveranciers hun collecties kunnen tonen aan een geselecteerd publiek. Mocht een retailer een presentatie missen dan kan deze ‘on-demand’ worden teruggekeken op het platform. Afbeeldingen van de collectie en informatie waar deze te bestellen is worden aan de retailers verstrekt. “Dit zit in ons DNA. We bekijken processen, digitaliseren ze en maken ze bovendien efficiënter door ze op een platform te hosten,” aldus Ter Kuile. Fashion Cloud benadrukt dat het een non-profit evenement is, het is ook gratis te bezoeken voor retailers. Hoewel het netwerk van Fashion Cloud van het evenement gebruik kan maken, is het ook open voor alle leveranciers. Merken kunnen zich vanaf 4 mei aanmelden.