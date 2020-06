Gallery Fashion en Gallery Shoes schuiven showdata naar voren

Modebeurzen Gallery Fashion met Showroom Concept en Gallery Shoes zullen van 28 augustus tot en met 1 september plaatsvinden. Dat betekent een verschuiving van de planning. In eerste instantie werden de data van 30 augustus tot en met 3 september aangekondigd.

Showroom Concept zal al op 28 augustus beginnen en Gallery Fashion en Gallery Shoes gaan vervolgens op 30 augustus van start, zo blijkt uit een persbericht.

De veranderde timing is te danken aan de verandering in restricties in Duitsland en specifiek in de regio Düsseldorf, waar de beurzen worden gehouden. Toen eerder data werden aangekondigd voor de modebeurzen waren andere regels nog van toepassing in de regio, de versoepling werd pas later bekend. Ook vinden de beurzen nu op zondag plaats.

Vertaling en bewerking vanuit het Duits: Caitlyn Terra.