Highlights van de beurs Biofabricate in Frankrijk: Nieuwe biomaterialen

Romainville - Tot 12 januari 2024 presenteert de vakbeurs Biofabricate in de Fondation Fiminco (Romainville, Seine-Saint-Denis) de meest innovatieve bedrijven op het gebied van biomaterialen en blaast het woord 'mode' nieuw leven in.

De mode-industrie wordt al jaren (en het is nog erger geworden met de Covid-crisis) aan de schandpaal genageld. De oorzaak? Het modesysteem zelf, gebaseerd op de geprogrammeerde veroudering van trends, dat helemaal niet meer past bij een samenleving die eco-verantwoordelijk wil zijn. Geconfronteerd met dit dilemma hebben sommigen gekozen voor tweedehands goederen, anderen voor ‘nuttige’ aankopen en weer anderen hebben zich haastig toegelegd op experimenten die nog steeds rieken naar benzine. Suzanne Lee, uit de Verenigde Staten en oprichter van vakbeurs Biofabricate, presenteert de oplossing die het spel zou kunnen veranderen: biomaterialen.

Credit: Suzanne Lee. Image: Biofabricate

Na Brooklyn (New York, VS), waar ze is gevestigd, en een sessie die eerder in Londen werd georganiseerd, heeft Lee, met een passie voor kunst en biotechnologie, gekozen voor Parijs, of beter gezegd Romainville, om deze eerste Europese editie van de Biofabricate Summit in te luiden. Het is een ongebruikelijke locatie voor mensen die gewend zijn aan de mode-industrie. Het evenement is een platform voor mensen uit het onderzoeksveld met het potentieel om een revolutie teweeg te brengen in de modeconsumptie, maar dat is niet alles.

Biofabricate Summit - Pact Credits: F. Julienne

"Mijn doel hier is niet om exposanten in staat te stellen hun producten te verkopen, zoals ze zouden doen bij Lineapelle of Première Vision, maar om ontmoetingen met partners aan te moedigen (inclusief investeerders en samenwerkers)," vertelt Lee aan FashionUnited. Waarom Romainville? "Omdat het, voordat het een residentie voor kunstenaars werd (Fondation Fiminco), de thuisbasis was van farmacologische onderzoekers. Dat maakt de keuze voor deze locatie des te betekenisvoller," voegt Lee toe. Waarom Frankrijk? "Omdat het het land van de luxe is.” Ondanks de afstand die men moest afleggen, verder van de normale mode-locaties, werd de opening van de beurs op woensdag 10 januari 2024 druk bezocht, met onder andere teams van LVMH, Kering (partner van de beurs) en Chanel.

Biomaterialen zijn vooral interessant voor luxemerken zoals Balenciaga en Gucci, die in een positie verkeren om deel te nemen aan een deugdzame circulariteit.

Laten we ons niet vergissen: de hier gepresenteerde uitvindingen zijn vooral gericht op de luxesector, die de financiële middelen heeft om met dit soort technologie te experimenteren. En dat zal zo blijven als er niet snel publieke of private investeringen worden gedaan.

In een speciale ruimte stelt de Kering Group voorwerpen tentoon die gemaakt zijn van biomaterialen. Een voorbeeld is Balenciaga's Maxi Hooded Wrap Coat, voor het eerst gepresenteerd in maart 2022 op de catwalk voor de herfst winter 2022/2023 show. Hij is gemaakt van Ephea (SQIM patent), een materiaal gekweekt uit mycelium, waar geen chemicaliën aan te pas zijn gekomen. De jas is ook gemaakt van Lunaform (van het bedrijf Gozen), een biomateriaal afgeleid van nanocellulose (een natuurlijk polymeer dat voorkomt in plantencelwanden) en geproduceerd door micro-organismen tijdens fermentatie.

Biofabricate Summit - Balenciaga EPHEA and LUNAFORM Credits: F. Julienne

Voor Gucci presenteert Kering de Rhyton sneaker en de vernieuwde Horsebit 1955 tas. Beide accessoires zijn gemaakt van Demetra, dat voor 77 procent bestaat uit plantaardige ingrediënten (viscose, cellulosepulp en organisch polyurethaan). In het persbericht zegt Marie Claire Daveu, directeur duurzame ontwikkeling en institutionele zaken bij Kering: "Als groep zetten we ons in om nieuwe oplossingen te ontwikkelen en ons bedrijfsmodel te transformeren om onze duurzaamheidsdoelen te bereiken."

Biofabricate Summit - Gucci sneaker Rhyton and Horsebit 1955 revisitedCredits: F. Julienne

Biomaterialen gemaakt van organisch afval, natuurlijke proteïnen, algen of geïnspireerd door biomimicry

De stands op de Biofabricate Summit zijn verdeeld over drie verdiepingen en laten een breed scala aan experimenten zien, waaronder enkele van de meest indrukekkende uitvindingen die op de grote tafel in de grote zaal staan uitgestald. FashionUnited zet er een paar op een rij.

Allereerst: OurCarbon is een koolstofnegatief materiaal dat wordt gemaakt van echt biologisch afval, te beginnen met afvalwaterresten die bekend staan als biosolids. De technologie droogt het organische materiaal met behulp van bacteriën, steriliseert het vervolgens en zet het om in een vaste, stabiele koolstof.

Biofabricate Summit - Ourcarbon Credits: F. Julienne

Met behulp van proteïne-engineering en moleculaire biologie benut Bloom het onaangeboorde potentieel van overvloedige natuurlijke afvalproteïnen om schaalbare en duurzame vezels van de volgende generatie te maken die "zo zacht als kasjmier, zo fijn als zijde en zo functioneel als polyester" zijn, aldus de presentatie (FashionUnited heeft dit niet gecontroleerd).

Biofabricate Summit - Bloom Credits: F. Julienne

Dan is er Soarce. Het bedrijf maakt gebruik van de unieke eigenschappen van nanomaterialen afkomstig van algen en keramiek. De plantaardige producten verbeteren de kleurechtheid, UV-bescherming, brandwerendheid en schittering.

Biofabricate Summit - Soarce Credits: F. Julienne

Capra Biosciences is gespecialiseerd in het omzetten van koolstofafval in schone, duurzame chemicaliën. Retinol (gebruikt in cosmetica) en smeermiddelen zijn de eerste van vele producten die op de markt worden gebracht met behulp van bioreactoren.

Biofabricate Summit - Capra Biosciences Credits: F. Julienne

Pneuma gebruikt kunstmatige fotosynthese om de cellen van microalgen te gebruiken om materialen te maken die koolstof vastleggen. Hun paradepaardje, Oxya, is een mijlpaal in de materiaalindustrie als levend materiaal dat is ontworpen om actief CO2 vast te leggen terwijl het zuurstof afgeeft, waardoor het volledig biologisch afbreekbaar is en minder koolstof uitstoot.

Biofabricate Summit - Pneuma Credits: F; Julienne

Bijzonder grote vooruitgang in het verven van textielvezels met natuurlijke kleurstoffen

De Fransman Benjamin Droguet van de Universiteit van Cambridge (VK) heeft een team van LVMH in beroering gebracht. Zijn start-up, Sparxell, laat zich inspireren door de kleuren van dieren, zoals vlinders, kevers, duivennekken, enz., om kleurstoffen te ontwikkelen op basis van planten met metallic of levendige effecten, meestal verkregen uit metalen, mineralen of kleurstoffen in combinatie met kunststoffen.

Biofabricate Summit - Sparxell Credits: F. Julienne

Het nieuwste voorbeeld dat de nieuwsgierigheid van liefhebbers heeft gewekt, is het Portugese bedrijf Colorifix, dat een proces heeft ontwikkeld om pigmenten op textiel af te zetten en te fixeren door de bacteriën die zich erop vestigen direct te verven. Anders stoot de stof de kleurstof op natuurlijke wijze af als deze niet chemisch is.

Biofabricate Summit - Colorifix Credits: F. Julienne

Om af te sluiten, samen te vatten en te poëtiseren, is het de moeite waard om deze tekst te citeren die op een bord bij de ingang van de grote zaal staat: "Er is maar één oervolk, de eencelligen, die alle levende wezens besturen dankzij de talloze onfeilbare allianties die ze hebben gesmeed met alle levensvormen op aarde. Wij dragen de levende overblijfselen van primitieve werelden in ons. Dit is de sleutel tot het mysterie van het leven.”

“Lange tijd was contact maken met onzichtbare werelden het voorrecht van magiërs, orakels en sjamanen. Sindsdien zijn wetenschappers de moderne bemiddelaars geworden die ons in contact brengen met verboden en fascinerende werelden, waar we ontdekken dat de leegte niet alleen bevolkt wordt door atomen, maar ook door een onverwachte menigte: microben. Het onzichtbare wordt bewoond door piepkleine wezens met ongelijke krachten".

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited FR. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.