Gaastra is terug op de Modefabriek in Amsterdam

Gaastra verrast retailers met haar innovatieve lente/zomer 2023 collectie tijdens de zomereditie van de Modefabriek in de RAI in Amsterdam.

Stephan Bakker (Commercieel Manager) verteld: “Naast de prachtige herencollectie, hebben we een ontzettend sterke damescollectie ontwikkeld. Onze jassen kenmerken zich bijvoorbeeld door comfort, functionaliteit en lichte materialen. De hybride collecties zijn zowel in het mode-, sport- als in het jeanssegment te integreren. We verwachten een hoge opkomst tijdens het grootste fashion trade event van de Benelux. Ik ben ervan overtuigd veel (nieuwe) retailers te inspireren en samen met onze collega’s uit België te bouwen aan een mooie toekomst!”

Ga bij Gaastra langs op de stand of maak een afspraak met Stephan via +31(0)6 82218833 / stephan@gaastra.nl.

Collectie en innovatie

Waar Gaastra voorheen werkte met drie verschillende thema’s (Sport, Sailmaker en Resort), zijn de collecties nu hybride. Items die normaal onder ‘Sport’ zouden vallen, zijn nu ook in de klassieke kleuren van ‘Sailmaker’ te vinden en vice versa. De collectie is hiermee allesomvattend en nog makkelijker te combineren.

De vernieuwing is tevens terug te vinden in het ‘fun lifestyle’ segment. Binnen dit segment vind je felle neon-pastel kleuren, vernieuwde logo’s en uitgesproken styles. Vernieuwing en verjonging staan dus hoog in het vaandel bij Gaastra.

Beeld: Gaastra, collectie SS23, eigendom van het merk

Modefabriek

Deze zomer presenteert Gaastra sinds lange tijd weer haar collectie op de Modefabriek. Meer weten over het merk en de collectie? Ontmoet Commercieel Manager Stephan Bakker op de Modefabriek, standnr. A632 op 10 en 11 juli 2022.