Hunkemöller schittert op "Work in Fashion" beurs op 22 en 23 maart

Hunkemöller, het toonaangevende lingeriemerk, staat klaar om de "Work in Fashion" Fair op 22 en 23 maart 2024 in de RAI Amsterdam te betoveren. Dit evenement, onderdeel van de Nationale Carrièrebeurs, biedt een platform voor modeprofessionals om te netwerken, solliciteren en hun carrièremogelijkheden binnen de mode-industrie te verkennen. Hunkemöller, bekend om haar toewijding aan vrouwen empowerment en inclusiviteit, nodigt bezoekers uit om hun stand te verkennen en meer te ontdekken over de carrièrekansen binnen dit dynamische bedrijf.

Word een Shero met Hunkemöller

Met meer dan 900 winkels in 15 landen is Hunkemöller snel uitgegroeid tot Europa's snelstgroeiende lingeriemerk, gedreven door een visionaire aanpak en een sterke focus op het bieden van World-Class Service. Het merk spreekt een breed publiek aan, ongeacht leeftijd, cultuur, lichaamsvorm, smaak of budget, en streeft ernaar om elke vrouw zich zelfverzekerd en empowered te laten voelen.

Bij Hunkemöller is de bedrijfscultuur stevig geworteld in kernwaarden zoals, playful, inclusive en inspiring, die alle aspecten van het werk doordringen. De werkomgeving bij Hunkemöller is er een waar medewerkers trots zijn op het merk en waar echte brand-ambassadeurs worden gecreëerd. Het bedrijf zet zich in voor het empoweren en laten groeien van winnende teams, waarbij de focus ligt op het verminderen van personeelsverloop door TOP employer te zijn en door het aanbieden van World-Class HR Service.

Hunkemöller's missie om een geliefd, sociaal en inclusief merk te zijn, wordt ondersteund door initiatieven zoals de HKM Academy en het "Live it Up!" inductieprogramma, die alle medewerkers transformeren in ware merkambassadeurs. Deze initiatieven benadrukken de toewijding van het bedrijf aan continue leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.

De recente campagne, Sheroism, benadrukt Hunkemöller's commitment aan vrouwen empowerment, door vrouwen te inspireren hun meest authentieke zelf te zijn. Dit sluit naadloos aan bij hun nieuwe merkstrategie die intern gericht is op het creëren van werkgeluk en een positieve mindset.

Bezoekers van de "Work in Fashion" Fair worden uitgenodigd om de stand van Hunkemöller te bezoeken, waar ze niet alleen kunnen leren over de dynamische carrièremogelijkheden binnen het bedrijf, maar ook kunnen ervaren hoe het is om deel uit te maken van een merk dat zich inzet voor het empoweren van vrouwen over de hele wereld. Maak deel uit van een team dat streeft naar world-class service, innovatie, en vooral, een positieve impact op de gemeenschap.

Together we lift each other up!