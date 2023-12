INNATEX 53: Waarom modeprofessionals naar deze beurs moeten gaan

Of het nu gaat om enorme hoeveelheden afval in het Zuiden, minachting voor mensenrechten of een hoge CO2-voetafdruk - het feit dat de mode-industrie als geheel ethischer moet handelen is niets nieuws. Green Fashion presenteert oplossingen. Alexander Hitzel, Project Manager van INNATEX - Internationale Handelsbeurs voor Duurzame Textiel, in een interview.

Meneer Hitzel, wat is er nieuw op INNATEX van 20 tot 22 januari 2024? De focus zal altijd liggen op de meer dan 250 merken die zich onvermoeibaar inzetten voor betere mode, zelfs in deze uitdagende tijden. Er doen weer spannende exposanten mee die voor het eerst aanwezig zijn, waaronder Näz en Kiwistories. Beide laten zien dat chemicaliën- en plasticvrije vezels niet in strijd zijn met de tijdgeest - integendeel.

We kijken er ook naar uit om merken te zien die we al jaren kennen, zoals Vaude, Lanius, Knowledge Cotton Apparel, Recolution, People Wear Organic, Melawear, Mazine en Disana.

Credits: Kyuchi, ©Anna Völske

Waar richten jullie je nog meer op?

We werken momenteel volop aan het programma. We werken opnieuw samen met onze partners van de Hessian Retail Association, Fashion Changers en Greenstyle München. We kijken bijvoorbeeld uit naar het expertpanel, waar experts zullen discussiëren over recommerce. De wederverkoop van mode is zinvol, maar alleen onder bepaalde voorwaarden. Op de maandag van de beurs zullen we ontdekken hoe goede recommerce kan slagen en een businessmodel kan zijn.

Op de andere twee dagen kan het publiek zich ook verheugen op lounge talks en andere hoogtepunten zoals rondleidingen. INNATEX richt zich altijd zowel op innovatieve oplossingen en visies als op herinterpretaties van traditie. Beide schijnbaar diametraal tegenovergestelde trends bieden ideeën voor een toekomst die het waard is om te leven.

Credits: Anna Völske

Het modelandschap in Duitsland dunt uit. Zijn grote evenementen nog wel van deze tijd?

Onze twee verdiepingen met elk meer dan 5.000 m² bruto vloeroppervlak waren snel volgeboekt. Dit toont aan dat "beurzen" nog steeds een belangrijk platform zijn. Voor ons in Hofheim-Wallau gaat het niet om haute couture, waarvoor natuurlijk ook plaats is, maar om direct zakendoen. In een nuchtere omgeving kunnen beursbezoekers onderzoeken en bestellen, collecties direct vergelijken, gerichte discussies voeren en experts persoonlijk ontmoeten. Dit zal in de toekomst niet anders kunnen en blijft dus bij de tijd - zolang er een duurzaam aanbod is, want alleen duurzaamheid voldoet aan deze eis.

Wat maakt INNATEX nog meer uniek?

Onze diversiteit en sfeer, ik zou zeggen dat die ongeëvenaard blijven. Op INNATEX komen merken met de meest uiteenlopende concepten samen - of het nu gaat om dameskleding, herenkleding, kinderkleding, accessoires of schoenen voor alle generaties en behoeften. Active wear-merken ontmoeten klassieke gebreide kleding, nieuwkomers ontmoeten pioniers, beïnvloeders ontmoeten trendsetters. Dat is gewoon geweldig. En omdat iedereen bijdraagt aan een fantastische, informele sfeer, houden we van INNATEX. Het is tenslotte al meer dan vijfentwintig jaar een betrouwbaar, erkend evenement.