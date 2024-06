Hoe bereid je je voor op de complexe toekomst van de textielindustrie?

De textielindustrie heeft het niet makkelijk, veel veranderingen, een veeleisende markt en een scala aan wetgeving. De textielindustrie staat aan de voorhoede van ingrijpende wijzigingen. De European Apparel and Textile Confederation (Euratex), de belangenorganisatie voor de Europese textiel- en kledingindustrie, heeft recent zestien wetgevende initiatieven geïdentificeerd die de textiel- en circulaire economie beïnvloeden. Het doel van deze initiatieven is het verminderen van de impact van de textielindustrie op het milieu en het bevorderen van duurzaamheid en transparantie in de waardeketen. Hoe kunnen bedrijven zich voorbereiden op deze veranderingen en de kansen benutten die ze met zich meebrengen?

Een effectieve aanpak

Het prepareren voor deze veranderingen en optimale kansen pakken vraagt om het opdoen van kennis, het aangaan van samenwerkingen, en het verkrijgen van praktische handvatten. Euratex biedt de laatste inzichten over regelgeving en helpt organisaties begrijpen hoe de industrie zal transformeren. Opdoen van betrouwbare informatie is essentieel om bedrijven aan te passen aan de nieuwe realiteit. Verder is het cruciaal om organisaties te inspireren en te voorzien van de kennis die nodig is om te verduurzamen. Of het nu gaat om de nieuwste regelgeving, innovatieve technologieën of effectieve samenwerkingsmodellen, de toegang tot waardevolle informatie biedt organisaties de kansen om vooruit te denken en voorop te blijven.

Circular Textile Days

Op 18 & 19 september vindt in ’s-Hertogenbosch de Circular Textile Days plaats. Dit evenement biedt een schat aan informatie en praktijkvoorbeelden die direct toepasbaar zijn. Een belangrijk onderdeel van het programma is het creëren van een manifest dat overhandigd zal worden aan beleidsmakers in Brussel. Dit manifest, waaraan alle deelnemers hun bijdrage kunnen leveren, heeft als doel de industrie écht in beweging te brengen.

Credits: Circular Textile Days

Een internationaal podium

De vierde editie van Circular Textile Days biedt een podium voor koplopers uit meer dan 25 landen om hun duurzame producten of diensten te presenteren aan een internationaal publiek. Bezoekers, waaronder industriële bedrijven, retailers, B2B eindgebruikers, overheden en kennisinstellingen, kunnen leren, delen en bijdragen aan duurzame en circulaire textiel productiemethoden. Bedrijven als BASF, Patagonia en IKEA zullen hun visie en acties delen voor een duurzamere toekomst.

Inspiratie en kennisdeling

Circular Textile Days biedt ook mogelijkheden voor directe interactie en samenwerking. Op de Associate Square kan er worden deelgenomen aan rondetafelgesprekken en netwerkmogelijkheden om waardevolle contacten te leggen. Deze verbindingen kunnen leiden tot nieuwe samenwerkingen en partnerschappen die essentieel zijn voor het bevorderen van een circulaire economie.

Circular Textile Days is niet alleen een gelegenheid om te leren en te delen, maar functioneert ook als katalysator voor belangrijke verbindingen. Meedoen met Circular Textile Days kan als exhibitor, associate en innovator. Hun platform staat open voor bedrijven in elk stadium van duurzaamheid, en verwelkomt elke betrokkenheid in de weg naar een circulaire toekomst.