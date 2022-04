Het belang van inzetten op de duurzaamheid van alpacavezels

Peru is hét textielland bij uitstek, met een meer dan 5.000 jaar oude traditie die tot vandaag de dag voortduurt. Internationale kopers roemen de duurzame en aantrekkelijke manier van textielproductie en zijn onder de indruk van de natuurlijke werkwijzen en complexe processen, zoals bij de productie van hoogwaardige kleding voor gerenommeerde internationale modebedrijven.

Peru is synoniem aan de alpaca. Het is niet voor niets dat het land van de Inca’s de thuisbasis is van 80% van de wereldpopulatie van deze vriendelijke kameelsoort uit de Andes. Een groot voorrecht die het mogelijk heeft gemaakt om op dit gebied geweldige exportprestaties op te behalen. Het land heeft, vergeleken met 2021, een groei behaald van 63,8%.

De veerkrachtigheid van de alpacasector kwam als een zegen tijdens de zware economische, financiële en commerciële gevolgen veroorzaakt door de wereldwijde CVOVID-19 pandemie. De export van producten zoals tops, garen, verschillende soorten breigoed, huishoudtextiel en alpacastoffen en -vezels hebben een totale opbrengst gegenereerd van $ 191 miljoen, $ 78 miljoen meer dan in 2020.

De maatschappelijke impact en duurzaamheid van de sector Hoewel de commerciële cijfers het beeld van Peru schetsen op macro-economisch gebied, roept het herstel van de sector ons ook op om na te denken over de toekomst. De sector creëert werkgelegenheid voor meer dan 120.000 gezinnen, waarvan merendeel afkomstig is uit de hoge Andesgebieden van Peru. Maar, hoe kan een industrie bestaande uit meer dan 4 miljoen alpaca's en bijna 82.000 producenten betrokken worden bij het duurzaam fokken van deze oeroude dieren?

Om het gesprek over duurzaamheid aan te kunnen gaan, moeten we rekening houden met eco-efficiëntie. Niet alleen als een wereldwijde trend, maar ook als een manier van ethisch werken en doen. Om de kwaliteit van alpaca zendingen naar veelgevraagde internationale markten zoals Europa te bevorderen, moet Peru zich ook inzetten voor een duurzame industriële ontwikkeling met een menselijk gezicht.

Wat betreft de ecologische duurzaamheid is het belangrijk op te merken dat alpaca's een zeer lage ecologische voetafdruk hebben. De bouw van hun voeten beschadigt de weiden niet en ze eten alleen het bovenste deel van de grassprieten, zonder het gras te ontwortelen. Dit laatste is van cruciaal belang zodat de grassprieten op het weiland weer terug kunnen groeien en het land daardoor zijn natuurlijke cyclus behoudt.

Zelfs de alpaca supply chain is zeer duurzaam. Zo hebben de vezels een laag vetgehalte waardoor in het wasproces minder energie en chemische producten worden verbruikt. Bovendien maakt dit het gebruik van biologisch afbreekbare artikelen mogelijk. Deze eigenschappen zorgen voor grote ecologische voordelen vergeleken met andere materialen en kleding, vooral in vergelijking met synthetische producten.

Training en visie om alpavavezels te promoten

De Commissie voor de Promotie van Peru voor Export en Toerisme (PROMPERÚ), ondersteunt duurzaamheidsprogramma's voor exportbedrijven zoals duurzaam waterbeheer en goede eco-efficiëntie of fairtrade werkwijzen.

Het bewijs hiervan zijn de 15 bedrijven met goede fairtrade- en duurzaamheidswerkwijzen die, met een uitgebreide exportervaring, verantwoordelijk zijn voor het transport van de beste huishoudtextielen en alpaca kleding naar Peru Moda Europa 2022 in Amsterdam. Van deze bedrijven is de overgrote meerderheid een midden- en kleinbedrijf uit de regio's Lima, Arequipa en Cusco.

Daarnaast zijn deze bedrijven actief in het bevorderen van ontwikkeling en leiderschap van vrouwen binnen de nationale productieketen, met name in de alpacasector waar bijvoorbeeld bij weefactiviteiten de meerderheid vrouw is.

In Peru is het doel duidelijk: het garanderen van een duurzame omgeving voor de duizenden gezinnen die betrokken zijn bij het werken in een milieuvriendelijke sector die prioriteit geeft aan de bescherming van de werknemers en dierenwelzijn. Hiervoor verklaart het land de waardevolle productieketen en strategische positie van alpacavezels te promoten en beschermen. In 2022 zijn wij goed onderweg om dit te verwezenlijken.