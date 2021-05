Fysiek of digitaal: Zo vinden modeweken en beurzen deze zomer plaats

Fysieke evenementen waar de mode industrie naar afreist, met street style fotografie en afterparties, bestaan deze nog? Blijkbaar wel - na meer dan een jaar van de pandemie en digitalisering, bieden steeds meer modeweken en -beurzen hoop voor een zomer op de beursvloer en fysieke ontmoetingen.

FashionUnited zet op een rij welke modeweken en -beurzen plaats zullen vinden en hoe, afgaand op de informatie die op dit moment beschikbaar is.

Paris Haute Couture en Paris Men’s Fashion Week

In Parijs is het mogelijk fysieke evenementen te houden met gasten, afhankelijk van de ontwikkeling van de pandemie, met een specifiek gezondheidsprotocol en het in acht nemen van de diverse maatregelen van de autoriteiten, aldus de Franse modefederatie. Haute Couture Week staat gepland voor 5 tot en met 8 juli.

Een week eerder vind Paris Men’s Fashion Week plaats van 22 tot en met 27 juni. Hier gelden dezelfde regels als tijdens Haute Couture Week, zo maakte de Franse modefederatie bekend in een statement. Beide modeweken zullen echter ook te volgens zijn via het digitale platform van de federatie.

Daarnaast heeft de modefederatie een partnerschap gesloten met modebeurs Tranoï om design te promoten. Hoe dit er precies uitziet, is nog niet bekend.

Milan Fashion Week

Hoe het er nu naar uitziet, zal Milan Men’s Fashion Week in juni bijna helemaal digitaal zijn, zo bevestigt de Camera Nazionale della Moda Italiana aan FashionUnited. In een eerder statement in april leek de Italiaanse federatie zekerder over een hybride event. “Na de bevestiging van de Italiaanse overheid dat evenementen en beurzen weer mogelijk zullen zijn vanaf 15 juni, zien we uit naar een modeweek die zowel digitale als fysieke evenementen met een publiek hebben,” aldus het statement destijds.

De mannenmodeweek in de Italiaanse stad is gepland van 18 tot en met 22 juni. Aankomende september is Milan echter een fysieke modeweek aan het plannen van 21 tot en met 27 september.

Copenhagen Fashion Week, CIFF en Revolver

Kopenhagen gaat het zomerseizoen zelfverzekerd in. Copenhagen Fashion Week heeft aangekondigd dat het een fysieke modeweek zal hebben in augustus. Daarnaast zullen ook de modebeurzen CIFF en Revolver fysiek plaatsvinden.

“We zien ernaar uit om iedereen weer te verwelkomen tijdens een fysieke mode week waar we natuurlijk de vele digitale initiatieven een plaats zullen geven die vorig jaar zijn opgekomen,” aldus Cecilie Thorsmark, CEO van Copenhagen Fashion Week, in het persbericht. “We zien echter uit naar de waarde van elkaar weer kunnen zien en het vullen van onze geweldige stad met creatieve expressie.”

Naast de fysieke edities zal er online ook genoeg gebeuren. CIFF heeft namelijk een samenwerking aangekondigd met Modefabriek en b2b platform Fashioncloud voor een digitale Europese beurs die van 29 juni tot en met 1 juli loopt.

Naast CIFF en Revolver zullen er meer fysieke beurzen zijn aankomende zomer. Afgelopen april kondigde beursorganisatie Pitti Immagine al aan dat Pitti Filati van 28 tot en met 30 juni plaats zou vinden. Op 30 juni openen vervolgens Pitti Uomo en Pitti Bimbo die tot en met 20 juli zullen lopen.

