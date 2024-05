In gesprek met de Unitex-directeur: Veel kritiek op modebeurzen, maar doenersmentaliteit ontbreekt

Sinds de Berlijnse modebeurs Premium ophield met bestaan is het duidelijk dat het Duitse beurslandschap - of in ieder geval de zogenaamde grote spelers - aan het wankelen is. Toch kun je niet helemaal zonder beurzen, dus rijst een prangende vraag: Zijn de lange reizen naar Kopenhagen en Florence het alternatief? Misschien hoeft het helemaal niet zo ver te zijn, want de kleine Duitse stad Ulm wil met het Unitex Fashion Festival ook een woordje meespreken in het beurslandschap.

FashionUnited sprak voor de start van de derde editie, die plaatsvindt op 14 en 15 mei, met Xaver Albrecht, algemeen directeur van Unitex, over de kleurrijke visie van de groep, de verwachte bezoekers en de inzichten die zijn opgedaan bij andere beurzen. In het interview onthult Albrecht waarom negativiteit bij het Unitex Fashion Festival buiten de beursdeuren blijft en of Ulm ook in de toekomst de thuisbasis van het evenement zal blijven.

In 2018 en 2019 was er het Unitex-congres - een evenement dat was gereserveerd voor leden. Tijdens de pandemie hebben jullie het concept verder ontwikkeld en opengesteld voor de rest van de industrie. Waarom?

Als vereniging heeft Unitex altijd evenementen georganiseerd in Duitsland, maar tijdens de pandemie besloten we het evenementconcept te heroverwegen. Als we eraan terugdenken, begonnen we het eerste jaar met de grootste uitdagingen die je je maar kunt voorstellen. Niet alleen de pandemie, maar ook de aanvalsoorlog van Rusland tegen Oekraïne en de gevolgen kort voor het evenement: Logistiek, toeleveringsketen, personeel, faillissementen - ze zijn er allemaal nog steeds. De afgelopen vijf jaar is de sector door elkaar geschud zoals dat in lange tijd niet is gebeurd.

Daarom besloten we alles te resetten en na te denken over wat voor ons belangrijk is op een evenement: ideeën delen, een goede tijd hebben en elkaar leren kennen zonder stress. We vonden het vooral belangrijk dat mensen samenkomen en dat we op zo'n evenement een sfeer moeten creëren die mensen ook afschermt van deze negativiteit. Uit deze gedachten is uiteindelijk het Unitex Fashion Festival ontstaan.

Het Unitex Festival vindt bijzonder vroeg plaats, nog vóór mannenmodebeurs Pitti Uomo, die traditioneel het inkoopseizoen opent. Waarom in mei?

We willen de inkoopperiodes doorbreken. Uiteindelijk hebben wij gekozen voor mei, de maand die gelijk staat aan lentekriebels - een hele andere vibe. De stemming in de retail zit in de lift na januari, februari en maart, wat vaak maanden zijn waarin de stemming er niet zo in zit door moeilijke verkopen, en dan begint het vanaf mei weer aantrekkelijk te worden.

Het programma omvat een breed scala aan activiteiten, waaronder lezingen, masterclasses en zelfs een concert. In hoeverre is er sprake van een beurskarakter?

Het was voor ons heel belangrijk dat het evenement niet ‘Unitex Order Messe’ of iets dergelijks zou heten, maar dat we met de naam - Unitex Fashion Festival - een statement zouden maken. We wilden een festivalachtig karakter creëren rond de beurs, wat het in wezen ook is. In de kern moet er een beurs zijn, omdat we een basis wilden creëren om een uitwisselingsnetwerk te faciliteren, maar er zit een festival omheen om een geweldige sfeer te creëren. En dat doen we door de locatie, door de beachclub, door eten en drinken, door concerten, door alle kleine gimmicks die daarna plaatsvinden.

Bezoekers van het festival moeten zich niet elk half uur van A naar B haasten zonder naar links en rechts te kijken, zoals gebruikelijk is op veel orderbeurzen. We willen onze partners - retailers aan de ene kant en de industrie aan de andere kant - helpen om beter zaken met elkaar te doen. Als je op goede voet staat en hebt genetwerkt in een heel ontspannen sfeer, zonder dat de hallen vol staan met producten, dan heb je een heel andere basis. Daarom is het Unitex Fashion Festival een hub als centraal punt om elkaar te leren kennen en bestaande zakenpartners te ontmoeten zonder te focussen op aantallen of business.

Speelt orders schrijven nog steeds een rol in Ulm?

Natuurlijk kun je niet zonder producten, maar het gaat erom dat je een paar belangrijke stukken op de juiste manier presenteert, precies zoals ze in de winkel moeten liggen. We zitten tenslotte in de mode-industrie en het product is natuurlijk een essentieel onderdeel. De focus moet echter worden verlegd van de items naar de mensen van het bedrijf. Dan komt het orders schrijven, maar 95 procent daarvan vindt al plaats in de verkoopruimtes en showrooms.

Wie staan dit jaar op Unitex Fashion Festival in Ulm?

Het is inmiddels de derde editie, dus de vraag is nu: “Wie komt er niet naar het Unitex Fashion Festival?” We merken het aan de feedback die we krijgen, maar uiteindelijk ook aan de boekingen; de 'who's who' van de industrie nemen deel aan het festival.

Op het festival vind je Unitex-leden, maar ook onafhankelijke middelgrote moderetailers, steeds meer grotere bedrijven en bedrijven met bedrijfsstructuren zoals Tom Tailor, S. Oliver, Betty Barclay en Bestseller. Daarnaast vind je er sieradenmerken die Ulm gebruiken als ontmoetingsplaats en netwerkgelegenheid, omdat er geen ander alternatief is.

Toen je in 2022 met het Fashion Festival begon, zag het beurslandschap er heel anders uit en werd je omringd door veel meer ‘concurrentie’. Wat maakt Unitex bijzonder als organisator en het Fashion Festival?

Onze grote kracht is dat we geen beursorganisator zijn. De ontwikkelingen laten zien dat we de juiste aanpak hebben voor een dergelijk evenement. Uiteindelijk benaderen we het onderwerp ‘beurzen’ en alle aanverwante zaken op een nieuwe manier, zonder een nieuwe business te willen of hoeven creëren. Er zit geen businessmodel achter en we hoeven dus ook geen overeenkomstige ‘return on investment’ te maken.

Heeft u geleerd van de ‘pijnpunten’ van andere beurzen?

Alle bezoekers van een beurs of evenement, of het nu in een professionele of privéomgeving is, hebben altijd opmerkingen over wat goed en minder goed was. Ik heb het gevoel dat vooral de mode-industrie erg kritisch is over evenementen en toch zijn er maar een paar die zich dat achteraf realiseren en zeggen dat ze het beter willen doen. De kritiek is soms heel hoog, als je Berlijn als voorbeeld neemt, maar de doenersmentaliteit ontbreekt soms. We hebben ons dus niet zozeer afgevraagd wat we beter zouden kunnen doen, maar eerder nagedacht over wat we anders zouden kunnen doen.

Hoeveel van de vertegenwoordigde exposanten maken deel uit van het Unitex-netwerk?

Als we het hebben over onze Unitex Fashion Community, hebben we het eigenlijk over iedereen die contact met ons heeft, inclusief winkeliers of exposanten die geen Unitex-lid zijn maar wel graag naar het Unitex Fashion Festival komen. Dan hebben we natuurlijk ook onze leden en onze partners aan de leveranciers- en dienstverleners kant. Ongeveer 90 procent van de exposanten zijn Unitex-partners en 10 procent is extern.

Neemt het aantal exposerende niet-leden toe?

Het totale aantal exposanten is gestegen en de trend is dat er nog meer niet-leden bij komen. In voorgaande jaren was dit aantal nog relatief laag, maar dit jaar zijn het er al meer dan een handjevol. Aan de retailkant neemt het aantal al toe en daarmee stijgt ook het aandeel retailers dat niet eerder met ons heeft samengewerkt. Unitex heeft ongeveer 8.000 leden, maar er zijn nog heel wat andere bedrijven in de modehandel in Duitsland.

Standhuur is een veelbesproken onderwerp. Hoeveel kost een stand op het Unitex Fashion Festival voor exposanten?

Dit was zeker een leerervaring en onze oplossing kan goed of fout zijn, misschien niet de ideale beslissing vanuit zakelijk oogpunt, maar het is zeker de juiste beslissing voor de gemeenschap. We hebben besloten om een gestandaardiseerd en eerlijk systeem te hanteren. Er zijn in principe drie pakketten, drie prijzen en ze staan vast.

Zijn er verschillen tussen exposanten uit jullie netwerk en ‘gewone’ huurders?

Ja, er is de Unitex-partnerprijs. Niet-partners betalen meer, maar het blijft een transparante prijs. Dit is een van de redenen waarom veel partners uit de industrie besluiten om elk jaar opnieuw deel te nemen. Daarnaast is de investering die je als exposant doet beter beheersbaar geworden in vergelijking met vroeger. De locatie van onze beurs speelt hier zeker een rol in, omdat we niet in een van de grote steden zitten en zeer eerlijke standconcepten voor de industrie hebben ontwikkeld.

Zal de hele Duitse mode-industrie in de toekomst een Bedevaart naar Ulm maken? Of moet de beurs daarvoor in de toekomst naar een metropool als Berlijn verhuizen?

De keuze voor Ulm is niet gemaakt omdat Ulm bekend staat als modemetropool, maar simpelweg omdat wij als Unitex in Neu-Ulm gevestigd zijn en wij op onze beurt dit Unitex Fashion Festival vanuit een vrij klein team managen. We zijn nu met 17 mensen, dus deze afstand tot de locatie is bijzonder belangrijk voor ons geweest. Natuurlijk moet je je als verantwoordelijke voor de organisatie van het grootste branche-evenement van het jaar vorig jaar en ook dit jaar weer afvragen of je de bezoekers en exposanten in Ulm nog wel recht kunt doen, of dat het in de toekomst een andere locatie moet worden. Dit jaar wordt het Ulm, volgend jaar misschien wel, misschien niet. Misschien moeten we verder uitbreiden om te kunnen blijven groeien.

Waar kijk je het meest naar uit op deze editie? Met welke verwachtingen en hoop kijk je uit naar de komende dagen?

Ik kijk er vooral naar uit om iedereen weer te zien. Uit elk gesprek dat ik de afgelopen twee jaar heb gevoerd, weet ik dat ik altijd iets heb kunnen meenemen, altijd iets positiefs. Of het nu een beetje leren is, een leuke glimlach, een aardig persoon, een geweldige uitwisseling, dat is het belangrijkste. Dit jaar zijn er ook een aantal geweldige keynotes, speed talks, een nieuw concept met korte presentaties door drie experts uit de branche en dan zijn er natuurlijk de exposanten, die met een aantal geweldige stands zijn gekomen. En tot slot natuurlijk alle nevenactiviteiten naast de beurs: Sportactiviteiten, diner, concert, afterparty, eten, drinken.

We willen mensen bij elkaar blijven brengen en handel en industrie helpen om goede zaken met elkaar te doen. We zijn blij als iedereen na afloop met een glimlach naar huis gaat.