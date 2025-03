HUGO BOSS op de Nationale Carrièrebeurs: bouw mee aan de toekomst van mode

HUGO BOSS is op 28 en 29 maart aanwezig op de Nationale Carrièrebeurs in de RAI Amsterdam – dé kans om de unieke werkcultuur te ervaren en te ontdekken wat het betekent om deel uit te maken van een wereldwijd toonaangevende onderneming. Als invloedrijke speler in de mode-industrie biedt het bedrijf niet alleen premium fashion, maar ook een inspirerende werkomgeving waarin talent en passie de ruimte krijgen om te groeien en te excelleren.

Wereldspeler in fashion en lifestyle

Met een hoofdkantoor in Metzingen, Duitsland, en een wereldwijde aanwezigheid heeft HUGO BOSS zich ontwikkeld tot een toonaangevend premium fashion- en lifestylebedrijf. De collectie is onderverdeeld in twee sterke merken: BOSS, dat staat voor moeiteloze elegantie en moderne tailoring, en HUGO, gericht op trendsetters en individualisten die zich willen onderscheiden. Beide merken hanteren dezelfde hoge standaarden op het gebied van kwaliteit, innovatie en duurzaamheid en zijn ontworpen om klanten voor elke gelegenheid perfect te kleden.

Een werkomgeving waar creativiteit en ondernemerschap samenkomen

Met ruim 19.000 medewerkers wereldwijd is HUGO BOSS een plek waar passie en vakmanschap samenkomen. Of je nu werkt in design, marketing, retail of digitale innovatie – iedereen binnen het bedrijf draagt bij aan de toekomst van mode. In de winkels spelen medewerkers een sleutelrol als het gezicht van het merk. Hier draait het niet alleen om verkoop, maar om beleving: klanten ontvangen stylingadvies, ontdekken de verhalen achter de collecties en ervaren de service waar HUGO BOSS om bekendstaat. Technologie speelt hierin een steeds grotere rol, met geavanceerde digitale tools en data-gedreven klantanalyses die de winkelervaring naar een hoger niveau tillen.

HUGO BOSS gelooft in ondernemerschap en verantwoordelijkheid. Medewerkers krijgen de kans om hun ideeën te delen en actief bij te dragen aan het succes van het merk. De bedrijfscultuur is dynamisch, open en gericht op groei – zowel voor de organisatie als voor de mensen die er werken.

Credits: Hugo Boss

Carrièrekansen en ontwikkeling

Een carrière bij HUGO BOSS betekent werken in een inspirerende omgeving met volop mogelijkheden om te groeien. Via de HUGO BOSS University, trainingen en coachingprogramma’s krijgen medewerkers de kans om hun talenten verder te ontwikkelen en door te groeien binnen het bedrijf. Of je nu net start als verkoopmedewerker of al een achtergrond in de mode-industrie hebt, er is altijd ruimte voor ontwikkeling. Daarnaast hecht het bedrijf veel waarde aan werk-privébalans en welzijn. Medewerkers profiteren van flexibele werkmodellen, terwijl een intern fitnessprogramma, sportlessen en mentale gezondheidsprogramma’s bijdragen aan een gezonde en productieve levensstijl.

Ontdek HUGO BOSS op de Nationale Carrièrebeurs

HUGO BOSS nodigt ambitieuze talenten uit om tijdens de Nationale Carrièrebeurs op 28 en 29 maart kennis te maken met het merk en de mensen die het laten groeien. Dit is hét moment om in gesprek te gaan met medewerkers, inzicht te krijgen in carrièremogelijkheden en te ontdekken wat werken bij een internationaal premium modemerk inhoudt. De mode-industrie verandert continu, en bij HUGO BOSS krijg je de kans om deze verandering actief vorm te geven. We love fashion, we change fashion – wil jij hieraan bijdragen? Kom langs en ontdek hoe jouw toekomst bij HUGO BOSS eruit kan zien.

Registreer je gratis via deze link en plan alvast je bezoek!

WERKEN BIJ HUGO BOSS? Klik hier voor alle openstaande vacatures