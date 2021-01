Gallery Fashion en Gallery Shoes gaan alleen digitaal door

Zowel Gallery Fashion als Gallery Shoes zullen deze januari alleen digitaal plaatsvinden. Dit meldt Ulrike Kähler, de managing director van organisator Igedo Company, telefonisch aan FashionUnited DE.

Het is voor het eerst dat Gallery Shoes en Gallery Fashion puur online plaats zullen vinden. Vorig jaar werden de evenementen nog live gehouden met strikte hygiënemaatregelen. De reden om nu volledig digitaal te gaan is de verlengde en verstrengde lockdown in Duitsland.

Digitaal is het mogelijk voor bezoekers om exposanten te zoeken door middel van een register. Zo kunnen ‘stands’ nog digitaal bezocht worden. Ook is er de mogelijkheid om met een bezoeker of juist met de standhouder te praten. Dit kan schriftelijk maar ook door middel van video.

De beurzen vinden van 28 januari tot en met 15 februari plaats.