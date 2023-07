In beeld: Opvallende stands op Modefabriek

De tweede dag van modebeurs Modefabriek is maandagochtend van start gegaan. Op de beurs hoopt iedereen zijn of haar collectie het beste in de spotlight te zetten. Om aandacht van voorbij schuifelende bezoekers te trekken hebben sommige modemerken en modegroepen alles uit de kast gehaald. FashionUnited zet enkele van de opvallende stands op een rij.

Oilily

De kleurrijke stand van Oilily. Credits: Caitlyn Terra/FashionUnited

De stand van modemerk Oilily trekt om twee redenen de aandacht. Allereerst is er het felle kleurenspel van rood, oranje en lila. Maar belangrijker nog: De merknaam is nergens groot te bekennen. Eigenlijk moet men eerst goed kijken, en wordt de bezoeker door de collectie en de kleuren de stand in getrokken en ziet dan pas dat het om Oilily gaat. Een strategie voor de toekomst wellicht: De collectie voor zichzelf laten spreken?

GAB

Belgische modegroep GAB trok de aandacht met een bonnetje van de Gab Market. Credits: Caitlyn Terra/FashionUnited

Oké, het gaat hier niet om maar één stand, maar meerdere. De Belgische Groep Alain Broekaert, beter bekend als GAB, stond met Pepe Jeans, Dockers, Cat WWR, Twojeys, Ecoalf en Scalpers op de beurs. Elk merk had zijn eigen stand én eigen visual merchandising, maar wellicht het meest in het oog springend was het bonnetje van ‘The Gab Market’ dat groots was uitgerold. In een oogopslag konden bezoekers zien wat zij kunnen vinden bij GAB. Het bonnetje voegt een element van ‘fun’ en ‘verrassing’ toe aan de beurs en laat een grote mate van originaliteit zien.

Hans Boodt Mannequins

De stand van Hans Boodt Mannequins. Credits: Caitlyn Terra/FashionUnited

Een stand vol met dozen en aangeklede mannequins, daar moet iets mis gegaan zijn, toch? Niets is minder waar. Het gaat om exposant Hans Boodt Mannequins die gespecialiseerd is in paspoppen. Het bedrijf presenteert op de beurs het nieuwste mannequin concept - gemaakt uit gerecycled materiaal en volgens een circulair concept.

Beaumont

Veel groen én een roterend platform bij Beaumont. Credits: Caitlyn Terra/FashionUnited

De felle kleuren van de collectie en de achterwand bij Beaumont trekken al goed de aandacht, maar de visual merchandising met de bloemen, het mos én het roterende platform doet zijn werk om mensen naar binnen te trekken.

Aaiko

Parel details bij Aaiko. Credits: Caitlyn Terra/FashionUnited

Aaiko is een vertrouwde speler op Modefabriek, maar rust niet op de lauweren. De toevoeging van speciale parel voiles en andere pareldetails in de visual merchandising zorgen ervoor dat het merk op een goede manier tussen de standhouders uit springt.

Mos Mosh

Donkere tinten en planten bij Mos Mosh Credits: Caitlyn Terra/FashionUnited

Op een beurs waar het gros van de exposanten kiest voor of een witte achterwand, of juist een felle kleur is het wellicht een groter statement om een donkere achterwand te kiezen. Mos Mosh koos ervoor om een grijsbruine tint aan te brengen die gecomplimenteerd wordt door een bronzen rek ervoor. Ook een element van groen en jungle, dat bij meer stands geliefd is, komt terug midden in de ruimte.

Esqualo

Een terugkerend thema bij Modefabriek: grote planten, zo ook bij Esqualo. Credits: Caitlyn Terra/FashionUnited

Het is geen zomereditie zonder wat tropische planten. De palmen in combinatie met de mannequins zorgen dat het logo van Esqualo bijna niet meer te zien is, maar aandacht trekken doet het zeker.

King Louie

Retro-details en kleuren bij King Louie. Credits: Caitlyn Terra/FashionUnited

Modemerk King Louie staat sinds jaar en dag bekend om de compleet eigen look. De retrosfeer die voorkomt in de collecties, is dan ook altijd goed terug te vinden in de stand op de beurs. Dit keer is dit niet anders en met een neonlicht rondom het logo, kan men er echt niet om heen.

Barts

Ibiza-vibes bij Barts Credits: Caitlyn Terra/FashionUnited

Wie nog geen zomers gevoel heeft door de zomerse temperaturen die op zondag te voelen waren buiten de beurs, krijgt dit wel door de stand van hoeden- en swimwearmerk Barts.