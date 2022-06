Groene mode viert 50e INNATEX

25 jaar groene mode in Hofheim-Wallau aan de rand Frankfurt: een kwart eeuw aan successen, ontwikkelingen, solidariteit, uitdagingen en meer dan een beetje passie. Van 29 tot 31 juli wordt dit - en nog veel meer - uitbundig gevierd door de INNATEX-familie. Het is moeilijk te geloven, maar deze internationale vakbeurs voor duurzaam textiel is werkelijk al zo “oud” geworden.

“We hebben een lange periode van coronabeperkingen achter de rug. En we zijn ontzettend blij dat we eindelijk weer een vakbeurs kunnen organiseren met vrijwel geen restricties,” aldus Alexander Hitzel, projectmanager van INNATEX. “We zijn veel van plan. Natuurlijk gaat het allereerst om het zakelijke aspect, want we willen graag meer bestellingen. Maar tegelijkertijd willen we er ook een feestje van maken. Dat hebben we wel verdiend.”

Sinds de eerste INNATEX-vakbeurs hebben de makers van groene mode ongelooflijke vooruitgang geboekt. Aanvankelijk werd er neerbuigend op hen neergekeken. Maar weinig buitenstaanders konden of wilden erkennen dat het een serieuze, en feitelijk onmisbare, economische sector betrof.

Een lang traject van vooruitgang – en het einde is nog niet in zicht.

Oorspronkelijk was de keuze beperkt, en lag de focus op natuurlijke materialen, en kleding voor baby's en vrouwen. “Voor mezelf kon ik nauwelijks kleding vinden,” weet Hitzel zich te herinneren. “Vandaag de dag is de sector niet alleen geprofessionaliseerd, maar wordt ook gekenmerkt door variatie en diversiteit. INNATEX laat dat duidelijk zien.”

De vraag en noodzaak nemen toe, en daarmee ook de hedendaagse eisen. In het verleden was het vooral belangrijk om eerlijke en milieuvriendelijke productiestandaarden te garanderen, zodat de groene mode op basis van esthetiek en kwaliteit met conventionele mode kon concurreren.

Tegenwoordig moeten de experts complexere uitdagingen het hoofd bieden, zoals het volgen van het productieproces, gesloten-productiecycli en de strijd tegen klimaatverandering. Tegelijkertijd moet het publiek voortdurend worden gewezen op zaken als een realistische prijsstelling en zinvolle consumptie.

Deze en andere kwesties worden in de gemeenschappelijke ruimte ter discussie voorgelegd aan de deelnemers van de INNATEX. De discussies worden geleid door initiatieven zoals GOTS, Fairtrade, Femnet en IVN. Op dit moment bestaat de lijst uit meer dan 200 deelnemers, met zowel pioniers als nieuwkomers. MUVEO, de organisator van de vakbeurs, is van plan Design Discoveries terug te laten komen, als ook een nieuw ontworpen buitenruimte in festivalstijl. “We nodigen iedereen uit om samen met ons de groene mode te vieren,” aldus Hitzel.

Kijk voor meer informatie en om te registreren op www.innatex.de en @innatex op Instagram of Facebook.

INNATEX: De internationale vakbeurs voor duurzaam textiel

Wereldwijd is INNATEX de ENIGE internationale vakbeurs voor duurzaam textiel, die niet alleen betrekking heeft op de klassieke kledingsector, maar ook een verkoop- en communicatieplatform biedt aan talrijke andere productgroepen, zoals accessoires, schoenen, textiel in huis, stoffen en speelgoed. Sinds 1997 vindt deze vakbeurs tweemaal per jaar plaats, in de winter en zomer, in Hofheim-Wallau, aan de rand van Frankfurt. Sinds het najaar van 2014 zijn de vakbeurzen in Bern (Zwitserland) en Salzburg (Oostenrijk) aan de portfolio van beursorganisator MUVEO GmbH toegevoegd.