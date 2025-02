IFCO: Turkse modewereld vecht om Europa voor zich te winnen

Istanbul - Turkije is een textielland dat zich concentreert op hoogwaardige productie. Het land gaat de strijd aan met de grootste spelers in de kledingindustrie, zoals Bangladesh en China. Hoewel Turkije zijn positie al jaren weet te verdedigen, spelen de hoge inflatie en de naweeën van de aardbevingen uit 2023 nog dagelijks de hoofdrol.

De Turkse textielindustrie sluit desondanks geen compromissen op prijzen, want kwaliteit staat boven kwantiteit. Turkije heeft een sterke infrastructuur, gediversifieerde productiecapaciteit en veel ontwerptalent. Het land fungeert als schakel tussen Azië en Europa en streeft ernaar het epicentrum van de mode te worden door gebruik te maken van zijn ligging.

Istanbul Fashion Connection (IFCO) moet dit streven kracht bijzetten. De zevende editie van de textielbeurs vond plaats van 5 tot en met 7 februari 2025 in de Turkse hoofdstad. Turkije wil met dit evenement de wereldwijde export van kwalitatieve kledingstukken stimuleren. FashionUnited bracht op uitnodiging een bezoek.

Drukte bij de ingang van IFCO in februari 2025. Credits: IFCO

Internationalisering, groot ontwerptalent en uitgebreid aanbod kindermode: Dit is de zevende IFCO-editie

De Turkse inflatie is de afgelopen maanden flink gedaald. De maand januari markeerde de achtste maand waarin de inflatie daalde en eindigde op 42,12 procent op jaarbasis, terwijl het Turkse leven op maandbasis 5,03 procent duurder werd, zo blijkt uit recente cijfers van het Turkse statistiekbureau Tüik. Kleding en schoenen werden 27,53 procent duurder in januari op jaarbasis en op maandbasis lag het inflatiecijfer op 5,17 procent. Het land verwacht dat de inflatie dit jaar verder afneemt en tegen het einde van dit jaar rond twintig procent zal liggen.

IFCO wil het herstel van de economie ondersteunen en de hoge inflatie terugdringen. De beurs dient als centrale ontmoetingsplaats voor Turkse producenten en wereldwijde modehandelaars. De Turkse modebeurs vindt onderdak in het Expo Center en telt ruim 500 exposanten op een beursvloer van 35.000 vierkante meter. De beurs bedient diverse segmenten, waaronder dames-, heren-, en kindermode, sportmode, accessoires, avondkleding en denim, verdeeld over zes hallen.

Op de herfst/winter editie van de drie jaar bestaande beurs wordt duidelijk dat IFCO een internationaliseringsslag heeft gemaakt. Daarnaast wordt speciale aandacht gevraagd voor jonge ontwerptalenten en merken, en wordt kindermode flink uitgebreid op de beursvloer.

De eerste twee dagen staat een horde aan bezoekers te dringen bij de ingang. Het piepende geluid van ticketscanners gaat tekeer en de draaipoortjes worden als een malle aan de kant geduwd. De derde dag wordt vooral door exposanten gebruikt om met elkaar te netwerken.

IFCO heeft op het moment van schrijven nog geen statistieken van de zevende editie gedeeld, maar de organisatie verwachtte 30.000 wereldwijde bezoekers te trekken, zo staat in het persbericht. Ter indicatie: De Turkse modebeurs telde de zesde editie ruim 18.000 bezoekers, waarvan 17 procent Europa vertegenwoordigde.

IFCO internationaliseert: Vraag naar Europese bezoekers lijkt beantwoord

Wat tijdens deze editie opvalt, is dat de Turkse modebeurs beter is voorbereid op internationaal publiek. Zo spreken exposanten vaker Engels, worden er diverse Engelstalige seminars gegeven en werkt de vertaaltool, die bijvoorbeeld goed van pas kwam tijdens de openingsceremonie van Mustafa Paşahan – vicevoorzitter van de Istanbul Apparel Exporters’ Association (IHKIB) – en Mustafa Gültepe – voorzitter van de Turkse vereniging van exporteurs – een stuk beter dan tijdens eerdere edities.

Turkse modemerken hebben al warme banden gesmeed met de Arabische wereld, Noord-Afrika en Rusland, maar Turkije wil ook buiten deze markten terrein winnen. De beurs hoopt meer gegadigden uit Amerika, Zuid-Afrika en Europa te trekken. Als het op het laatstgenoemde continent aankomt, kijken exposanten voornamelijk naar de Duitse, Franse, Spaanse en Britse markt. Ook de Balkan-landen behoren in het rijtje van interessante markten voor Turkse modemerken.

Drukte op de zevende editie van IFCO. Credits: IFCO

Exposanten vertellen aan FashionUnited dat landen als Frankrijk, Italië en Spanje interessant zijn vanwege de hoge modestandaarden, zo klinkt het op de stands van Ocur Leather Goods en Lacarino. Ocur Leather Goods doet aan private labelling, produceert in Turkije en exporteert 25 procent van de productie naar Europa, waarvan Frankrijk en Spanje zijn grootste markten zijn. Enes Oruc, mede-eigenaar van het bedrijf, legt uit dat produceren in Turkije gunstig is vanwege de korte levertijd én dat klanten geen hoge tarieven betalen, zoals dat in China en het Verre Oosten wel moet. Toch ziet de mede-eigenaar ook uitdagingen in de wholesale export: “De Turkse prijzen voor verzendingen zijn flink gestegen, zeg verdrievoudigd. Dat is krankzinnig en maakt ons minder aantrekkelijk voor de Europese markt.”

Denimfabrikant Lacarino is ook op zoek naar klanten uit mediterrane landen. Lacarino staat voor de vijfde keer op IFCO en heeft al flink wat nieuwe klanten leren kennen, zo is te horen op de stand. De denim-fabrikant sprak met bezoekers uit de Balkan, Frankrijk, Roemenië en Rusland. De vertegenwoordiger geeft aan dat het vooral Turkse en Russische klanten heeft. Lacarino’s wholesaleprijzen liggen tussen de 14 en 25 euro.

Ook het Verenigd Koninkrijk is een interessante markt. De communicatie (in het Engels) verloopt simpel en het is de thuismarkt van het accessoiremerk Helmbrook. Het nieuwe merk is gevestigd in Londen, maar produceert in Istanbul. Ali Ammar Özkul, directeur van het bedrijf hoopt naast Frankrijk, Italië en Spanje terrein te winnen in Engeland. Hij hoopt dat Helmbrook volgend jaar in Britse winkels ligt. Hij wil van Helmbrook ‘een Europees label’ maken, maar starten in een tijd van economische uitdagingen is niet makkelijk. “Onze producten en het produceren ervan is nu bijna even duur als in Europa.” Özkul ziet dat merken zich daarom terugtrekken en kijken naar landen als China, Egypte en Vietnam. Hij vertelt dat hij bezoekers uit Amerika, Duitsland, Engeland, Japan en Spanje heeft gesproken. Op de stands van Intersivin en Machinist heerst ook een grote interesse in Britse klanten.

De vraag naar Europese modehandelaars groeit al diverse IFCO-edities en lijkt tijdens de zevende uitvoering redelijk beantwoord. Toch geven exposanten aan dat er vooral veel gegadigden uit Rusland, de Arabische landen en de Golfstaten op de beurs te vinden zijn.

Kindermode verdubbelt aanbod op Turkse beursvloer

Kindermode neemt een prominentere plaats in op de beurs. Waar dit segment op de zesde editie slechts 16 stands telde, zijn dat er op de februari-editie maar liefst veertig. Paşahan vertelt aan FashionUnited dat het met de uitbreiding van het kindermodesegment inspeelt op de behoeften van bezoekers.

Dat er behoefte aan kindermode is, blijkt ook uit gesprekken met exposanten in dit gebied. Moonstar, Pamina en Loco Loco prijzen IFCO als een vruchtbare beurs waar (altijd) nieuwe contacten worden gelegd, afspraken worden gemaakt met potentiële klanten en dat het een plek is waar exposanten ook met elkaar kunnen netwerken.

Bbx Natural is, naar eigen zeggen, vast onderdeel van Pitti Bimbo en staat nu voor het eerst op de Turkse modebeurs. Het bedrijf doet aan private labelling voor Europese merken en heeft vooral klanten in Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Bbx Natural staat op de beurs om het klantenbestand in de mediterrane landen en de Balkan te vergroten en dat is gelukt: het merk kreeg belangstelling van het Spaanse El Corte Inglés – een van de grootste Europese warenhuizengroepen en derde grootste warenhuizengroep wereldwijd. Wat betreft zaken doen met Europa in een tijd waarin inflatie een grote rol speelt, wordt gedeeld dat het bedrijf dit ook voelt. Maar, zoals vele andere merken en fabrikanten aangeven, staat kwaliteit boven kwantiteit. Dit is volgens de vertegenwoordiger een van de redenen waarom Europese merken met hen blijven samenwerken, maar nieuwe merken strikken is in deze tijd niet vanzelfsprekend.

Een ander bedrijf dat zich inzet om haar klanten dichtbij te houden is BabyCosy. “Als je hetzelfde blijft doen, zal je verdwijnen in al het aanbod dat er is. Je moet vernieuwen”, deelt Hüseyin Adatepe, CEO van het bedrijf. BabyCosy focust op het verbeteren van de kwaliteit en de productie van haar klanten. “We zorgen ervoor dat de klant blij blijft met het product door echt wat te doen met feedback die we krijgen, dat is tegenwoordig goud waard.” BabyCosy is actief in 70 markten, waarvan Russische landen en Turkse republieken de grootste afzetmarkten zijn. Het bedrijf is sinds 2024 ook actief in de Verenigde Staten en distribueert al jaren in Australië.

De stand van Ozmoz. Credits: IFCO

Op de stand van Ozmoz is een positief geluid te horen over de bezoekers op de beursvloer. Het merk heeft al meerdere keren op de IFCO gestaan, maar ziet dit keer het internationaal publiek toenemen. “We wachten nog steeds op meer Europese klanten, maar dat komt wel. Er is hier veel voor hen te halen”, deelt Mahir Özden, textielingenieur bij Ozmoz. “Turkse fabrikanten begrijpen wat voor ontwerpen werken op de Europese markt en aan welke eisen het moet voldoen. We hoeven maar een paar woorden met ze te wisselen en we weten wat Europese klanten willen.” Ozmos is al 48 jaar actief in kindermode en focust op duurzame productie. Zo maakt het gebruik van bamboe, biologisch katoen, gerecyclede materialen en minimaliseert het chemicaliën.

De uitbreiding van kindermode op de beursvloer lijkt een goede verbetering te zijn. Exposanten verwelkomden voornamelijk bezoekers uit Russische landen en Turkse republieken, maar zagen ook het aantal Europese gegadigden groeien, al mag dit aantal nog flink groeien. Want: “Turkije is een goede partner voor een lange termijn relatie”, aldus Özden.

The Core Istanbul op de zevende editie van IFCO. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

The Core Istanbul op de zevende editie van IFCO. Credits: IFCO

The Core Istanbul vraagt speciale aandacht voor nationaal ontwerptalent

‘The Core Istanbul’ heeft een vaste plaats op de beursvloer gekregen en biedt een speciaal podium aan jongere merken die hoogwaardige kwaliteit waarborgen. Het gedeelte centreert 26 merken die middels een kleine bijdrage op de beurs kunnen staan. Labels zoals Alaii, Be Oz, Bianco E Nero, Bist., Denimheads, Dilek Süslüer, Erkan Demiroğlu, Eynaco, Gokhanyavas, Hcr Collection, Helin Aydoğan, heva, Lazaza, Maison Kairos, Majura, Meltem Yabar, Meltem Özbek, Mert Erkan, Minimalist, Ryder Act, Syga, şebnem Yildiz, Thestance.co, Tuba Ergin, Urban Muse en Viola & Vesper namen deel aan het platform.

Wie eerder een bezoek aan IFCO heeft gebracht, valt op dat het niet enkel nieuwe merken zijn die in de schijnwerpers worden gezet. Zo hebben Alaii, Denimheads en Meltem Özbek al eerder op het podium gestaan. Op de stands is te horen dat ze blij zijn met ‘zo’n speciale plek’ op de beurs. Het zorgt voor extra aandacht in een walhalla van modemerken en fabrikanten. Ook Helin Aydoğan en Viola & Vesper delen deze bevinding.

Meltem Aybar stond voor het eerst tentoongesteld op de beurs en toont een haute couture collectie bestaande uit jurken die zijn ondergedompeld in een paillettenbad. Iedere paillet is met de hand op de jurk geborduurd, zo vertelt de ontwerpster. Haar collectie bevat 35 kledingstukken waarvan de retailprijs tussen de 1.000 en 2.000 euro ligt. Wholesalers betalen de helft van de prijs. Meltem Aybar verkoopt wereldwijd online en heeft al ‘een aantal wholesalepunten’. Het label wil de Europese markt verder verkennen en staat open voor Europese klanten. De ontwerpster omschrijft de beurs als ‘geslaagd’, want ze weet een grote Turkse retailer te strikken waarmee ze in onderhandeling is voor een overeenkomst.

Verderop toont Ryder Act een handgemaakte linnen collectie in pastelkleuren. Het label bestaat acht jaar en heeft een showroom in het populaire winkelgebied Galataport. FashionUnited werd uitgenodigd om een kijkje te nemen in haar rustgevende, ivoorkleurige thuishaven. Kuya Demir is naast ontwerpster ook yogadocent. Het is dan ook niet voor niks dat haar showroom ook voorzien is van een yogaruimte waar ze regelmatig les geeft. Aan de buitenwanden wordt haar collectie getoond op houten ‘takken’. Demir is ervan overtuigd dat sport een essentieel onderdeel is van het leven. Het uitgangspunt van de collectie is dan ook de actieve vrouw en de manier waarop zij zich definieert. Haar doel is om de wereld de elegante ziel van de vrouw te laten.

In de showroom van Ryder Act. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

De showroom van Ryder Act. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

De yogaruimte in de showroom van Ryder Act. Credits: FashionUnited / Sylvana Lijbaart

Turkse kledingexport loopt terug, maar toont veerkracht

Turkije heeft ondanks de uitdagende economische omstandigheden de moed om met borst vooruit de toekomst in te zien. Het land ziet zijn kledingexport dalen naar 17,9 miljard dollar in 2024. Te weten: In 2022 exporteerde het land kleding voor 21,2 miljard dollar. “Natuurlijk heeft deze situatie een negatieve invloed op onze productie en werkgelegenheid. Veel bedrijven hebben de productie teruggeschroefd of de deuren gesloten”, vertelt Gültepe, tijdens de openingsceremonie van IFCO. “Sommige hebben hun productie naar het buitenland verplaatst. De kleding-, textiel-, leder-, en tapijtzaken hadden twee jaar geleden in totaal 1,4 miljoen mensen in dienst. Helaas ligt dit aantal nu onder de één miljoen. Alleen al in de kledingsector hebben we 159.000 banen verloren.”

Maar er zijn wereldwijd economische spanningen, niet enkel in Turkije, benadrukt Paşahan in een interview. “Dat bedrijven hun productie verhuizen naar het buitenland, heeft inderdaad effect op de cijfers, maar zorgt nog niet voor problemen. Turkije is sterk genoeg om deze uitdagingen te overleven.” De IHKIB-voorzitter onderstreept nogmaals het Europese belang. “Zeventig procent van onze ready-to-wear export gaat nog steeds naar Europa. We weten dat de prijzen voor Europese modehandelaars aan de hoge kant liggen, maar we doen geen compromissen op prijzen. We gaan enkel voor de beste kwaliteit en dat zal uiteindelijk zorgen voor lange termijn partnerschappen.”

Turkije zal de komende tijd veerkracht moeten tonen en gebruik moeten maken van het culturele erfgoed, hun geografische ligging en ontwerptalenten, maar ook nieuwe technologieën en innovaties moeten omarmen om de strijdbijl tegen Azië niet te begraven.

FashionUnited reisde op uitnodiging af naar Istanbul om de zevende editie van IFCO bij te wonen.