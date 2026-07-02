Het volledige programma van Modefabriek zomer 2026

Modefabriek bestaat 30 jaar. Een bijzondere mijlpaal die tijdens de zomereditie op 5 en 6 juli wordt gevierd in TAETS Art & Event Park in Zaandam. Al drie decennia lang brengt de beurs retailers, merken en modeprofessionals samen om nieuwe collecties te ontdekken, inspiratie op te doen én waardevolle ontmoetingen te creëren.

De jubileumeditie belooft opnieuw een inspirerende mix van mode, beleving en ontmoeting. Op de industriële locatie aan het water is gekozen voor een dynamische opzet, waarbij verschillende gebouwen en de Event Garden met elkaar verbonden zijn door een logische route. Zo ontdek je moeiteloos honderden merken, inspirerende presentaties en verrassende activaties verspreid over het terrein.

Responsible Route

Mode en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. De Responsible Route neemt bezoekers mee langs merken die zich actief inzetten om hun impact te verkleinen en laat zien hoe verantwoordelijkheid steeds nadrukkelijker onderdeel wordt van de modewereld. Onderweg ontdek je onder andere Kings of Indigo, O My Bag, Indi & Cold, Woden en Marc O’Polo. Dit zijn stuk voor stuk merken die laten zien dat stijl en bewuste keuzes uitstekend samengaan.

Event Garden

Het verbindende hart van Modefabriek is opnieuw de Event Garden. Hier komen merken, inspiratie en ontmoeting samen. Tussen de pop-up shops, showrooms en merkactivaties is volop ruimte om nieuwe collecties te ontdekken, branchegenoten te ontmoeten en je te laten inspireren. Met foodtrucks, muziek en loungeplekken verbindt de Event Garden de verschillende gebouwen en geeft het de beurs haar kenmerkende festivalsfeer.

Specials

Verspreid over het terrein vind je inspirerende presentaties, verrassende activaties en bijzondere ontmoetingen. Ontspan in de mediterraans geïnspireerde JC Sophie Brasserie, stap in het iconische reuzenrad van Summum tijdens de Parade of Wonders, ontdek 10DAYS House of Ease, haal een versgebakken stroopwafel bij Mexx of blader door een zorgvuldig samengestelde collectie mode-, kunst- en fotografieboeken bij The American Book Center.

PENN&INK N.Y. presenteert in Pand 41 de nieuwe collectie: Bonjour New York, Hello Paris, terwijl bezoekers bij EK Fashion terechtkunnen voor een goede kop koffie en een gesprek met collega-retailers. Geniet van een zomerse verfrissing met sangria en fruit bowls bij Lola Casademunt en stap bij de Mexx Photobooth zelf in de spotlight voor jouw eigen covermoment.

In MUZA by COCO Maison vormt WHO IS SHE? een inspirerende wereld waar mode, interieur, sieraden en lifestyle elkaar ontmoeten. Hier vind je een bijzonder eerbetoon aan de iconische Nederlandse schoenontwerper Jan Jansen en vier 40 jaar IVKO Woman tijdens een speciale jubileumpresentatie.

Ontdek Modefabriek zomer 2026

Naast deze highlights staan honderden nationale en internationale merken klaar om hun nieuwste collecties te presenteren. Van gevestigde namen tot nieuwe ontdekkingen en van Scandinavische labels tot Nederlandse ontwerpers: Modefabriek biedt een compleet overzicht van wat de modebranche het komende seizoen te bieden heeft.

Modefabriek vindt plaats op 5 en 6 juli in TAETS Art & Event Park in Zaandam. Laat je inspireren door honderden merken, ontdek de nieuwste collecties en vier samen met de branche 30 jaar Modefabriek. Bekijk het volledige programma en bestel je tickets hier.