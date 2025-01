Fashion Club 70 presenteert zeven premium merken op Modefabriek

De langverwachte Herfst/Winter 2025/26 editie van Modefabriek staat voor de deur en belooft een levendige showcase van zowel opkomende als gevestigde merken. Tussen de opvallende deelnemers van dit seizoen bevindt zich Fashion Club 70, klaar om een blijvende indruk achter te laten. Met 50 jaar expertise presenteert de Antwerpse modedistributeur een eigentijdse en zorgvuldig samengestelde portfolio van gerenommeerde labels, waaronder Fracomina, GUESS, ViCOLO, BSB, Lola Casademunt, Liu Jo en Armani Exchange.

Italiaanse elegantie: Fracomina en Liu Jo

Italiaans vakmanschap staat centraal bij Fracomina, een merk dat gevierd wordt om zijn toewijding aan vrouwelijkheid en toegankelijkheid. Ontstaan uit een familiebedrijf in textiel in 1931, combineert Fracomina naadloos erfgoed met modern design. De collecties, met name de iconische Bella denimlijn, zetten nieuwe standaarden in deniminnovatie en bieden ongeëvenaarde stijl en comfort voor de moderne vrouw. De nieuwste ontwerpen blijven veelzijdigheid en de essentie van moderne vrouwelijkheid vieren.

Liu Jo, een ander Italiaans zwaargewicht, belichaamt glamour en verfijning. Van premium denim tot chique bovenkleding en accessoires, de collecties van Liu Jo zijn afgestemd op een wereldwijd publiek dat op zoek is naar elegantie met een edgy touch. Door Italiaans vakmanschap te combineren met een kosmopolitische flair, behoudt Liu Jo zijn status als een eeuwige favoriet onder modebewuste consumenten.

Credits: Fashion Club 70

Wereldwijde iconen: GUESS en Armani Exchange

Weinig merken genieten zoveel wereldwijde erkenning als GUESS, een lifestyle powerhouse synoniem met gedurfd design en tijdloze aantrekkingskracht. Sinds de oprichting in 1981 heeft het label zich ontwikkeld tot een trendsetter en biedt alles van iconische denim tot statement accessoires. Bekend om zijn dynamische campagnes en cutting-edge collecties, blijft GUESS zowel streetstyle als high fashion herdefiniëren.

Armani Exchange, de toegankelijke luxe-tak van Giorgio Armani, overbrugt de kloof tussen casual stijl en high-end design. Gericht op millennials en generatie Z, biedt het merk garderobe essentials - T-shirts, jeans en veelzijdige bovenkleding - naast opvallende stukken voor speciale gelegenheden. Armani Exchange belichaamt de ethos van Armani: high fashion stijlvol, draagbaar en betaalbaar maken.

Credits: Fashion Club 70

Speelse verfijning: ViCOLO en Lola Casademunt

Bekend om zijn eclectische mix van elegante tailoring en streetwear invloeden, biedt ViCOLO een fris perspectief op damesmode. Wekelijkse updates van de collecties zorgen ervoor dat de ontwerpen trendsettend blijven, van speelse prints tot tijdloze silhouetten. ViCOLO is ideaal voor vrouwen die houden van levendige, steeds veranderende stijlen met zelfvertrouwen.

Het Spaanse merk Lola Casademunt onderscheidt zich door zijn unieke vermogen om punk-geïnspireerde esthetiek te combineren met verfijnde vrouwelijkheid. Elke collectie is een viering van individualiteit en lef, met ontwerpen die edgy lederen accenten combineren met zachte, verfijnde snitten. Lola Casademunt spreekt vrouwen aan die stijl waarderen als een vorm van zelfexpressie.

Moderne vrouwelijkheid: BSB

Afkomstig uit Griekenland, belichaamt BSB eigentijdse vrouwelijkheid met zijn dynamische aanbod van kleding en accessoires. Het merk is een leider in damesmode in heel Europa en biedt ontwerpen die inspelen op de moderne lifestyle. Met een focus op hoogwaardige materialen en innovatieve silhouetten zijn de collecties van BSB afgestemd op de behoeften van de modebewuste vrouw van vandaag.

Bezoek Fashion Club 70 op Modefabriek

Modefabriek is dé plek waar modeprofessionals uit heel Europa samenkomen, en Fashion Club 70 belooft een hoogtepunt te worden van de editie van dit jaar. Met een divers portfolio aan merken vertelt elke collectie een verhaal van erfgoed, innovatie en een streven naar excellentie. Voor inkopers en retailers zijn deze merken meer dan alleen mode; ze vertegenwoordigen inspiratie, verbinding en nieuwe mogelijkheden om op een betekenisvolle manier met consumenten in contact te komen. Fashion Club 70 nodigt bezoekers uit om deze uitzonderlijke collecties te ontdekken op Modefabriek 2025, te vinden op standnummer 300 en 304 – een evenement waar creativiteit en commercie samenkomen en de toekomst van mode vorm krijgen.