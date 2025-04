Hugo Boss verbindt met retail talenten op de Carrièrebeurs

Tijdens de recente editie van de Carrièrebeurs liet Hugo Boss zich van zijn dynamische kant zien als een leidende speler in de modebranche. Twee intensieve beursdagen stonden volledig in het teken van het ontmoeten, inspireren en verbinden van nieuw talent voor retailfuncties. De focus lag hierbij op het aantrekken van medewerkers die de ware Hugo Boss mentaliteit bezitten: mensen die altijd dat extra stapje zetten.

Een focus op mindset en passie

Het team van Hugo Boss was van begin tot eind in gesprek met bezoekers, en de drukte was duidelijk zichtbaar—pauzes waren er nauwelijks. Dit benadrukte hoe waardevol en druk de beurs was. Naast het presenteren van de vacatures, bood de beurs ook een kans om de kernwaarden en cultuur van Hugo Boss als internationale modeorganisatie te delen. Voor veel bezoekers bleek dit niet alleen een kennismaking, maar leidde ook tot sollicitatiegesprekken voor vacatures en trainingen binnen Hugo Boss retail.

Credits: De Nationale Carrière Beurs

Hugo Boss winkel Dusseldorf Credits: Hugo Boss.

Hugo Boss kijkt terug op een zeer geslaagde editie van de Carrièrebeurs. Het was een fijne gelegenheid om de juiste mensen voor retailfuncties te ontmoeten, met de focus op de juiste mindset en passie voor het vak. Het merk neemt de opgedane inzichten dan ook mee naar de volgende editie, waar de activiteiten en aanwezigheid wellicht verder worden uitgebreid.