Hoe Neonyt de mode-industrie helpt om groener te worden

Neonyt bundelt haar krachten om duurzame veranderingen in de modesector op de lange termijn te stimuleren en keert in januari terug tijdens de Frankfurt Fashion Week. Na lange tijd verhinderd te zijn door de pandemie, vindt Neonyt eindelijk weer plaats van 18 tot en met 20 januari 2022 en zal deze meer dan 150 duurzame exposanten verwelkomen die de sector positief willen beïnvloeden en veranderen.

Met een breed scala aan verantwoorde merken, variërend van gerenommeerde modepioniers tot nieuwkomers en bewuste labels, wil de modevakbeurs duurzame merken en spelers uit de sector die de mode- en textielindustrie ten goede willen veranderen met elkaar in contact brengen. Labels die zich al hebben aangemeld en aanwezig zijn op Neonyt zijn onder meer Knowledge Cotton Apparel, Kuyichi, Mela, Mud Jeans, Got Bag en meer. Neonyt wil essentiële verbindingen leggen en is een van de ongeveer 60 Messe Frankfurt-textielevenementen wereldwijd die de Sustainable Development Goals (SDG's) actief integreert en verwerkt in verschillende vormen.

In de aanloop naar hun eerste echte evenement na de wereldwijde pandemie, deelt Bettina Bär, Show Director bij Neonyt, Messe Frankfurt, enkele inzichten over hoe Neonyt de duurzame verschuiving van de sector ondersteunt en wat exposanten en bezoekers kunnen verwachten op het komende evenement.

Welke impact denkt u dat COVID-19 heeft gehad op de mode-industrie en op Neonyt?

Hoewel mensen al een tijdje vraagtekens zetten bij hun eigen consumptiegedrag en de herkomst van producten, is dit proces nu in een stroomversnelling geraakt. De pandemie heeft zwakke schakels in de internationale textiel- en modesector blootgelegd en de aandacht gevestigd op de bevolkingsgroeicrisis waarmee wij te kampen hebben. Een gebrek aan transparantie in de toeleverings- en waardeketen voor textiel, tekortkomingen in de productielanden en vermijdbare milieuverontreiniging bestonden al voor de uitbraak van de coronapandemie, net als de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. De modesector moet deze gelegenheid aangrijpen om duurzaamheid te stimuleren. Alleen als wij een progressieve en polariserende rol op ons nemen, slagen wij erin een nieuw tijdperk in te luiden. Mode wordt het raakvlak van design en duurzaamheid, inclusie en digitalisering, verantwoordelijkheid en technologie, en diversiteit en conformiteit.

Neonyt moest, net als alle andere organisaties in de evenementen- en beurzensector, zich heroriënteren, herstructureren en meer digitaal gaan denken. Wij hebben afgezien van een online showroom op onze eerdere evenementen, omdat we vinden dat mode gedijt bij persoonlijke interactie, presentaties, inspiratie en het persoonlijk zien en voelen van materialen en vakmanschap. Aangezien COVID-19 van stakeholders vraagt om hun mentaliteit te veranderen, hebben we de afgelopen drie seizoenen onze beursthema's voor Fashionsustain online gezet, via digitale modules in kaart gebracht en live gestreamd. De kernactiviteit was, is en blijft het samenbrengen van mensen, offline en face-to-face.

Hoe ondersteunt Neonyt de ontwikkeling van duurzaamheid binnen de modesector?

Duurzaamheid is een multidimensionaal concept. Iedereen die dit begrijpt, heeft al een belangrijke stap in de goede richting gezet. Wij houden rekening met de veranderingen die de mode-industrie doormaakt, niet alleen nu maar in feite al tien jaar. Ook gaan we een waardevolle dialoog aan met partners en organisaties uit de sector. Duurzame verandering, ontwikkeling en verbetering kunnen niet op eigen houtje worden bereikt: daarvoor is een collectief nodig. Wij creëren een ruimte waar professionals uit de sector elkaar kunnen ontmoeten en de nieuwste duurzame innovaties kunnen uitwisselen. We verwelkomen iedereen: van merken, retailers en agentschappen tot innovatieve technologische bedrijven en textieldiensten, internationale experts uit de sector en modeliefhebbers bij Neonyt. We organiseren paneldiscussies en presentaties op het podium van onze Fashionsustain-conferentie en nodigen content creators en social media professionals uit voor de Prepeek. Duurzaamheid begint in de details en moet schaalbaarder worden. Neonyt en onze sectoroverschrijdende gemeenschap proberen dat elke dag uit te dragen.

De belangrijkste prioriteit van onze inspanningen is onze sectoroverschrijdende gemeenschap een platform bieden om weer zaken te doen en te netwerken. Wij willen dat mensen zich persoonlijk laten inspireren, nieuwe dingen leren, praktijkervaring opdoen, contacten leggen en actief de positieve verandering in de sector stap voor stap vooruit helpen.

Hoe helpt Neonyt merken die duurzamere werkwijzen proberen toe te passen?

Neonyt ondersteunt merken als platform voor uitwisseling, als leverancier van ideeën en impulsen, en als uitdager en trendspotter. We combineren zakendoen, inspiratie, kennis en het opbouwen van een gemeenschap. Op onze evenementen ontstaan duurzame verbindingen en onze duurzame modebubbel staat klaar om elkaar te steunen. Neonyt beschikt over een zeer goed verbonden gemeenschap die bijna lijkt op een grote familie die voor en na elk evenement met elkaar in contact blijft. We bieden onze exposanten talloze mogelijkheden om in contact te komen met de juiste mensen om hun duurzame innovaties te ondersteunen en te delen. Wij gebruiken ons internationale bereik ook om duurzame initiatieven en ideeën onder de aandacht te brengen, zoals alternatieve bedrijfsmodellen, inclusie en cultureel erfgoed in de mode. De mode-industrie moet meer holistisch gaan denken. Daarom proberen wij alle perspectieven van onze gemeenschap in onze kernwaarden op te nemen. Wij hebben een reeks zogeheten gemeenschapsvergaderingen opgezet waar wij regelmatig met belangrijke klanten overleggen om hen op de hoogte te houden van onze plannen, vooral in deze onzekere tijden. Maar bovenal moeten we allemaal onze krachten bundelen om veranderingen op lange termijn in de modesector mogelijk te maken: op een authentieke, directe en transparante manier.