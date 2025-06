Goed voorjaar zorgt voor optimisme tijdens Preview Kids

Nieuwegein - De sfeer zit er maandagochtend al goed in op kindermodebeurs Preview Kids in Nieuwegein. De vloer van de eendaagse beurs is flink gevuld en wie een stap binnenzet loopt tegen een muur van geluid en geroezemoes aan. Winkeliers en salesvertegenwoordigers zijn al druk bezig met het verzamelen van sets en collectiebeelden. Men is klaar om in te kopen.

Wat wellicht bijdraagt aan de positieve sfeer is het zomerse weer op de dag van de beurs. De bezoekers zijn dan ook gekleed in luchtige zomerse outfits terwijl ze van stand naar stand lopen. Een veel belangrijkere reden die meehelpt met de positieve sfeer is het feit dat de huidige collectie die in de winkels hangt goed doorverkoopt. Het afgelopen voorjaar kende veel beter weer dan het voorjaar van 2024, wat de winkeliers zeker geen windeieren heeft gelegd. De budgetten zijn weer aangevuld en klaar om uitgegeven te worden aan de collecties voor SS26.

Een zeldzaam rustig moment op de kindermodebeurs Preview Kids. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Van baby tot tiener mét schoenen: Kindermodewinkels verbreden hun aanbod

Dat inkopen gebeurt tegen een achtergrondvan een markt waarin de afgelopen tijd enkele kindermodewinkels zijn verdwenen, de concurrentie van tweedehands kindermode via Vinted toeneemt en de effecten van inflatie op de productieketen en de portemonnee van de consument nog steeds aanwezig zijn. Op de beursvloer blijkt dat er niet één strategie wordt nagestreefd door merken en retailers, maar dat er verschillende aanpakken zijn.

Zo is bij diverse stands bijvoorbeeld te horen dat meer kinderkledingwinkels ook schoenen gaan inkopen. Het aanbieden van een volledige outfit inclusief schoenen is een manier om de klant te ontzorgen. Dit ziet bijvoorbeeld accountmanager Guus Pigmans van Shoesme, maar ook vertegenwoordigers van diverse kledingmerken waaronder het Scandinavische Wheat. Niet elke schoenenmerkvertegenwoordiger op de beurs herkent zich echter in deze observatie. “Ze zullen wel wat schoenen inkopen, maar niet heel diep en echt meer trendgericht”, zo klinkt het desgevraagd bij een andere stand.

Ook zijn er diverse geluiden te horen als het gaat om het inkopen van de segmenten en maten. Zo kiest de ene retailer ervoor om de maten te vergroten naar bijvoorbeeld 152, terwijl de ander juist weer meer focust op babykleding. “Klanten die juist breder inzetten en de grotere maten gaan aanbieden, geven aan dat ze de klant toch al in de winkel hebben gehad toen de kinderen kleiner waren en dat ze die nu willen blijven bedienen.” In deze tijd is klantbehoud een begrijpelijke en strategische keuze.

Het inzetten om meer babykleding heeft weer een andere reden, zo horen we bij Little Dutch. “Babykleding wordt vaak als kraamcadeau gegeven en ook opa’s, oma’s, ooms en tantes willen daar best wel wat geld voor uitgeven”, zo vertelt Charmaine Pelupessy-Red van het merk. Wanneer kinderen ouder worden komt het minder vaak voor dat de familie of vrienden van de ouders meer geld uitgeven aan een wat grotere set. “Ook komt het niet vaak voor dat mensen bij kraamcadeaus kiezen voor kleding in een grotere maat zodat de baby’s erin kunnen groeien.”

Kindermodetrends op Preview: Felle kleuren, backprints en La Dolce Vita

Waar men het wel over eens lijkt te zijn, zijn enkele trends binnen de collecties zelf. Zo zijn de meeste collecties doordrenkt met felle kleuren. Ook het merk voor jonge meiden Frankie & Liberty is voor wat meer kleur in de collectie gegaan en Tumble ‘n Dry geeft ook aan echt in te zetten op kleur. Over het algemeen overheersen de felle kleuren op de beursvloer en zijn de wat minimalistischere en beige tinten wat meer naar de achtergrond verdwenen. Uiteraard zijn er merken waarbij de hele merk esthetiek draait om deze zachte tinten en deze houden uiteraard daar ook aan vast. Maar bij de merken die juist trendgericht zijn, komen de felle kleuren goed naar voren.

Tekst loopt verder na de afbeelding.

Een backprint bij Name It. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Een backprint bij NoBell. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Een backprint bij The New Chapter. Credits: FashionUnited / Caitlyn Terra

Veel items in de kindermodecollecties doen denken aan trends die ook bij volwassenen te zien zijn, zeker als het gaat om kledingstukken voor wat grotere kinderen. Echter is er één trend te spotten die over alle kledingmaten verspreid is: de backprint. Hiermee bedoelen we een T-shirt, sweater of jack dat aan de voorkant vrij simpel is, met wellicht alleen een klein logo erop gestikt en op de achterkant een grote print. Dit soort items zijn ook al veel in de volwassen mode te zien, maar hebben zich nu ook een weg gebaand naar de mode voor de kleineren. We zien allerlei soorten backbrints bij Name It, Only & Sons, Tygo & Vito, The New Chapter, NoBell, RetourJeans. “De voorkant blijft rustiger, maar op de achterkant mag het allemaal wat gekker”, zo vertelt Beau Waar van kindermodegroep Jolo dat het moederbedrijf is van onder andere The New Chapter en NoBell.

Nog een trend die is overgewaaid van de volwassenen is alle verwijzingen naar Italië, La Dolce Vita en de Amalfi-kust. De collecties die nu in de winkels hangen voor volwassenen zijn al doordrenkt met deze verwijzingen, maar ook de kindermode gaat nu op reis naar Italië.

Hoewel de winkeliers dus op diverse manieren invulling geven aan hun winkels, wel of geen schoenen en wel of geen grotere maten, komen de trenditems van het SS26-seizoen prominent naar voren tijdens Preview Kids. De beurs wordt afgesloten met ongeveer hetzelfde aantal bezoekende winkels als een jaar eerder en met minstens zoveel sfeer op de beursvloer.