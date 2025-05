Fashion najaarskalender 2025 | Trademart

Ben je op zoek naar toonaangevende merken in kleding, accessoires en andere mode-items voor jouw winkel of webshop? Trademart in Brussel is hét B2B-inkoopcentrum van Europa waar je meer dan 1500 merken ontdekt onder één dak. Kom netwerken, inkopen en inspiratie opdoen tijdens onze fashion events!

Zet de data alvast in je agenda – we kijken ernaar uit je te verwelkomen bij Trademart!

1. Kids Fashion Day – 23/6

Kom langs op 23 juni voor de Kids Fashion Day bij Trademart. Meer dan 100 merken – zowel vertrouwde namen als nieuwe spelers – presenteren er hun zomercollecties voor 2026. Dé kans om jouw assortiment te versterken met frisse en trendy kindermode. fashionunited.com/events/kids-fashion

Credits: Trademart

2. Sneak Peek Fashion - 14/7

Ben jij er klaar voor om als eerste de nieuwste fashion te spotten? Kom dan op maandag 14 juli naar Sneak Peek Fashion! Een dynamisch event waar modeprofessionals samenkomen om de nieuwste collecties te ontdekken en waardevolle connecties te leggen. fashionunited.com/events/sneak-peek-fashion

3. Trademart Retail Happening - 1/9

Op 1 september vindt hét event van Trademart plaats. Tijdens de Trademart Retail Happening zijn ALLE departementen geopend. Er valt een heleboel te beleven! Extra bonus: volg de gratis lezing die Trademart organiseert. Blijf op de hoogte van alle updates en nieuwe namen – houd de website dus goed in de gaten! fashionunited.com/events/trade-mart-Brussels

Credits: Trademart

4. Fashion & Accessories Happening - 31/8 & 1/9

Klaar voor een flinke dosis fashion inspiratie? Kom op 31 augustus en 1 september naar de Fashion & Accessories Happening in onze afdeling fashion & accessories &go en ontdek als eerste de nieuwste herfst-wintercollecties ’25. Perfect om je aanbod aan te vullen! fashionunited.be/evenementen/fashion-accessories-happening

Credits: Trademart

5. Shoes & Bags Open Days - 31/8 & 1/9

Ben jij actief in de schoenen- of lederwarenbranche? Dan mag je de Shoes & Bags Open Days niet missen! Laat je inspireren door de vaste exposanten én verrassende pop-up merken. Benieuwd wie er komt? Nieuwe namen en updates volgen snel... dus hou de website in het oog! fashionunited.com/events/shoes-bags-open-days

Credits: Trademart

6. Fashion & Accessories Open Days in mei, juni, september en oktober

Het cash & carry departement fashion & accessories &go is permanent geopend van maandag t.e.m. vrijdag, telkens van 10u tot 17u. Eén keer in de maand staan alle merken ook voor je klaar op zondag. Kom zeker langs om ook dan de laatste nieuwigheden in te kopen.

7. Christmas Happening bij Fashion & accessories &go - 16/11

Zorg dat je aanbod schittert tijdens de eindejaarsperiode! Ontdek op zondag 16 november de mooiste partycollecties tijdens de Christmas Happening. Van kleding tot accessoires – alles wat je kiest, neem je meteen mee naar je shop. fashionunited.be/evenementen/christmas-happening

Trademart bezoeken

Trademart is vlot bereikbaar aan de rand van Brussel, in nabijheid van op- en afritten. Toegang tot Trademart is gratis voor professionals die actief zijn in onze inkoopsectoren.

Meer info op www.trademart.be en volg ons op social media!