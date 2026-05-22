Geslaagde première voor de herstart van de OutDoor-beurs in Riva del Garda

Afgelopen woensdag eindigde in het Italiaanse Riva del Garda de European Outdoor Week met de nieuwe OutDoor-beurs. De unanieme feedback van de branche: wie er niet was, heeft iets gemist.

De officiële balans van de OutDoor-beurs, die van 17 tot 19 mei 2026 voor het eerst plaatsvond aan de noordoever van het Gardameer: meer dan 8.000 vakbezoekers, 250 exposanten met meer dan 400 merken en 2.700 inkopers uit 59 landen. Daarmee is de hoop van velen bewaarheid: de première was een succes. De beurs had nog niet de omvang van eerdere edities uit de hoogtijdagen van de outdoorbranche, maar in tegenstelling tot voorheen was er een overwegend positieve sfeer en opluchting over het succes van het nieuwe concept.

De beursstand van Patagonia in Riva. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

“Toen we het concept voor de European Outdoor Week presenteerden, hadden we er vertrouwen in dat het format zou voldoen aan de wensen van onze collega's uit de branche”, legt Christian Schneidermeier, directeur van de European Outdoor Group (EOG) en organisator van de beurs, uit. “Maar de doorslaggevende succesfactor was altijd de vraag of ze zouden komen”, vervolgt Schneidermeier.

En ze kwamen. Onder de exposerende merken waren onder andere Gore-Tex, Columbia, Salomon, Patagonia, Merrell, The North Face, Picture Organic Clothing, Mammut, Vaude, Lowa, Meindl, UYN, Devold, Fjällräven, Hanwag, Houdini, Maloja, La Sportiva, La Munt, Salewa, Klättermusen, Mountain Equipment, Rab, Millet en vele anderen.

De nieuwe datum voor 2027

“Dit alles bevestigt ons duidelijke inzicht bij de European Outdoor Group dat de branche fysieke evenementen als deze wil – en nodig heeft”, vult Schneidermeier aan. Daarom werd op de beurs ook de volgende editie onthuld: deze vindt plaats van 8 tot 13 mei 2027, opnieuw in Riva, en moet een nog ‘grotere en betere presentatie voor de outdoorsector’ bieden. Ook het concept van de European Outdoor Week, een aanvulling op de beurs met tal van evenementen voor de branche en consumenten, werd goed ontvangen door zowel merken als consumenten.

De nieuwe Mammut-collectie SS27. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

De branche steunt de nieuwe locatie, zoals Stefan Stütler, die het sport- en lifestylemerk Maloja vertegenwoordigt voor Oostenrijk. “Voor mij was het vooraf al duidelijk dat de branche de nieuwe locatie zou waarderen, dus het was vanzelfsprekend dat we hier zouden exposeren.” Ook Helder Maurao, verkoopdirecteur Europa van het jonge Italiaanse outdoorlabel Roa, is meer dan tevreden: “Ik ervaar de beurs als zeer positief. Het voelt als een echt outdoorevenement.” Ook het zakelijke perspectief lijkt goed: “Veel retailers kennen ons nog niet en zien ons hier voor het eerst. De feedback is zeer positief.”

Trailrunning als duidelijke branchetrend

Inhoudelijk toonde de beurs vooral één ding: trailrunning blijft het grote trendthema in de outdoorbranche. Talloze merken presenteerden nieuwe, bijzonder lichte en prestatiegerichte producten. Zo presenteerde Lowa niet alleen zijn nieuwe merkconcept maar ook een extreem lichte trailrunningschoen. Ook Maloja richt zich in de toekomst sterker op dit segment, terwijl het Italiaanse label Roa de volgende generatie van zijn trailrunningschoen heeft gereduceerd van oorspronkelijk 351 naar slechts 218 gram. Het Zweedse outdoorlabel Houdini presenteerde op zijn beurt voor het eerst een eigen schoen. Ortovox introduceerde daarentegen voor het eerst een eigen bike-collectie.

Nieuwe bike-capsule bij Ortovox. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Innovaties in materialen en bij de European Outdoor Award

Innovaties waren er ook op het gebied van materialen en productie: het bedrijf Notape ontwikkelde een rits waarvan de tanden direct op de stof worden gelast, zonder traditionele draagband. Daarbij levert het bedrijf ook de bijbehorende verwerkingsmachine. Ook bij de European Outdoor Award stonden materiaalinnovaties centraal, zoals een slaapzak van Nordisk gemaakt van biobased materialen met een natuurlijke kleuring van uien. Peak Performance werd bovendien bekroond voor een modulaire, vierdelige jubileumoutfit voor skiën. De verrassende winnaar was echter Decathlon. De retailer heeft een apparaat ontwikkeld waarmee binnen enkele seconden gaten in slaapmatten kunnen worden opgespoord. Slaapmatten veroorzaken een groot deel van de klachten bij Decathlon, maar reparatie was tot nu toe niet rendabel vanwege de lastige zoektocht naar lekken. “Met dit apparaat kunnen we onze diensten zoals reparatie, tweedehands verkoop en verhuur naar een hoger niveau tillen”, zei Mattias Schul, directeur servicecentrum Decathlon Duitsland.

Rits van Notape - volledig zonder draagband. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Uitdagingen: internationaliteit en logistiek

Ondanks de overwegend positieve sfeer was er ook een zekere terughoudendheid bij de merken merkbaar, vooral wat betreft de personeelsbezetting van de stands. Voornamelijk de regionale verkoopteams uit Italië en de DACH-regio waren aanwezig, en minder vertegenwoordigers van de hoofdkantoren. Ook de beurshallen, die momenteel worden gerenoveerd, zorgden voor uitdagingen door onduidelijke bewegwijzering en daardoor soms moeilijke oriëntatie.

Het meest besproken onderwerp was echter de bereikbaarheid van Riva. De stad is niet direct per trein of vliegtuig te bereiken, maar alleen met de bus (bijvoorbeeld vanuit Rovereto) of met de auto. Deze situatie had een bijna nostalgisch karakter. Het herinnerde niet alleen aan vroegere tijden in Friedrichshafen, waar de beurs tot 2018 plaatsvond, maar wakkerde tegelijkertijd de ambitie van de outdoorbranche aan. Zo reisden sommige bezoekers consequent met de trein en de fiets. Ook beursdirecteur Christian Schneidermeier verplaatste zich in Riva uitsluitend per fiets. Bedrijfsadviseur en outdoor-expert Sebastien Willefert schrijft de branche op LinkedIn dan ook een ‘irrationele behoefte’ toe om ‘samen te komen op enkele van de meest afgelegen plekken die je je kunt voorstellen, om een beurs te organiseren’.

Beursterrein in Riva del Garda. Credits: Regina Henkel / FashionUnited

Terugblik en uitgangspositie van de OutDoor

De afgelopen jaren is er intensief gediscussieerd over de locatie en de precieze invulling van de OutDoor-beurs. Na vele succesvolle (en de laatste tijd minder succesvolle) jaren in Friedrichshafen aan de Bodensee, werd de beurs in 2019 voor het eerst onder de naam ‘OutDoor by Ispo’ in München georganiseerd. Daarna volgden twee coronajaren waarin het jonge beursinitiatief een gedwongen pauze moest inlassen. In 2022 en 2023 vond de beurs in aanzienlijk kleinere vorm plaats in het MOC in München. In 2024 keerde de beurs eindelijk weer op grote schaal terug naar het beursterrein van München. Dit was echter van korte duur, want de editie van 2025 moest wegens gebrek aan belangstelling op korte termijn worden geannuleerd worden.

Dit was de uitgangspositie voor de European Outdoor Group (EOG) om, in samenwerking met beursorganisator MagNet, een herstart van het format te wagen.