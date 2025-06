“Groene mode kan veel teweegbrengen”: Hoe INNATEX in onzekere tijden standvastig blijft en waarom stilstand geen optie is

Tussen economische terughoudendheid, stijgende kosten en maatschappelijke veranderingen handhaaft INNATEX zich als een stabiel platform voor duurzame mode. Alexander Hitzel, projectleider van de internationale vakbeurs in Frankfurt am Main, spreekt in een interview over uitdagingen en kansen.

Meneer Hitzel, hoe is de stemming in de branche voor duurzame mode?

Het voorjaar verliep voor sommige spelers niet ideaal. De economische terughoudendheid is voelbaar – veroorzaakt door politieke onzekerheden, de oorlog in Europa en conjuncturele ontwikkelingen. Maar: er zijn veel lichtpuntjes. Labels zoals MELA laten zien dat succes ook in deze tijden mogelijk is. Belangrijk is onder andere om in te spelen op de behoeften van de klanten en de handel en de business, voor zover de visie van het merk dat toelaat, verder te ontwikkelen.

Welke methode hanteert INNATEX in deze situatie?

Wij steken onze kop niet in het zand. Integendeel. Wij zijn een eerlijke en betrouwbare partner voor de branche – en dat sinds onze oprichting zonder uitzonderingen. Juist in instabiele tijden zijn constanten nodig. Daarbij hoort ook openlijk omgaan met de actuele uitdagingen. Wij bieden ruimte voor echte dialoog – of het nu in onze talks is, tijdens het netwerken of in persoonlijke gesprekken.

Het publiek bij panel talks. Credits: INNATEX/Anna Völske

Wat maakt INNATEX dit jaar relevant?

Onze kracht ligt in de mix: wij verbinden orderzaken met maatschappelijke discussie – en dat in een sfeer die uitwisseling en geconcentreerd zakendoen echt mogelijk maakt. Partnerschappelijke ontmoetingen zijn belangrijker dan ooit.

Welke inhoud mogen bezoekers van de komende INNATEX verwachten?

Wij kijken erg uit naar ons talkprogramma, o.a. met Nina Lorenzen van Fashion Changers en Mirjam Smend van Greenstyle Munich. Bijzonder spannend wordt het vakpanel met de Handelsverband over winkeldiefstal – een onderschat probleem met reële gevolgen. Wij bieden niet alleen discussie, maar ook oplossingen.

Beursorganisatoren (v.l.n.r.): Alexander Hitzel, projectleider INNATEX, en Jens Frey, directeur van MUVEO GmbH. Credits: INNATEX/Stefan Höning

En hoe zit het met jonge labels?

Wij stimuleren bewust jongere merken. Bij de DESIGN DISCOVERIES tonen we bijvoorbeeld vier heel verschillende benaderingen: streetwear van handgesponnen Khadi Denim, minimalistische office-looks van biologisch katoen, coole unisex-items van deadstock en funky boardshorts van gerecycled plastic, afkomstig van non-profit inzamelingsacties.

Wat mag bij INNATEX absoluut niet ontbreken?

De sfeer. Vooral in de outdoor-area en bij ons zomerfeest wordt er genetwerkt, bijgetankt en gevierd.

Hoe gaat het met de beurs op de lange termijn verder?

Stilstand is voor ons geen optie. Wij werken aan nieuwe speciale zones en partnerschappen, denken na over eerlijke prijsmodellen – ondanks stijgende kosten. Onze ambitie blijft: duurzaam, toegankelijk en open voor nieuwe ontwikkelingen. Wij weten dat groene mode veel teweeg kan brengen.

