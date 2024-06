INNATEX 54: Meer handelsondersteuning, trends en een 'behoorlijk indrukwekkende' première

Innatex, dat plaatsvindt in Hofheim-Wallau bij Frankfurt am Main, is een van de belangrijkste internationale beurzen voor duurzaam textiel. Van 20 tot 22 juli 2024 worden op de volgende editie weer meer dan 200 Green Fashion labels gepresenteerd. Projectmanager Alexander Hitzel bespreekt de hoogtepunten in dit interview.

Meneer Hitzel, welke onderwerpen zijn volgens u het meest in trek bij ontwerpers in de Green Fashion sector?

Op dit moment komen we het onderwerp recycling en upcycling regelmatig tegen. We krijgen veel aanvragen en verzoeken van potentiële exposanten die modeartikelen maken van afvaltextiel of materialen uit andere sectoren recyclen. Het is een belangrijk onderwerp, omdat we de enorme hoeveelheden textielafval moeten verminderen. De creatieve ideeën en de eindproducten kunnen in veel opzichten erg indrukwekkend zijn. Enkele van de eerste exposanten die door ons panel zijn geselecteerd voor het DESIGN DISCOVERIES ondersteuningsprogramma zullen ons vertellen hoe zij dergelijke benaderingen in de praktijk brengen.

Credits: INNATEX, Anna Voelske

Welke innovaties kunnen we verwachten op de komende INNATEX?

We hebben feedback gekregen dat de handel specifieke tips wil over de basisprincipes van efficiënt zakendoen. Daarom zullen we dit onderwerp op maandag behandelen in onze speciale paneldiscussie met de Hessen Retail Association en relevante experts. Daarnaast overwegen we om op dezelfde dag een nieuw discussieforum te introduceren op het evenement om kopers nog meer aan te spreken.

Het panel van experts zal worden gemodereerd door Cheryll Mühlen, hoofdredacteur van Textilmitteilungen, J'N'C en Green Knowledge. Op zaterdag en zondag zijn er in totaal drie Lounge Talks over nieuwe onderwerpen gepland met Fashion Changers en Greenstyle München.

Gasten op de beurs zullen meteen het resultaat merken van een andere samenwerking: de foyer krijgt een nieuwe look. In samenwerking met de AMD Academy of Fashion and Design uit Wiesbaden ontwikkelen we een innovatief, duurzaam en behoorlijk indrukwekkend vloerontwerp dat deze zomer in première gaat. Op verschillende plaatsen zullen studenten van de opleiding Interior Design materialen gebruiken die zijn overgebleven van bouwwerkzaamheden voor de beurs.

Maar over het geheel genomen zullen, zoals altijd, de labels en het bestellen erg op de voorgrond staan. Tot de nieuwkomers behoren aantrekkelijke internationale labels uit Frankrijk, Denemarken en Spanje.

Wat is volgens u de huidige sfeer in de sector?

Er blijft discussie over tegenslagen in de duurzaamheidssector, ook al zijn die in onze omgeving heel beheersbaar. Desondanks zijn we er volledig van overtuigd dat duurzame oplossingen deel uitmaken van de toekomst. Ons motto voor de komende beurs, 'BLOOM', klinkt misschien romantisch, maar het onderstreept ons doel, namelijk de industrie een vruchtbare bodem bieden om in te bloeien. INNATEX is en blijft een platform voor business, inspiratie, expertise, innovatie, visie en netwerken waar deze prachtige gemeenschap op kan rekenen.