‘Gefocuste editie’ voor Modefabriek SS27: Nieuwe CEO licht tipje van de sluier

Op 5 en 6 juli keert Modefabriek terug. Het evenement vindt voor de tweede keer plaats op het Hembrugterrein in Zaandam en is een ‘gefocuste editie’, aldus CEO Rick van Rijthoven tijdens een telefoongesprek met FashionUnited.

Vorige zomer kwam Modefabriek voor het eerst naar Zaandam, maar viel de beurs ietwat in het water. Door flinke regenbuien kwam het festivalgevoel niet helemaal van de grond en regenden bezoekers nat tijdens hun sprongen tussen de diverse beurshallen. Modefabriek heeft er dit keer voor gekozen om hallen dichterbij elkaar uit te kiezen. Het Muza-gebouw op het terrein was dit keer grotendeels niet beschikbaar voor evenementen door een verbouwing, waardoor de beurs genoodzaakt is om in te krimpen.

“We gaan dit keer voor een cleane totaalervaring”, zo vertelt Van Rijthoven. “Niet te veel afleiding.” De bekende talks zijn dit keer dan niet op het programma te vinden, maar moeten in de winter wel weer een comeback maken. “Met nieuwe namen - een nieuwe generatie.”

Modefabriek viert het dertigjarig jubileum. Een overzicht van dertig jaar Modefabriek wordt gepresenteerd tijdens de zomereditie door middel van uitvergrote afbeeldingen. “We hebben al veel beurzen overleefd en we gaan er nog meer overleven”, meldt Van Rijthoven die al sinds het begin van de beurs betrokken is bij de organisatie en sinds eerder in 2026 als CEO aan het hoofd staat. “Na corona moesten we ons aanpassen aan de nieuwe realiteit in de industrie. Dat had zijn uitdagingen, maar nu gaan we het schip keren en worden de bakens verlegd.”

Dat de Benelux nu meerdere inkoopbeurzen kent vindt Van Rijthoven gezond. “Het is goed dat merken nu meer kunnen kiezen. We hadden jarenlang een monopolie als Modefabriek, maar merken zullen altijd bepalen waar ze willen staan en wat bij hen past.”

Scherpere focus voor Modefabriek en Shift in verschiet

Van Rijthoven geeft aan dat er verdere veranderingen op stapel staan voor Modefabriek en Shift, waar hij tevens mede-oprichter en directeur van is. “Het was voor de zomereditie te kort dag om veranderingen door te voeren, dus dat zal gebeuren in het winterseizoen.” Hij spreekt over het aanbod compleet maken bij beide beurzen. Shift zal zich focussen op denim, streetwear en sportswear en Modefabriek op meer fashion en contemporary. “We willen het niveau terugbrengen, maar ook de betekenis van fabriek weer letterlijk nemen.” Hij licht toe dat het bijvoorbeeld gaat om samenwerkingen met jonge ontwerpers maar ook academies. Daarnaast zullen merken meer begeleid worden naar de juiste beurs voor hen. “Dankzij de samenwerking met Hyperscout kunnen we zien waar de kansen liggen voor hen.”

Maar eerst terug naar de aanstaande zomereditie. Zoals gezegd zal daar dus een jubileumviering zijn, maar daarnaast zal er een hommage te vinden zijn aan wijlen schoenontwerper Jan Jansen die enkele weken geleden overleed, zal de winkel van de toekomst gepresenteerd worden en zijn er diverse brand activations.

Modefabriek vindt plaats op zondag 5 en maandag 6 juli bij Taets Art and Event Park.