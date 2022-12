Frédéric Maus (WSN): “We creëren een uniek evenement in de wereld”

“Een reis naar binnen, een moment van afleiding waarin een ieder zich mag verliezen om dichterbij zichzelf te komen.” De nieuwe campagne “District Fantasy” van Who’s Next, die werd geïllustreerd door Clotilde Carton, gaat over een reis vol kleuren die verschillende ruimten transformeert in een labyrint via een caleidoscopisch spectrum. Niet alleen de mode verandert, maar ook de wensen en eisen van de markt. Daarom heeft Who's Next ervoor gekozen om daarop in te spelen en niet meer vier maar drie beursdagen te organiseren, van zaterdagochtend 21 januari tot en met maandagavond 23 januari. Op datzelfde moment zet WSN Développement het grootste mode- evenement van het jaar neer door tegelijkertijd de vijf grootste vakbeurzen bijeen te brengen die het bedrijf in beurshal Porte de Versailles organiseert: Who’s Next, IMPACT, Bijorhca, maar ook de Salon International de la Lingerie (SIL) en Interfilière Paris (IFL).

Met één badge toegang tot een ongekende synergie

Bezoekers kunnen op de verschillende beurzen nieuwe collecties confectiekleding, accessoires, lingerie, beauty- en lifestyleproducten en grondstoffen van over de hele wereld ontdekken. WSN heeft een badge gemaakt waarmee consumenten en professionals uit de sector alle vijf de beurzen kunnen bezoeken om het wereldwijde aanbod te bekijken, waardoor er een synergie tussen de verschillende werelden ontstaat. “Wij willen in deze tijd waarin creativiteit hoogtij viert een synergie creëren tussen die verschillende werelden. Deze volgende editie wordt een evenement dat zijn weerga niet kent, omdat alle professionals bij elkaar inspiratie kunnen opdoen waarmee ze vervolgens hun creativiteit weer kunnen voeden. Elkaar in persoon kunnen ontmoeten en spreken is op dit moment belangrijker dan ooit,” vertelt Frédéric Maus, CEO van WSN.

“Maar we gaan wel terug naar drie dagen,” vervolgt hij. “Het leek ons logisch om de duur van de beurzen te verkorten. Zo kunnen we niet alleen energie besparen, maar kunnen we er ook voor zorgen dat de prijsstijging voor de stands beperkt blijft tot 10 of 15 procent.”

Who's Next bestaat voor 30 procent uit nieuwe merken

Frédéric Maus bevestigt dat voor deze nieuwe editie in januari precies dezelfde aantallen zijn bereikt als bij de beurzen voor de pandemie. Verdeeld over alle beurzen worden in totaal worden 1500 exposanten verwacht: 1100 bij Who's Next, IMPACT en Bijorhca in HAL 1 en 400 bij SIL en IFL in HAL 4. “De helft van ons klantenbestand is Frans, maar we zien ook dat de Koreanen in grote getale terugkomen.”

Who's Next is deze editie gericht op een krachtig en warm thema, dat bedoeld is om het publiek in deze periode van transitie te prikkelen en opnieuw in vervoering te brengen. Verwacht wordt dat 45 procent bestaat uit confectiemerken, 55 procent uit accessoiremerken en 30 procent uit nieuwe merken. Op IMPACT is voor het eerst Angel Felting aanwezig, een merk uit Mongolië dat pantoffels maakt van schapenwol, alsmede het Spaanse merk Ecoalf, dat collecties creëert uit gerecycled plastic dat als afval rondzwierf op de stranden en in de oceanen.

Andere nieuwelingen zijn Ruban Noir en Gaudi, aanwezig op Who’s Next in de categorie confectiekleding; Bear Design en Gabie zijn aanwezig op Who’s Next in de categorie tassen en lederwaren; ACBC, Caterpillar en Le Chameau zijn aanwezig op Who’s Next in de categorie schoenen; Marzoline Milano is aanwezig op Who’s Next in de categorie accessoires van textiel; Parafina is aanwezig op Who’s Next in de categorie sieraden; Exbi, J’emme en Mi Yé zijn aanwezig op Who’s Next in de categorie Villa Beauté; en Schmuckoo Berlin uit Duitsland en Chic Pig zijn aanwezig op Bijorhca.

Neonyt Paris aanwezig op IMPACT

WSN kondigt aan dat Neonyt, de Berlijnse B2B-beurs voor duurzame mode en eigendom van Messe Frankfurt, aanwezig zal zijn op IMPACT. “Deze nieuwe samenwerking onder licentie, die voor de komende vier edities is vastgelegd, geeft de sector met duurzame en milieuvriendelijke modemerken die al aanwezig zijn in HAL 1 een boost,” vermeldt de directie van WSN. Messe Frankfurt, dat tevens de licentie van Neonyt heeft verleend aan Igedo Company, opent in 2023 voor de eerste keer zijn deuren in Düsseldorf. Een andere nieuwkomer is The Smiley Company, een bedrijf dat ervoor wil zorgen dat we de transitie naar een milieuvriendelijke samenleving vol blijdschap en een goed humeur doorkomen.

Ulule x Who’s Next: een kweekvijver vol innovaties die niemand mag missen

In de hoek van innovatie en jonge creatievelingen kunnen we ook dit jaar weer rekenen op de aanwezigheid van Ulule x Who's Next. In deze ruimte, die met name in trek is bij mensen die op zoek zijn naar innovaties, zijn bijzondere mode- en lifestyleprojecten te vinden die nieuw op de markt zijn en tot stand zijn gekomen dankzij crowdfundingcampagnes. “We hebben meer dan 200 projecten die te bewonderen zijn op Ulule begeleid, waaruit blijkt dat wij zeer betrokken zijn bij innoverende projecten. Deze merken zijn nog nooit eerder getoond aan het publiek en de meeste merken zijn duurzame modeprojecten die de beurs veel meerwaarde geven,” benadrukt Frédéric Maus. “Er moet wel bij worden vermeld dat veel van de nieuwe merken die aanwezig zijn op onze beurzen zijn begonnen als B2C-bedrijf en zich later hebben doorontwikkeld tot B2B-bedrijf.”

WSN Développement organiseert de beurzen in Parijs voor internationale modeprofessionals, voornamelijk merken en distributeurs. De beurs Who's Next, die in januari en september wordt gehouden, onderscheidt de volgende categorieën: confectiekleding, accessoires, beauty en lifestyle. De beurs vindt tegelijkertijd plaats met IMPACT, een verzameling van initiatieven ter bevordering van de transitie naar een milieuvriendelijke en solidaire samenleving, alsmede met TRAFFIC, het evenement dat geheel in het teken staat van oplossingen en innovaties voor modemerken en - distributeurs.

Sinds mei 2021 verzorgt WSN voor BOCI de organisatie van Bijorhca, een beurs die tegelijkertijd zal plaatsvinden met Who's Next. Tijdens de Fashion Week in maart en oktober presenteert Première Classe mode-accessoires en een bijzondere selectie confectiekleding.

Sinds juli 2022 verzorgt WNS voor Eurovet de organisatie van de Salon International de la Lingerie en Interfilière Paris, twee beurzen die tegelijkertijd zullen plaatsvinden met Who’s Next.