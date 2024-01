Gilles Lasbordes (Première Vision): 'Hoogwaardige lederproducten vereisen een schone en traceerbare productieketen'

De internationale sourcingbeurs Première Vision Paris, die van 6 tot 8 februari 2024 plaatsvindt in het expositiecentrum Paris Nord Villepinte, zal de leerindustrie over de hele productieketen onder de aandacht brengen. Gilles Lasbordes, directeur van het evenement, legt aan FashionUnited uit waarom traceerbaarheid een sleutelelement is in het verheffen van elke industrie.

Komt de leersector weer terug tijdens Première Vision Paris, de februari 2024 editie?

Zeven Franse bedrijven zullen de bovenkant van de leerindustrie presenteren, waarvoor het onderwerp eco-verantwoordelijkheid en traceerbaarheid erg belangrijk is. Verderop in de keten zijn er de lederwarenfabrikanten en leerlooiers waar van alles gebeurt. We laten bedrijven zien die werken aan het verbeteren van de kwaliteit van huiden, dierenwelzijn en milieukwesties.

Deze uitdagingen beginnen al bij het fokken en zijn nauw verbonden met het leven op het platteland en het inkomen van boeren die tussen de 100 en 160 dieren hebben. De betere kwaliteit van de huiden zal op de show aan bod komen, evenals de diversificatie en verbetering van het inkomen van de boeren (honing, zijde, enz.).

Is de komende editie van Première Vision Paris een nieuw soort landbouwshow, met kalveren en koeien?

Nee (lacht), maar we zullen laten zien hoe de industrie functioneert. Naast modeprofessionals die gespecialiseerd zijn in lederbewerking (Tannerie Roux, Guyard Chesneau, enz.), staat het evenement open voor verschillende belanghebbenden die de hele productieketen omvatten: van landbouwdeskundigen tot milieuspecialisten en vernieuwers op het gebied van nieuwe technologieën. Deze holistische benadering, bedacht en ontwikkeld in samenwerking met de Franse federatie van leerlooierijen, weerspiegelt de inzet van Première Vision om een inclusieve dialoog te creëren en zo innovatie binnen de leerindustrie te bevorderen.

FashionUnited Frankrijk heeft eerder geschreven over de agrarische vereniging Domaine des Massifs, die samenwerkt met boeren en fokkers om waarde toe te voegen aan de materialen die de dieren produceren voor de industrie, zoals leer en vlees. Gaan jullie samenwerken met deze organisatie?

Ja, we zullen gebruik maken van het netwerk van het Domaine des Massifs. De behoefte van de luxe markt om producten van hoge kwaliteit te ontwerpen vereist dat de productieketen schoon en traceerbaar is. Om de levering van de benodigde hoeveelheden te garanderen, moet het percentage van klasse één (eerste keus) zo hoog mogelijk zijn. Het is essentieel dat spelers in de industrie het voortouw nemen in transparantie, zoals bijvoorbeeld Supima doet voor katoen of Woolmark voor wol.

Waarom de focus op leer tijdens de SS25 collectiepresentaties?

Het gebeurde op een natuurlijke manier. We zijn afgelopen juli begonnen met bedrijven als Dassault Systèmes of Microsoft die hun nieuwe technologie op het gebied van traceerbaarheid lieten zien.

Is dit initiatief een uitbreiding van het 'Better Way' programma voor duurzaam inkopen, een concept dat vorig seizoen van start ging en waar nu ook de sectoren Manufacturing en Smart Materials aan meedoen?

We pakken het 'Better Way'-programma gefaseerd aan, omdat het vrij uitgebreid is. Het heeft ons tijd gekost om de vragenlijsten te ontwikkelen die we aan onze Manufacturing exposanten voorleggen.

Wat houdt dit praktisch in?

Dit betekent dat de gids en hulpmiddelen die we aan inkopers zullen verstrekken voor een bezoek aan de beurs, vanuit een ecologisch verantwoord perspectief, exposanten zal omvatten die de vragenlijst voor Productie hebben beantwoord. Eén sector moet nog worden aangepakt: Accessoires. We hebben de meest uitdagende voor het laatst bewaard, omdat accessoires een zeer diverse sector is, bestaande uit metaal, plastic, glas, enz.

Première Vision Parijs februari 2024

Première Vision Paris brengt meer dan 1.200 internationale exposanten samen (spinners, wevers, leerlooiers, ontwerpers, fabrikanten van accessoires en onderdelen, kledingmakers) om de SS25 collecties te presenteren.

De show zal negen universums omvatten: Garens (garens en vezels), Stoffen (stoffen), Ontwerpen (textielontwerp en -creatie), Accessoires (accessoires en onderdelen), Fabricage (confectiekleding), Fabricage Leder (confectiekleding, lederwaren, leren schoenen), Smart Creation (technische en technologische innovaties, ecologisch verantwoorde materialen), Maison d'Exceptions (exclusieve knowhow) en Leder. Het zal ook dode voorraden bevatten, met name met de komst van L'Atelier des Matières, en een programma van conferenties die kunnen worden ontdekt op de Première Vision website.