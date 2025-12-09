Future Fabrics Expo verhuist naar Brussel voor editie 2026

Future Fabrics Expo (FFE) is de grootste beurs voor het inkopen van duurzaam en verantwoord geproduceerde, beproefde en gecertificeerde materialen. De beurs richt zich op de mode-, schoenen-, interieur- en lifestylesector. Voor de editie van 2026 verhuist de beurs in juni naar Brussel, België.

De vakbeurs vindt sinds 2011 traditioneel plaats in Londen, met kleinere edities en selecties in New York en Parijs. De volgende editie vindt plaats van 24 tot 25 juni, gelijktijdig met de Textiles Recycling Expo. Dit is Europa's speciale beurs en conferentie die volledig gericht is op textielrecycling.

De verhuizing stelt de beurs in staat een ‘steeds groter publiek’ te bereiken, aldus de organisatie. Tegelijkertijd versterkt het de missie om de textiel- en mode-industrie te helpen overstappen van materialen op basis van fossiele brandstoffen en conventionele landbouw naar een innovatiever en diverser vezelportfolio.

Nina Marenzi, oprichtster en directrice van The Sustainable Angle en Future Fabrics Expo, zegt in een verklaring: “De organisatie van Future Fabrics Expo 2026 naast de Textiles Recycling Expo in Brussel biedt een geweldige kans voor samenwerking. Dit komt de hele industrie ten goede doordat het de aanwezigheid en betrokkenheid van merken en de sector faciliteert, wat leidt tot een grotere impact.

“De gezamenlijke presentatie zorgt voor synergie en sterke, complementaire voordelen voor onze exposanten en bezoekende merken, en geeft het inkoopplatform van de Future Fabrics Expo een impuls. Met de aanzienlijke EU-beleidswijzigingen die onze industrie hervormen, is Brussel een geschikte locatie voor Future Fabrics Expo 2026. Het stelt de industrie in staat om te voldoen aan klimaatgerelateerde doelstellingen in deze nieuwe regelgevende omgeving.”

Hoewel het evenement verhuist, geeft FFE aan dat bezoekers dezelfde ervaring kunnen verwachten. Er zijn meer dan 10.000 materialen van ongeveer 150 exposanten te zien, evenals speciaal samengestelde ruimtes, open-source educatieve content en kennisdeling. De seminarreeks en de Innovation Hub keren ook terug, met een speciale presentatie van opkomende innovators.

De organisatie van FFE voegt toe dat zij ook een actieve rol blijven spelen tijdens de London Climate Action Week 2026 met een speciaal samengestelde presentatie van FFE in Londen. Daarnaast organiseren zij zoals gebruikelijk een persdag in Londen in mei 2026.

Future Fabrics Expo 2026 vindt plaats van 24 tot 25 juni in Hal 3 van Brussels Expo.