Geluiden uit de bruidsmodebranche: Voorzichtig herstel na ‘gap year’ 2024

Wie in de Europese bruidsmode werkt, zal afgelopen weekend hoogstwaarschijnlijk zijn afgereisd naar Essen in Duitsland. European Bridal Week vond plaats van zaterdag 29 maart tot en met maandag 31 maart. Op de beurs toonde zich een industrie die nog aan het herstellen is van het ‘gap-year’ 2024 en de diverse crisissen, maar er zijn ook positieve geluiden te horen. “Inkopers zijn hun budgetten weer aan het vergroten en zijn klaar om dit uit te geven”, zo klinkt het bij het Scandinavische familiebedrijf Lilly.

Hoewel de bruidsmode-industrie aan de consumentenkant het toonbeeld van romantiek en positiviteit is, is er aan de bedrijfskant toch een donkerder randje te zien. Dat is niet geheel verrassend gezien de diverse crisissen die de branche te verduren heeft gehad en die tevens het consumptiegedrag van bruidsparen drastisch hebben veranderd.

Een opstelling bij de entree van de beurs. Credits: FashionUnited

European Bridal Week 2025: Stand van zaken in de bruidsmodebranche

Laten we allereerst beginnen met het ‘corona-effect’. Bijna iedereen weet dat in de beginperiode van de corona-crisis huwelijken stil lagen. Echter waren deze huwelijken al wel langere tijd in voorbereiding, de jurk en het pak waren al ingekocht. Zo kwam er een inhaalslag van evenementen toen de beperkingen in de maatschappij werden opgeheven. Maar voor de producenten van bruidsjurken moest de grootste klap nog komen.

“Gemiddeld verloven stellen zich na drie jaar en trouwen ongeveer na vier jaar dat ze elkaar kennen”, zo vertelt Kelvin Gibbs van Romantica of Devon. “Alleen ontmoeten niemand elkaar in 2020, of bijna niemand in ieder geval. De mensen die op datingapps matchten, ontmoetten elkaar niet per se in het echt.” Tel je daar de eerdere berekening van na drie jaar verloven, na vier jaar trouwen bij op, komt er een gat bij 2024. Gibbs geeft wel aan dat hij een voorzichtig herstel ziet in zijn business in 2025. Hij heeft ook hoop dat dit in 2026 wordt doorgezet.

Dat herstel ziet ook het Scandinavische merk Lilly. “De afgelopen jaren waren pittig. We hebben in die periode gefocust op samenwerkingen met onze partners, want je hebt elkaar toch nodig. Nu merken we dat die loyaliteit onze kant opkomt. De winkeliers die hun budgetten weer kunnen vergroten, komen dat nu met liefde bij ons uitgeven.”

Bruidsmodebranche na ‘gap-year’ 2024: Herstel, trends en knelpunten

Hoewel de beursvloer wat leger lijkt op de eerste dag van European Bridal Week, is zondag bedrijvig. Veel stands staan vol met bezoekers die door de rekken heen gaan of rustig aan een tafeltje zitten en wachten tot jurken getoond worden door pasmodellen. Er worden veelvuldig foto’s gemaakt door de winkeliers en elk stukje van de bruidsjurk wordt geïnspecteerd.

Op de beurs staan merken zoals Justin Alexander, Rosa Clara, Allure Bridals, Diane Legrand, Ladybird, Madi Lane, Rembo Atelier, Modeca en Weise. Hoewel deze namen bij velen, zelfs buiten de bruidsmode-industrie, bekend zijn, missen enkele andere grote spelers. Dat is jammer, melden diverse standhouders aan FashionUnited. Een van de afwezige merken is bijvoorbeeld Enzoani. Grote, internationale namen zorgen voor extra aantrekkingskracht, zo meent Sebastian Mörth van het nieuwe merk Vivian Wonder. Zeker nu European Bridal Week concurreert met Barcelona Bridal Week, die in april plaatsvindt.

Een kijkje op de beursvloer van European Bridal Week. Credits: FashionUnited

Men gebruikt de horeca-gedeelten om te overleggen en plannen verder te kristalliseren. Credits: FashionUnited

Opvallend is dat het op de beurs een voordeel is om behendig te zijn in het Duits, aangezien communicatie anders met veel stands lastig is. De standhouders lijken volledig gericht op de Duitstalige bezoeker, al zijn er hier en daar ook Nederlands- en Engelssprekende vertegenwoordigers te vinden. Toch blijft het niet eenvoudig. Zeker nu de Duitse markt het moeilijk heeft, zou een internationalere focus en het bijbehorende publiek een schot in de roos kunnen zijn om de resultaten te stabiliseren, aldus meerdere standhouders.

Dat de Duitse markt het moeilijk heeft, is een andere manier waarop het domino-effect van de laatste jaren duidelijk is. Zo zijn er in Duitsland veel bruidsmode-winkels en producenten verdwenen, zo vertellen meerdere exposanten op de beurs. Dit beeld herkent ook beursorganisator Helena Kischka die met haar team European Bridal Week verzorgt. “De Duitse markt, maar ook de gehele Duitse economie heeft het moeilijk. Internationaal kan het wel al iets aan het herstellen zijn, maar dat zul je niet van Duitse partijen horen.”

Ook in andere landen zijn bruidsmodezaken verdwenen, mede door opvolgingsproblemen. “Mensen hebben hun pensioen bijvoorbeeld naar voren gehad, want ze hadden geen opvolging en de wereld was al zo tumultueus op dat moment”, zo vertelt Gibbs. Dat er partijen verdwijnen in de keten, zal leiden tot meer domino’s die omvallen. “De winkels die overblijven zullen wellicht niet genoeg orders schrijven bij merken zodat deze overeind blijven. Verdwijnen er merken, dan verdwijnen er uiteindelijk ook producenten”, zo vult Kischka aan. Ze verwacht dan ook een shake-out in de industrie, die op termijn zal stabiliseren.

Een van de looks van de modeshow tijdens European Bridal Week. Credits: FashionUnited

Veranderingen in bruidsmodebranche: Mix and match wint terrein

Dat de industrie voor uitdagingen staat, is een feit. Partijen zoals Romantica of Devon, Lilly en het Poolse Agnes Fashion Group geven aan dat het het beste is om dit te accepteren en actie te ondernemen. “Je kunt er verdrietig om zijn, maar dat lost niets op”, zegt Anna Czapiga van de groep. “Bruidsparen kunnen hun geld maar één keer uitgeven, en mensen denken twee keer na over de aanschaf van een bruidsjurk. 2000 of 3000 euro? Daar kun je een week op vakantie van als je het goed plant.” Daar komt bij dat bruidsparen tegenwoordig vaak zelf de kosten van hun bruiloft dragen, terwijl ouders vroeger nog wel een bijdrage deden of zelfs de volledige bruiloft betaalden.

Natuurlijk zijn er nog steeds grote bruiloften met honderden gasten en uitbundige jurken. Waar de ene bruid een jurk op maat laat maken, legt de andere nog wel een paar duizend euro neer voor een jurk uit de winkel. Maar er is ook een steeds grotere groep die kiest voor een geregistreerd partnerschap of een stadhuisbruiloft. Voor hen is een jurk met een lange sleep wellicht niet passend, en zij kiezen vaak voor de ‘mix and match’-collecties die volop aanwezig zijn op de beurs. Deze collecties met losse tops, rokken en broeken winnen aan populariteit. “Niet iedereen droomt van een groot huwelijk en mensen vinden het vaak ook zonde dat ze hun bruidskleding maar één keer dragen. Sommige bruiden gebruiken de items uit hun mix and match-collectie later ook voor andere gelegenheden.” Op de beurs is er zelfs een stand te vinden die een service aanbiedt waarbij bruiden hun bruidsjurken kunnen laten verven en aanpassen, zodat deze geschikt worden voor andere gelegenheden.

Ook is er één onderwerp waar men bijna niet omheen kan, of beter gezegd: één naam. Trump wordt op meerdere stands genoemd als het gaat om de onzekerheid in de markt. Sinds zijn inauguratie in januari is de handelsoorlog verder opgelaaid en met de nieuwe tarieven die heen en weer worden opgelegd, is het economische landschap volatiel. Niet iedereen doet zaken met de Verenigde Staten, maar de ontwikkelingen zullen ook invloed hebben op productieland China, waar een groot deel van de bruidsjurken wordt gemaakt. “Het is ook een teken dat de Europese industrie versterkt moet worden. Er komen nu ook veel goede bruidsjurken uit bijvoorbeeld Oekraïne”, zegt Sonja Jonkers van Ellis.

Het mag duidelijk zijn: de bruidsmode-industrie bevindt zich nog niet op het niveau van voor de pandemie. Of dat ooit nog het geval zal zijn, is de vraag. Waarschijnlijker is een scenario waarin de industrie zich na jaren van krimp en het verdwijnen van bedrijven stabiliseert en zich richt op twee groepen bruidsparen. Enerzijds zijn er de paren die voor een groots huwelijk kiezen met een traditionele bruidsjurk, anderzijds wint de eenvoud van geregistreerde partnerschappen en stadshuisbruiloften terrein, waarvoor een totaal andere, vaak voordeligere look wordt gekocht. Bij de pakken neerzitten is er niet bij, de situatie vereist actie. Alleen dan zal een gevarieerd bruidsmodelandschap verzekerd zijn.

FashionUnited bracht op uitnodiging van de organisatie een bezoek aan European Bridal Week. De volgende editie vindt plaats van 28 tot en met 30 maart 2026.