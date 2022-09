Hoe Turkse merken Europa willen veroveren

Istanbul - De Turkse mode-industrie wil groot inzetten op eigen merken en niet langer alleen als kledingproducent op de achtergrond optreden. De beurs Istanbul Fashion Connection (IFCO), die van 24 tot 26 augustus voor de tweede keer plaatsvond, moet daarbij helpen.

Tot nu toe waren Turkse modemerken meer in trek op markten als Rusland, Noord-Afrika en de Arabische wereld. Nu is het echter de bedoeling het Westen te ontsluiten met Europa en Noord-Amerika, waar Turkse modebedrijven eerder actief waren met hun eigen ontwerpen en als fabrikanten - maar meer op het gebied van branding van andere labels.

Een van de drijvende krachten achter het bereiken van dit doel is de Istanbul Textile and Apparel Exporter Associations, die de nieuwe beurs steunt, maar ook betrokken is bij andere projecten zoals een modeschool en nieuwe merken. De textielvereniging heeft 20.134 leden. Lidmaatschap is een voorwaarde voor lokale merken en fabrikanten om hun producten te kunnen exporteren.

Volgens de IFCO trok de huidige editie van de beurs 15.493 bezoekers uit meer dan 100 landen, waaronder EU-landen, het VK, de VS en het Midden-Oosten. Daarvan waren 2500 tot 3000 kopers.

"Turkse merken veranderen hun imago"

Momenteel richten Turkse merken zich vooral op markten als Rusland, de binnenlandse markt en het Midden-Oosten. Nu richten ze hun pijlen echter ook op de Europese markt, die goed is voor 70 procent van de Turkse textielexport, aldus Cem Altan, voorzitter van de International Apparel Federation (IAF) tegen FashionUnited. "Turkse merken veranderen hun imago omdat de mode een opleving doormaakt. Ze proberen meer Europese ontwerpen te maken dan Oosterse of Russische - jonger, moderner, anders."

Articles at IFCO. Photo: FashionUnited

Op de tweede editie van IFCO was deze heroriëntatie echter nog niet helemaal merkbaar. Slechts een paar van de 300 exposanten vielen op - met uitzondering van wat bovenkleding en gelegenheidskleding - die een plaats zouden kunnen vinden op de Europese markt. Deze werden echter omringd door klassieke kledingstukken, veel echt bont en overdadige kitsch. Namen als Color Colucci en Narsace, die overeenkomsten vertonen met reeds gevestigde merken, zouden voor verwarring kunnen zorgen.

Fur was in demand at IFCO. Photo: FashionUnited

'Narsace' booth at IFCO. Photo: FashionUnited

Een van de merken die met haar producten succesvol zou kunnen zijn in Europa is Ar-ma, een casual herenkledinglabel. Het Turkse merk heeft echter problemen met het bereiken en begrijpen van de Europese markt. Ar-ma ziet vooral West- en Noord-Europa als "de moeilijkste markt", aldus merkmanager Berkay Melek, waarbij het Europese noordwesten bijzonder concurrerend is. Als merk is Ar-ma vooral actief in Noord-Afrika, de Balkanlanden en het Midden-Oosten. 90 procent van de capaciteit wordt gebruikt voor het eigen merk, de overige 10 procent voor de productie voor andere labels in Frankrijk en Duitsland. Bovendien is het gedrag van de klantenkring anders dan op markten waar het bedrijf succesvol is met zijn eigen merk. Niettemin wil Ar-ma deze nieuwe markt voor zichzelf ontwikkelen en onderzoekt zij momenteel het consumentengedrag.

Ar-ma at IFCO. Photo: FashionUnited

7,7 miljard US dollar aan kledingexport naar Europa

De Turkse kledingindustrie heeft in de eerste zes maanden van het jaar wereldwijd voor 12,4 miljard US dollar aan kleding uitgevoerd, zo blijkt uit cijfers van de Istanbul Garment Exporters Association. Alleen al voor 7,7 miljard US dollar gingen de goederen naar de EU. Vergeleken met vorig jaar bedroeg de groei respectievelijk 11,6 en 14,7 procent. Dit jaar verwacht de vereniging een exportvolume van 23 miljard US dollar. Het doel is om deze export te verdubbelen.

"Als IHKIB hebben we onze doelstelling na de pandemie verhoogd. We willen onze export van confectiekleding op middellange termijn verhogen tot 40 miljard dollar", aldus Mustafa Paşahan, vicevoorzitter van de raad van bestuur van IHKIB. Met name de handelsbeurs zal helpen dit doel te bereiken, aldus Paşahan.

Om de export te bevorderen biedt Istanbul Fashion Connection ook seminars en lezingen over duurzaamheid, trends en exportgerelateerde onderwerpen zoals het betreden van de internationale modemarkt.

Duitsland staat op de eerste plaats in de export van de Turkse kledingindustrie, vóór Spanje, het VK, Nederland, Frankrijk en de VS. In 2020 werd voor 3,1 miljard US dollar aan kleding vanuit Turkije naar Duitsland geëxporteerd. Het jaar daarop was dat 3,5 miljard dollar - een stijging van 13 procent. In de eerste zes maanden van het huidige jaar bedraagt de export al 2,2 miljard dollar.

Vijf merken voor Europa en Gen Next

De Turkse modevereniging wil echter niet alleen met haar bestaande merken sterker vertegenwoordigd zijn in westerse landen, maar wil ook nieuwe merken oprichten. Het officiële doel is om vijf nieuwe merken op te richten die de internationale shooting stars van de Turkse kledingindustrie zullen worden.

Daarom werd in 2007 Istanbul Moda Akademisi (IMA) opgericht om de eigen merken te promoten terwijl ze nog in de kinderschoenen staan. De modeschool werd door de vereniging opgericht met behulp van het "Instrument voor pre toetreding fondsen I", een EU-financieringsproject voor kandidaat-lidstaten van de EU.

IMA student creations. Photo: FashionUnited

Naast modeontwerp kunnen studenten aan de academie ook modebeheer, modetechnologie en productontwikkeling alsmede modecommunicatie en media studeren. Er zijn ook enkele aanvullende cursussen zoals styling, modellenwerk en modejournalistiek.Ongeveer drie van de twintig afgestudeerden van de ontwerpopleiding van de IMA beginnen hun eigen label, de rest solliciteert naar banen in de mode-industrie.

Uitzonderlijke talenten worden vervolgens door de vereniging gesponsord en naar Londen gestuurd om aan het London College of Fashion te studeren. Als onderdeel van het New Gen-programma keren de ontwerpers terug naar Istanbul en tonen ze hun collecties tijdens de 'New Gen by IMA'-show tijdens de Istanbul Fashion Week.

Om de industrie kennis te laten maken met opkomende ontwerpers en hen in contact te brengen met de modeschool, is IMA ook vertegenwoordigd met een eigen stand op de IFCO. Naast informatie over opleidingen is er op de beurs ook een door IMA gecreëerde trendzone. Deze keer is de zone ingedeeld volgens de vier thema's "Filter Reality", "Unity", "Belle Epoque" en "Metaheuristic". De inspirerende kleuren, vormen en materialen brachten niet alleen de bezoekers in vervoering, maar trokken ook exposanten van hun stands.

IMA trend forum at IFCO. Photos: FashionUnited

IMA trend forum at IFCO. Photos: FashionUnited

IFCO's plannen voor februari 2023

Voor de volgende editie van IFCO in februari 2023 verwachten de organisatoren meer dan 600 exposanten, net als tijdens de eerste editie. De februari-editie zal groter zijn dan de huidige zomereditie vanwege de seizoensschommelingen - door producten als jassen die meer omzet opleveren - met de helft minder exposanten en een aanzienlijk kleinere presentatieruimte.

Daarnaast worden in februari ook lingerie en bruids- en avondkleding getoond in een aparte hal. Deze sector wordt in Turkije slechts één keer per jaar seizoensgebonden gepresenteerd. Vanaf februari 2023 komt er ook een extra hal voor sourcing.

De organisatoren van de IFCO hebben FashionUnited uitgenodigd voor de beurs.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op FashionUnited.de. Bewerkt en vertaald door Caitlyn Terra.