'He, he, we mogen weer' - Sunday School eerste post-lockdown beurs in Nederland

“Heerlijk. We mogen weer.” De opluchting was merkbaar in de wandelgangen van de zesde editie van de Nederlandse vakbeurs voor kindermode ‘Sunday School’ in De Fabrique in Maarssen. Hoewel buiten een vliegende storm de meegebrachte paraplu’s aan gruzelementen blies, straalden de mensen binnen, want er was weer een beurs om elkaar te ontmoeten en collecties in het echt te bekijken. Na meerdere keren opschorten en uitstellen, want corona, kon Sunday School zondag 6 februari eindelijk doorgaan en daarmee ook de primeur van eerste Nederlandse vakbeurs post-lockdown op zijn conto schrijven. De organisatie van Sunday School had dit weekend nog een primeur: gelijktijdig met de kindermodebeurs presenteerde het de eerste editie van de beurs voor volwassen mode: Brandshatch, met circa 50 deelnemende merken.

Sunday School is inmiddels een vaste waarde in het Nederlandse kindermodesegment. Hier vind je voornamelijk merken in het middensegment zoals Name It, IKKS, Happy Rebel, Blue Seven, Mim-Pi en Tumble ‘n Dry. Kindermodeagent Wintermans Agenturen is exposant van het eerste uur en heeft deze editie de kindermodecollecties van Stella McCartney en Petit Bateau meegenomen, waarvan vooral die laatste het op deze beurs goed doet. Sales representative Eva Staps vertelt dat het bedrijf oorspronkelijk met meer merken op Sunday School stond, maar het belangrijk vindt om een verrassend merkaanbod te brengen en ook heeft ontdekt welke merken de meeste aantrekkingskracht uitoefenen op de bezoekers van deze beurs.

Demenico Savastano van het casual jongenslabel My Brand vertelt dat de beslissing om dit seizoen op Sunday School te exposeren mede werd ingegeven doordat het merk dit jaar niet heeft geëxposeerd op Pitti Bimbo in Florence. “Gezien de reisbeperkingen vreesden we daar voornamelijk lokale Italiaanse retailers te treffen en dat was ons de investering en de reis niet waard. Misschien volgend jaar weer.” Deelname aan Sunday School betekent voor het merk, dat een forse hoekstand ‘in de loop’ heeft bemachtigd, vooral zichtbaarheid voor het merk creëren. Orders schrijven doet Savastano hier niet: “Het inkoopseizoen loopt inmiddels op z’n eind. Ik heb m’n meeste afspraken met retailers al staan,” vertelt hij.

Dat de vakbeurs iets aan de late kant is, in relatie tot het voororder seizoen, bevestigt ook de organiserende motor achter het evenement, Rob de Vos. “De beurs zou eerst op 16 januari plaatsvinden, maar moest vanwege de lockdown worden opgeschort. Natuurlijk hadden we toen kunnen annuleren, maar gelukkig waren er voldoende merken die toch te porren waren om het door te laten gaan.” Al is deze beurs daardoor wel kleiner dan voorheen. In locatie De Fabrique kan de organisatie zo’n 230 merken kwijt en nu staan er, samen met Brandshatch, iets meer dan de helft. Maar De Vos is zichtbaar in zijn element als gastheer van de beurs. Hij vertelt dat de afgelopen twee jaar, met alle annuleringen, hem niet de koude kleren zijn gaan zitten. “We hebben meerdere keren alles opgebouwd om het daarna weer te moeten afbreken. Het heeft heel veel geld gekost.”

Brandshatch. Foto: FashionUnited

Brandshatch

Het in Antwerpen gevestigde agentschap D-Lux Concept van de Nederlandse Camille Vermeu staat met meerdere merken op de eerste editie van Brandshatch, waarvan de beursvloer aan die van Sunday School grenst. Deelname aan Brandshatch was een bewuste keuze vertelt Vermeu en opvallend omdat hetzelfde weekend in thuisstad Antwerpen een ‘fashion week’ plaatsvindt waarbij de daar gevestigde showrooms de deuren openstellen. “Ik vind dat we moeten investeren in zo’n nieuw initiatief,” zegt Vermeu die in het verleden met zijn agentschap soms een “heel straatje” boekte bij de vakbeurs Modefabriek. Hij is zeer gecharmeerd van de beurslocatie De Fabrique en account manager Annabel Robijns prijst ook de “excellente service” van de beursorganisatie. Robijns: “De ontvangst, de vriendelijkheid, de service met lunches enz, echt wow!” Kanttekening plaatsen beiden bij het prijsniveau van de beurs. D-Lux Concept staat er met outerwear labels als Save The Duck en National Geographic en herenmodelabel Mos Mosh Gallery waarvan het prijspeil hoger ligt. “Veel bezoekers vinden het te duur,” zegt Robijns. “ Wat ons betreft mag het naar een iets hoger prijssegment,” zegt Vermeu.

Prijzen verhogen, ja of nee

Sprekend over prijzen en prijsverhogingen vooral - het CBS berekende in december 2021 dat kledingprijzen gemiddeld 5,4 procent hoger waren dan in 2020 - laten de merken op de beurs in Maarssen nog een wisselend beeld zien. “ Wij hebben besloten de hogere kosten voor containers en grondstoffen niet door te berekenen aan de eindconsument,” zegt Domenico Savastano van kindermodemerk My Brand. Hoofdreden is dat de winkelverkoopprijzen van de collectie al aan de hoge kant zijn, denk aan 69 euro voor een shirt, 109 euro voor een joggingpak. “Voorlopig moeten we genoegen nemen met iets minder marge,” zegt hij.

Ook bij het Franse Petit Bateau blijven de verkoopprijzen hetzelfde. “Neem dit setje babyrompers,” legt Staps uit, “nu kost dat 23 euro in de winkel, dat is een laagdrempelige prijs, als dat 28 euro zou zijn, wordt het een heel ander verhaal.”

U.S. Polo Assn. het lifestylemerk van de Amerikaanse polosport organisatie heeft de verkoopprijzen wel met 10 procent omhoog geschroefd. Agent Ad van den Hoek vertelt dat het bij de kindemode van het label eigenlijk geen probleem is, consumenten vallen voor het merk en of een polo nu 69 of 79 euro kost, maakt niet veel uit. Waar hij het wel merkt is bij de collecties voor heren die hij ook vertegenwoordigt: “Wanneer de prijs van een item stijgt van 99 euro naar 109 euro, dan ga je een mentale grens over, dat moet ik echt uitleggen.”

Zomereditie

In weerwil van het hondenweer deze ochtend is het rond het midddaguur lekker druk in de wandelgangen van Sunday School en wordt in een aantal stands actief orders geschreven. Bij Brandshatch is het nog rustig, maar dan moet de grote trekker van de dag, een optreden van bigband Bosco, nog komen. Rob de Vos laat weten na de beurs met exposanten in gesprek te gaan over hun wensen voor volgende edities, ook over de veel gehoorde vraag of de volwassenen beurs niet van een eendaags event twee dagen kan worden, ten einde meer grootwinkelketens te trekken. De data voor de volgende edities zijn in ieder geval al genoteerd: Sunday School in Maarssen is deze zomer op 3 juli en Brandshatch op 10 juli (en dus mogelijk ook 11 juli), tegelijk met de Modefabriek in Amsterdam.