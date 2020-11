Februari-edities modebeurzen Pure London en Scoop gecanceld, focus op online

Modebeurzen Pure London en Scoop gaan aankomende februari niet door, zo maakt de organisatie achter de beurzen bekend. De fysieke modebeurzen zullen worden vervangen door het digitale platform, zo blijkt uit het persbericht.

Organisator Hyve Group lanceerde eerder dit jaar al het online platform Fashion Together. Dit diende toen als vervanging van de geannuleerde fysieke beurzen. Het aankomende beursseizoen zal dus weer de focus op online komen te liggen. Fashion Together zal op 23 februari 2021 plaatsvinden en is open voor zowel merken als inkopers.

“We zijn trots op de organisatie, content en de manier waarop we onze beurzen cureren, maar het is de mensen die Scoop en Pure Londen bezoeken wat het zo bijzonder maakt, of ze nu inkopers of merken zijn,” aldus Gloria Sandrucci, directeur van Pure London, in het persbericht. “We hopen dat Fashion Together onze klanten en de kans biedt om verbonden en geïnspireerd te blijven door een platform te bieden waar ze hun bedrijven kunnen tonen, maar ook essentiële inzichten uit de industrie kunnen verkrijgen. Na het succes van de eerste editie van Fashion Together zien we er naar uit het concept verder te ontwikkelen en opnieuw een inspirerende digitale omgeving te bieden.”